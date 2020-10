Vì sao liều giảm đau hạ sốt 650mg paracetamol phù hợp với thể trạng người Việt trong thời đại mới?

Giảm đau hạ sốt liều 500, 650 hay 1.000mg paracetamol?

Đứng trước quầy thuốc trên đường Trung Hòa, chị Lan (Hà Nội) than đau đầu, tìm mua loại thuốc giảm đau phù hợp. Dược sĩ hỏi cân nặng rồi đưa cho chị vỉ Hapacol 650, dặn uống mỗi lần chỉ một viên, ngày tối đa 3 lần. Chị ngạc nhiên hỏi lại, bởi nhiều năm nay vẫn thường dùng liều 500mg paracetamol, lúc 1 viên, khi 2 viên, tự chia liều uống theo cảm tính.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh - Công tác tại Bệnh viện Tai mũi Họng TW cho biết các thuốc giảm đau hạ sốt chứa paracetamol không cần kê đơn, được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và bán rộng rãi khắp các hiệu thuốc. Tuy nhiên, người dân hiện chưa có hiểu biết đúng về liều dùng phù hợp với thể trạng. Điều này dẫn đến việc dùng thiếu liều ‘khó khắc chế’ cơn đau, hoặc quá liều gây mệt mỏi cơ thể và hại gan thận.

Các cơn đau đầu, đau răng, đau cơ, đau họng, sốt... thường gặp trong cuộc sống, chịu "khuất phục" trước paracetamol

Ở người trưởng thành, có 3 liều giảm đau hạ sốt phổ biến là 500, 650 và 1.000mg paracetamol. Muốn tối ưu hiệu quả của thuốc, cần tuân thủ liều "đúng và đủ" theo khuyến nghị quốc tế là từ 10-15mg paracetamol/kg/lần, uống 4-6 lần/ngày và không quá 4 gam/ngày.

Như vậy, liều 500mg paracetamol nên dành cho người 33-50kg. Liều 1.000mg dành cho người 67-100kg. Còn liều 650mg paracetamol phù hợp với trường cân nặng phổ biến nhất của người Việt ở cả hai giới hiện nay là 43-65kg.

Năm 2019, trung bình, cân nặng nam giới đã tăng lên 59,2±8,9kg và nữ là 50,8±6,6kg.

Quay trở lại trường hợp chị Lan, dược sĩ đã kê liều phù hợp với cân nặng 51kg của chị và "mẫu số chung" tầm vóc hiện nay của người Việt.

Liều 500mg paracetamol chỉ phù hợp với thể trạng thấp bé của người Việt gần 2 thập kỷ trước. Năm 2006, trung bình, nam chỉ 54kg và nữ là 48kg, theo Viện Dinh dưỡng.

Trong khi đó, ở nước ngoài phổ biến liều 1.000mg hơn, bởi cân nặng trung bình của họ cao hơn người Việt rất nhiều, ví dụ như ở Mỹ (nam 88kg, nữ 75kg), Hàn Quốc (nam 69kg, nữ 57kg)...

Tiên phong nghiên cứu liều 650mg paracetamol cho người Việt

142 năm trước, paracetamol được nhà Nobel Hóa học Harmon Northrop Morse tìm ra. Sau đó, vượt qua các bài kiểm tra "tường lửa" về độ hiệu quả và an toàn để trở thành nhóm thuốc hạ sốt giảm đau không cần kê toa bán rộng rãi nhất toàn cầu. Chỉ cần uống đúng liều, thuốc sẽ phát huy tác dụng nhanh trong 30 phút và duy trì hiệu quả tới 4-6 giờ.

Song ở Việt Nam, những năm 2000 vẫn thịnh hành duy nhất liều 500mg paracetamol. Thể trạng ngày càng cải thiện theo mức sống, song người dân chưa có liều lựa chọn phù hợp hơn. Nhiều bác sĩ phải kê liều 1.5 viên, dặn "bẻ đôi" lấy nửa viên thuốc, cho những bệnh nhân tầm vóc cao lớn hơn.

Đến năm 2007, sau nhiều nghiên cứu về tầm vóc người Việt có xu hướng tăng lên theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, Dược Hậu Giang nhanh chóng cho ra đời Hapacol 650.

Đây cũng là thuốc giảm đau hạ sốt chứa 650mg paracetamol đầu tiên được sản xuất trong nước, đánh dấu bước tiến dài về R&D của Dược Hậu Giang trên thị trường. Sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá tiện lợi, phát huy đầy đủ công dụng phù hợp với cân nặng của người Việt trong thời đại mới.

Song song với thành tựu nghiên cứu, Hapacol 650 cũng được tối ưu chất lượng theo tiến trình công nghệ trên thế giới. Nếu năm 2007, thuốc được sản xuất trên dây chuyền viên nén đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tân tiến nhất thời bấy giờ, thì đến tháng 4/2019, thay thế hoàn toàn bằng dây chuyền đạt chuẩn quốc tế (Tiêu chuẩn Nhật Bản Japan-GMP).

Trên hành trình 13 năm từ thương hiệu đầu tiên đến chất lượng dẫn đầu, Hapacol 650 đã trở thành một trong những thuốc giảm đau hạ sốt được tin dùng trong hệ thống quầy thuốc và bệnh viện. So với các sản phẩm khác chỉ đạt GMP-WHO, thế mạnh chất lượng Japan-GMP cũng giúp sản phẩm rộng cửa xuất khẩu ra quốc tế.

Với hàm lượng 650mg paracetamol, thuốc phù hợp cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi trong tầm cân nặng 43-65kg. Ngoài công dụng điều trị nhanh các triệu chứng đau do đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng..., còn giúp hạ sốt hiệu quả ở bệnh nhân bị cảm hoặc các bệnh có liên quan đến sốt.