Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke: Đón xem phần 2 - Chân dung kẻ môi giới

Cùng nhóm Tình "trọc" vào quán karaoke IDOL vài lần, chúng tôi tiếp cận được một số tiếp viên. Các cô cho biết được người đàn ông tự giới thiệu tên Quân (32 tuổi, nói giọng miền Trung) lừa đưa vào đây sau khi nhận "tiền thế chân" 5,5 - 6 triệu đồng.



Chị T. kể về việc bị Quân và chủ quán IDOL móc nổi lấy 5,5 triệu đồng “tiền thế chân”

Ngày 1-6, chúng tôi liên hệ vào số điện thoại 0708166… quảng cáo trên Facebook Huy karaoke & club (chuyên tuyển nhân viên làm việc tại quán karaoke), giọng một người đàn ông giới thiệu tên Quân yêu cầu kết bạn qua Zalo để trò chuyện.

Sau đó, hẹn đến quán karaoke Top One trên đường 22, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Quân giới thiệu đang làm quản lý quán karaoke Top One với nhiệm vụ tuyển nhân viên cho quán. Quân khoe công ty có nhiều chi nhánh các quán karaoke ở Bình Dương, tiếp viên ở đây làm lương cao, gặp khách "sộp" được "bo" rất nhiều tiền.

Người đàn ông giới thiệu tên Quân bị các cô gái tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền “môi giới”

Về số tiền thế chân 5,5 triệu- 6 triệu đồng, Quân cho biết bất cứ cô gái nào tìm đến anh ta đều phải đóng và quán sẽ cho mượn rồi trả góp dần, khi nào hết thì nghỉ việc không ai cấm. Còn trả chưa hết nợ mà bỏ trốn thì sẽ có chuyện không hay. Số tiền này theo Quân là quán dùng để "lo lót" cho giang hồ và "các sếp".

Người đàn ông tên Quân là ai?

Từ những lần thâm nhập vào quán karaoke Idol, nghe lời kể của các tiếp viên cũng như quá trình tiếp xúc với kẻ môi giới, có rất nhiều câu hỏi cần lời giải cũng như sự vào cuộc điều tra kịp thời của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương.