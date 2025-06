Vật liệu lý tưởng trong không gian tinh gọn "chuẩn" Nhật

Đá VICOSTONE® là giải pháp vật liệu nội thất toàn diện cho không gian sống tinh gọn chuẩn Nhật (Nguồn ảnh: NIPPON INTERIA)

Với triết lý riêng biệt, phong cách nội thất Nhật Bản đã tạo nên ảnh hưởng toàn cầu, trở thành nguồn cảm hứng cho những người kiếm tìm không gian sống thư thái và hài hòa. Tuy nhiên, kiến tạo một không gian chuẩn Nhật không chỉ dừng lại ở việc tái hiện hình thức thiết kế, mà còn nằm ở việc lựa chọn vật liệu có thể truyền tải tinh thần sống tối giản, bền vững và tinh tế.

Đồng điệu với các giá trị cốt lõi ấy, VICOSTONE® - thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu thuộc sở hữu của Tập đoàn Phenikaa, hiện diện tại hơn 50 quốc gia là lựa chọn lý tưởng để hiện thực hóa phong cách sống Nhật Bản một cách trọn vẹn.

Vật liệu lý tưởng cho lối sống tinh gọn chuẩn Nhật

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đá VICOSTONE® đẳng cấp và hệ tủ bếp thông minh Takara standard chuẩn Nhật trong không gian bếp do Nippon Interia thiết kế và thi công mang đến vẻ đẹp hài hoà cùng trải nghiệm tiện nghi vượt trội

Người Nhật đặc biệt coi trọng sự ngăn nắp trong từng góc nhỏ không gian. Điều này đòi hỏi các vật liệu không chỉ đẹp mà còn cần dễ vệ sinh để duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ mỗi ngày.

Đá VICOSTONE® với khả năng thi công liền mạch, ít mối nối, có bề mặt nhẵn mịn, dễ vệ sinh, chống bám bẩn và ngừa vi khuẩn là lựa chọn hoàn hảo ốp bề mặt khu vực bếp, phòng tắm. Nhờ đó, không gian luôn sạch sẽ và tiết kiệm thời gian dọn dẹp hàng ngày.

Thẩm mỹ độc đáo tạo điểm nhấn

Đảo bếp ốp đá VICOSTONE® Tuscany BQ8811 với những đường vân mạnh mẽ, phóng khoáng trở thành điểm nhấn ấn tượng cho không gian

Không gian sống tối giản không đồng nghĩa với sự đơn điệu. Theo triết lý "Less is More" của người Nhật, mỗi chi tiết phải vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa đáp ứng trọn vẹn công năng. Đá VICOSTONE® Tuscany™ BQ8811 là minh chứng cho điều đó. Với nền trắng thanh lịch kết hợp những đường vân xám mạnh mẽ lấy cảm hứng từ đá Calacatta tự nhiên, sản phẩm tạo nên một điểm nhấn tinh tế cho đảo bếp nhưng vẫn giữ được sự hài hòa trong tổng thể. Đây là một giải pháp phổ biến trong nhiều không gian sống kiểu Nhật hiện đại ngày nay.

Đá VICOSTONE® an toàn, bền vững đồng hành cùng triết lý sống Nhật Bản

Không gian bếp ốp đá VICOSTONE® thẩm mỹ độc đáo, an toàn, thân thiện với môi trường, phù hợp với triết lý sống tối giản và bền vững của người Nhật

Người Nhật đề cao việc lựa chọn những loại vật liệu bền vững, ít phải bảo dưỡng, có thể sử dụng lâu dài mà không cần thay thế nhiều lần. Đây cũng là tinh thần của xu hướng sống xanh và tối giản được ưa chuộng ngày này.

Là một thành viên thuộc Tập đoàn Phenikaa, Vicostone đặt phát triển bền vững làm trọng tâm chiến lược, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Sự đổi mới không ngừng và tinh thần tiên phong giúp Vicostone hiện thực hóa mục tiêu chung của Tập đoàn hướng tới tiêu chuẩn ESG toàn diện.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất xanh và tự chủ đến 95% nguồn nguyên liệu đầu vào, đá VICOSTONE® không chỉ bền cứng, thẩm mỹ độc đáo mà còn an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, không cần thay thế hay sửa chữa thường xuyên, giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu rác thải xây dựng trong dài hạn. Điều này được minh chứng qua các chứng chỉ quốc tế uy tín như NSF, Greenguard/Greenguard Gold, Declare…

Gần 33% sản phẩm đá VICOSTONE® hiện nay có chứa thành phần tái chế, phù hợp với tiêu chí sử dụng vật liệu bền vững và tiết giảm tài nguyên được người Nhật đặc biệt coi trọng

Vicostone thuộc Tập đoàn Phenikaa là thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu - sở hữu hơn 150 sản phẩm đa dạng kiểu dáng, vân đá và màu sắc, được ưu tiên lựa chọn bởi nhiều khách hàng tại hơn 50 quốc gia. Đá VICOSTONE® là lựa chọn phù hợp để làm đá ốp lát nội thất, mặt bàn đá nhân tạo, bàn bếp, bàn trà, nhà tắm, decor nội thất… để tạo điểm nhấn.

