Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), Taylor Swift khiến mạng xã hội toàn cầu "bùng nổ" khi chính thức xác nhận đã đính hôn với bạn trai - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. 1 chiếc nhẫn kim cương "to tổ chảng" và có giá trị lên đến cả triệu USD đã được đeo lên tay Taylor Swift. Sau khi Taylor Swift thông báo sắp theo chàng về dinh, cả thế giới đã đồng loạt chúc mừng hạnh phúc của nữ ca sĩ và hôn phu.

Trong cuộc họp nội các, khi được phóng viên hỏi về thông tin Taylor Swift đính hôn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vui vẻ gửi lời chúc mừng và khen ngợi cặp đôi đang hot nhất hiện tại: "Tôi chúc họ may mắn. Anh ấy (Travis Kelce - PV) là 1 vận động viên tuyệt vời. Vì vậy, tôi nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ 1 người chồng tuyệt vời. Cô ấy (Taylor Swift - PV) cũng là 1 người tuyệt vời. Tôi thực sự chúc mừng cả hai" , Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống Trump khen ngợi và gửi lời chúc mừng đến Taylor Swift và bạn trai vận động viên bóng bầu dục khi được hỏi về tin họ đã đính hôn

Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump, 1 nhân vật chúc mừng Taylor Swift được chú ý không kém chính là Taylor Lautner. Chàng sói của phim Twilight từng có thời gian hẹn hò ngắn ngủi với Taylor Swift vào năm 2009. Bài hát Back to December cũng là ca khúc Taylor viết cho cuộc tình với Lautner. Sau khi hay tin tình cũ sắp lên xe hoa, Taylor Lautner cũng đã chia sẻ lại 1 bài viết có hình ảnh từ lễ đính hôn cùng khoảnh khắc ngọt ngào của Taylor và vị hôn phu. Đây được cho là động thái chúc mừng của Taylor Lautner gửi đến Taylor Swift và Travis Kelce.

Trước đó, trong tập podcast Call Her Daddy lên sóng vào tháng 12/2023, khi được hỏi về Taylor Swift, nam diễn viên từng dành nhiều lời tốt đẹp cho tình cũ: "Tôi luôn dành sự tôn trọng sâu sắc cho Taylor Swift. Cô ấy thực sự người tuyệt vời. Thật may mắn khi có một người như Taylor trong cuộc đời bạn".

Tình cũ Taylor Lautner cũng không giấu được niềm vui khi hay tin Taylor Swift sắp cưới chồng

Tại Hollywood, nhiều nghệ sĩ như Charlie Puth, Abigail Lauren, Sabrina Carpenter, siêu mẫu Cara Delevingne... đã chia sẻ hình Taylor Swift được cầu hôn lên Instagram Story như 1 lời chúc mừng. Hàng loạt các page tick xanh như Uber hay Instagram cũng đăng bài có nội dung "chơi chữ" bằng tên bài hát của Taylor Swift để mừng cho chuyện tình 2 năm "đơm hoa kết trái", sắp về chung nhà của cô và Travis Kelce. Nhiều tài khoản của các nhân vật nổi tiếng như gia đình Thái tử William, công nương xứ Sussex Meghan Markle, nhà văn Jenny Han... nhấn thích bài viết thông báo đính hôn của Taylor.

Bên "hội nhà trai", đầu bếp Gordon Ramsay, vợ chồng vận động viên Patrick Mahomes - Brittany cũng hòa chung không khí chúc mừng Travis Kelce cầu hôn thành công và sắp lấy vợ.

Bạn thân của hội nhà gái - nhà trai đều chia sẻ lại bài thông báo đính hôn của Taylor Swift và Travis Kelce để chúc mừng cặp đôi



Các page tick xanh làm sao có thể bỏ qua ngày vui của Taylor. Trang Instagram viết: "Stories – us, story – them, love story – her (tạm dịch: Stories - thuộc về chúng ta, story - thuộc về họ nhưng "Love story (tên 1 bài hát của Taylor) là thuộc về cô ấy). Trong khi Uber lại đăng tải nội dụng: "She found her End Game. We’ll handle the getaway car (tạm dịch: Taylor đã tìm thấy điểm đến của cuộc đời - End Game là ca khúc có nội dung về việc Taylor trở thành lựa chọn gắn bó suốt đời của 1 chàng trai nào đó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe cho họ"

Hiện, tin tức Taylor Swift đính hôn gây sốt các trang tin quốc tế, cũng như mạng xã hội toàn cầu. Bộ hình lãng mạn về lễ đính hôn của nữ ca sĩ và bạn trai gần 25 triệu lượt thích sau hơn nửa ngày công bố. Instagram xác nhận rằng hệ thống của họ cũng đã bị sập trước thông tin chấn động của cặp đôi. Netizen khắp mọi nơi cũng chứng kiến khoảnh khắc số lượt like "đóng băng" tạm thời vì mức tăng quá nhanh trong thời gian ngắn.