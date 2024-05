Vì sao người ấy không thích xác định và công khai mối quan hệ yêu đương? 90% lý do nằm ở đây!

Hôm trước anh xin ôm, hôm sau tôi đã trở thành "lốp dự phòng"

- Chúng tôi trò chuyện và chơi game mỗi ngày, đặt cho nhau những biệt danh riêng tư. Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi, đi ăn cùng nhau, làm những việc như mọi cặp đôi vẫn làm khi yêu đương. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ công khai mối quan hệ, dù là với bạn bè hay trên MXH. Và quan trọng nhất là chúng tôi chưa từng thổ lộ tình cảm một cách rõ ràng với nhau.

- Tôi quen bạn ấy qua một ứng dụng hẹn hò. Từ những lần nói chuyện đầu tiên đến first date, tôi đã phải thốt lên trong lòng "My gu!". Một thời gian ngắn sau, bạn bắt đầu có những hành động thân mật hơn, chủ động hỏi "Anh có thể ôm em được không? Như một người bạn thôi". Tôi đã đồng ý. Nhưng ngay ngày hôm sau, bạn đấy đăng ảnh đang ôm một cô gái khác với dòng chú thích "My girl" cùng với icon trái tim đỏ rực. Hoá ra tôi chỉ là "lốp dự phòng" của người ta.

- Ở công ty tôi có một cô đồng nghiệp rất nổi tiếng. Cô ấy thường xuyên được nhiều người đàn ông gửi tặng hoa đến văn phòng nhưng không có ai được công nhận là bạn trai. Cô ấy cũng thoải mái khoe mình được theo đuổi rất mạnh mẽ. Họ mời cô đi xem phim, ghi nhớ mọi sở thích của cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Thậm chí cô ấy còn nói đùa rằng mỗi ngày mình phải đối mặt với nhiều tin nhắn tán tỉnh quá nên không biết chọn ai. Nhưng người ngoài nhìn vào đều hiểu rằng từ đầu đến cuối cô ấy không hề có ý định chọn ai, tất cả đều là phương án dự phòng.

- Tôi đã từng có thời gian qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Người đó rất dịu dàng với tôi nhưng không hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ muốn mọi thứ mập mờ như vậy. Tôi biết mối quan hệ này không có tương lai nhưng lại vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy...



Trên đây là chia sẻ của một số người trẻ đang gây xôn xao MXH thời gian gần đây. Hoá ra, ngoài kia người ta yêu nhau kiểu này?

Dường như “gãi đúng chỗ ngứa”, dân tình để lại rất nhiều bình luận bày tỏ quan điểm về chủ đề này. Trong khi phần lớn ý kiến đều khẳng định không nên ủng hộ yêu đương mập mờ, phản đối việc có tình cảm với nhiều người cùng lúc thì cũng có người thấy chuyện này là… bình thường, không có gì phải lăn tăn hay phải thấy có lỗi.

Nhưng xét cả về thực tế lẫn khía cạnh tâm lý học, loại tình cảm này không phải là điều bình thường.

Thích yêu đương không rõ ràng vì đã đính hôn bí mật với người khác

Nếu một người thực sự muốn yêu đương nghiêm túc, người ta sẽ cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, nhất định sẽ ở cạnh khi đối phương gặp khó khăn. Ngược lại, một người chỉ muốn mập mờ, không đề cập đến tình yêu đích thực thường sẽ bỏ chạy khi đối phương cần mình.

Và khi yêu đương qua đường cho vui, không phải vì mục đích hôn nhân thì người đó chỉ đang mơ hồ nhân danh tình yêu, ngay cả cảm giác yêu đương cũng chưa chắc tồn tại chứ đừng nói là tình yêu đích thực. Đó là tình yêu không có tương lai.

Trong 30 Chưa Phải Là Hết - bộ phim Trung Quốc khá nổi tiếng năm 2020, trải nghiệm của Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) là ví dụ điển hình.

Mạn Ni là nhân viên bán hàng ở một cửa hàng sang trọng. Với thành tích bán hàng xuất sắc, cô đã được thưởng một chuyến du lịch châu Âu. Trong chuyến đi, cô gặp và rơi vào lưới tình của trai đẹp triệu phú Lương Chính Hiền (Mã Chí Uy).

Vương Mạn Ni nhanh chóng lao vào mối quan hệ mập mờ với Lương Chính Hiền

Không chỉ giàu có, Lương Chính Hiền còn có vẻ ngoài đường hoàng, hành động có chừng mực và luôn toát lên khí chất quý ông. Ngay từ khi mới quen, Lương Chính Hiền đã biết cách chăm sóc Vương Mạn Ni từng chút một, đồng thời cũng rất giỏi trong việc đem đến những điều lãng mạn có thể làm rung động bất cứ người phụ nữ nào. Xét ở mọi khía cạnh, Lương Chính Hiền đáp ứng mọi tiêu chí chọn bạn đời của Vương Mạn Ni.

Tuy nhiên khoảng cách về điều kiện của 2 người quá chênh lệch nên ban đầu, Vương Mạn Ni không dám hi vọng mối quan hệ này có thể kéo dài. Trong suốt chuyến đi, cô tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp và khi cô tỉnh dậy, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng chỉ một ngày sau khi Vương Mạn Ni về nước, Lương Chính Hiền đã thực sự có mặt ở cửa hàng nơi cô đang làm việc. Hành động này của đối phương giống như chất xúc tác cuối cùng khiến cô nhanh chóng ngã vào vòng tay của người đàn ông giàu có.

Những ngày sau đó, tình cảm của cả 2 cuồng nhiệt như những người yêu nhau. Trong lòng Vương Mạn Ni còn thầm nhủ, cuối cùng cũng đã tìm thấy người để kết hôn. Nhưng khi cô đề cập đến chuyện này, Lương Chính Hiền đã một mực từ chối. Anh khẳng định mình là người theo chủ nghĩa tự do nên không muốn kết hôn, nói cách khác là không hứa hẹn hôn nhân với Vương Mạn Ni.

Vương Mạn Ni bị sốc. Cô không biết phải tiếp tục ở cạnh Lương Chính Hiền thế nào, càng không biết đưa ra quyết định gì cho mối quan hệ này. Cô không muốn chia tay nhưng nếu tiếp tục thì không thể nhìn thấy tương lai. Cuối cùng, vị hôn thê 7 năm của Lương Chính Hiền xuất hiện, cho biết cả 2 đã chung sống nhiều năm nay, Vương Mạn Ni mới biết bản thân phải từ bỏ mối quan hệ mập mờ này.

Mập mờ càng lâu, thời gian phải "chữa lành" càng dài

Nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg - tác giả thuyết tam giác tình yêu cho rằng tình yêu đích thực được cấu thành từ 3 thành phần cơ bản: đam mê, thân mật và cam kết.

Trong đó đam mê là những xúc cảm và khát khao âu yếm, lãng mạn và nhu cầu thỏa mãn nhu cầu sinh lý; thân mật là cảm giác gần gũi, gắn kết, những trải nghiệm ấm áp; cam kết đề cập đến sự kỳ vọng hoặc đảm bảo mang tính quyết định để duy trì mối quan hệ. Để tạo nên tình yêu đích thực thì 3 yếu tố này không thể tách rời.

Nếu chỉ có đam mê thì mối quan hệ sẽ thiên về tình dục, không phải tình yêu. Lúc này hai người ở bên nhau chỉ để thỏa mãn bản thân hoặc bị ám ảnh bởi một điều nào đó ở đối phương.

Nếu tình yêu mập mờ, không có sự cam kết thì chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Nó thường chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc, không nghĩ đến tương lai và không muốn ràng buộc để không phải chịu trách nhiệm.

Và đương nhiên loại tình cảm này cũng không thể đem đến một cái kết có hậu. Người thì bị người yêu chia tay, người rơi vào cảnh tiền mất tật mang, người lại loay hoay tìm cách "chữa lành" cho bản thân và những mối quan hệ về sau,...



Cũng ở góc độ tâm lý học, những người đang trong một mối quan hệ tình cảm thường có xu hướng dễ xúc động nhưng phải học cách bình tĩnh để tránh bị tổn thương. Dù bạn có thích đối phương đến mức nào cũng phải thân tích một cách lý trí rằng người ta muốn mập mờ hay thực sự nghiêm túc. Ngay cả người khéo che giấu nhất, chỉ cần bạn quan sát kỹ và có cách ứng xử hợp lý thì chắc chắn sẽ sớm nhìn ra vấn đề.

Sau khi quan sát cẩn thận và phán đoán hợp lý, nếu người kia đối với mình là tình yêu đích thực thì hãy đối xử hết lòng với họ, tận hưởng niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại. Nếu đối phương chỉ dỗ dành bằng những lời ngọt ngào, tạo ra cảm giác mơ hồ thì hãy tránh xa càng sớm càng tốt vì chỉ có như thế mới giảm thiểu tổn thương sau này.