Vai trò của Đỗ Hoàng Việt - con trai của ông Đỗ Anh Dũng trong tập đoàn Tân Hoàng Minh là gì?

Hoàng Việt là một trong hai du học sinh có tên trong "President's list" của Đại học Berkeley College, New York, Mỹ, nhờ thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0. Đồng thời, Việt cũng tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư bất động sản tại New York University.



Năm 2018, Đỗ Hoàng Việt đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn trên thị trường. Đỗ Hoàng Việt ngoài được biết đến với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh thì còn giữ nhiều vai trò chủ chốt trong các công ty khác.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cậu thứ của tập đoàn Tân Hoàng Minh hiện đứng tên đại diện pháp luật 14 doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp này có trụ sở tại Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đỗ Hoàng Việt (đứng giữa) cùng anh trai và em gái trong lễ cưới của mình.

Có thể điểm qua một số Doanh nghiệp bất động sản có tiếng do Hoàng Việt phụ trách như Công ty cổ phần Ciri Hàng Nón tại địa chỉ 45 - 47 Hàng Nón.

Trước đây, khu đất số 45 - 47 Hàng Nón, Hà Nội thuộc quyền sử dụng của công ty Ciri Hàng Nón nhưng bị bỏ không. Năm 2016, Cục Thuế Hà Nội công khai đợt VI năm 2016 danh sách 152 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 184 tỷ đồng tính đến ngày 30/4/2016.

Trong danh sách 13 đơn vị nợ tiền thuê đất, Công ty cổ phần CIRI nợ hơn 1,2 tỷ tiền thuê đất, địa điểm đất thuê là ô đất tại số 45 - 47 Hàng Nón. Đến thời điểm đó theo phản ánh của báo Pháp luật, ô đất này đã để trống nhiều năm và hiện vẫn đang để trống chưa có dấu hiệu xây dựng công trình.

Năm 2017, Ciri Hàng Nón về tay Tân Hoàng Minh, vị trí Tổng Giám đốc chuyển sang cho Đỗ Hoàng Việt. Sau đó, vào năm 2020 có hình ảnh thiết kế 3D về dự án xây dựng khách sạn Ciri Hàng Nón tại địa chỉ khu đất vàng này nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin dự án đã khánh thành hay đi vào hoạt động.

Ngoài việc quản lý nhiều doanh nghiệp BĐS trong nhóm Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Hoàng Việt còn tham gia đầu tư và điều hành 1 doanh nghiệp điện có trụ sở tại khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình với tổng vốn điều lệ đăng ký 1.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Việt sở hữu 45% cổ phần của doanh nghiệp, tương đương 450 tỷ đồng.

Ông Việt cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở ở Phú Quốc, với tổng vốn điều lệ gần 900 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort của tập đoàn CEO.

Điều đáng nói, tháng 8/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil - một thành viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thông báo chào bán thành công lô trái phiếu giá trị 450 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này của Soleil sẽ được công ty sử dụng để hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc đầu tư dự án Khu du lịch Hoàng Hải tại khu 5, khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Lô trái phiếu của Soleil được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần hứng khoán Agribank và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc theo Giấy chứng nhận số CT 57008, thửa đất số 1785, tờ bản đồ số 75 tại Dự án khu du lịch Hoàng Hải và giá trị quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư là phần xây dựng hình thành trong tương lai.

Dự án khu du lịch Hoàng Hải (tên thương mại là Hoàng Hải Complex ) có quy mô gần 12,4 ha, được khởi công vào năm 2018. Bên trong tổng thể khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Hải Complex bao gồm căn hộ nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khách sạn, khu tổ hợp văn phòng và trung tâm tổ chức sự kiện.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch Hoàng Hải. Nguồn: Cafeland

Trước đó, trong tháng 7/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã thu xếp cho Soleil phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đứng ra bảo lãnh thanh toán. Số tiền huy động được này cũng dùng để hợp tác kinh doanh Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải.

Như vậy, tính đến cuối tháng 8, Công ty Soleil đã huy động thành công 1.250 tỷ đồng để đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng nói trên.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.