Văn Mai Hương sẽ ngừng đi diễn live band vì "chai sạn" cảm xúc với bài hát: "Tôi ngại việc cứ phải giả vờ là mình đang nồng cháy"

Tối 17/5, Văn Mai Hương đã có đêm diễn ấm cúng tại một phòng trà nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM. Tại đây, sau khi trình diễn được khoảng vài tiết mục mở đầu, nữ ca sĩ Cầu Hôn khiến cho toàn thể khán giả có mặt tại khán phòng không khỏi sửng sốt khi cho biết sắp tới, cô sẽ dừng đi hát live band (hát với dàn nhạc sống) một thời gian khoảng 3-4 tháng.

Chia sẻ về vấn đề này, Văn Mai Hương cho biết do trong quãng thời gian vừa qua, cô khá đắt show nên phải đi diễn live band với cường độ vô cùng dày đặc ở rất nhiều các chương trình, sự kiện khác nhau.

Do tần suất diễn liên tục, và các ca khúc của Văn Mai Hương cũng chỉ có giới hạn nên không tránh khỏi việc phải hát đi hát lại các ca khúc của mình trong một thời gian ngắn, dẫn đến việc nhiều lúc bị "chai" cảm xúc. Đây là một điều mà khán giả hoàn toàn có thể thông cảm được khi Văn Mai Hương thường xuyên đi diễn live với các ca khúc đòi hỏi về cả kĩ thuật thanh nhạc tốt lẫn cảm xúc dạt dào nơi người thể hiện.

Cụ thể, Văn Mai Hương trải lòng: "Mình cứ phải giả vờ rằng mình đang rất cảm xúc trong khi mình đang rất chán cái bài ấy. Tối nay có thể xem gần như là đêm diễn để chào khán giả tại đây, vài tháng nữa tôi mới quay lại. Tôi ngại lắm việc cứ phải giả vờ tôi đang nồng cháy lắm trong khi chỉ đang giả vờ với cảm xúc ấy, rất sợ.

Tuy nhiên, tôi cũng hứa với quý vị, mỗi lần ngồi trên sân khấu này thì cảm xúc không bao giờ là giả vì phải thực sự rất muốn hát thì mới hát được. Dù tôi có ốm đau thì vẫn ngồi đây hát cho mọi người nghe, nếu chưa ai đi về thì Văn Mai Hương sẽ không bao giờ đi về..."

Văn Mai Hương sẽ nghỉ hát live band vài tháng.

Đây là một quyết định đúng đắn của Văn Mai Hương, cũng là một cách mà nữ nghệ sĩ thể hiện sự tôn trọng với những khán giả yêu mến tiếng hát của mình. Người hâm mộ có lẽ sẽ phải chờ đợi Văn Mai Hương một vài tháng nghỉ ngơi để cô "nuôi" lại cảm xúc lẫn nguồn năng lượng để sẵn sàng quay trở lại các sân khấu live band.

Trong đêm nhạc phòng trà tối qua, Văn Mai Hương đã mang đến 2 giờ đồng hồ nhiều cảm xúc cho khán giả với âm nhạc và những chia sẻ ngẫu hứng. Cô thể hiện các ca khúc trong album Hương như Trên Cây Cầu Bên Sông, Đã Lâu Lắm Rồi, Đốt, Mai Đây Em Thương Một Chàng Trai,... một số bản cover các ca khúc trong và ngoài nước gồm Always Remember Us This Way, Như Mùa Tuyết Đầu Tiên, Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn, Can't Help Falling In Love,.. các sáng tác của Đức Trí như Cho Em Một Lần Yêu và Những Ngày Mưa Đến Muộn cũng như nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của cô trước đây như Dù Một Ngày Hay Trăm Năm, Lâu Đài Cát, Nghĩ Về Anh,...

Văn Mai Hương khoe giọng với bản cover Như Mùa Tuyết Đầu Tiên

