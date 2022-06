Ưu đãi học phí “khủng” dành cho trẻ mầm non khi đăng ký học tại Royal School Phú Lâm

Mùa hè đến, bên cạnh việc cùng con vui chơi tạo kỉ niệm tuổi thơ thì các bậc phụ huynh cũng bắt đầu tìm hiểu về những môi trường giáo dục phù hợp cho con. Royal School Phú Lâm đã "ghi điểm" với nhiều phụ huynh khi vừa mang đến một không gian học tập hiện đại cùng chất lượng đào tạo song ngữ chuẩn quốc tế vừa áp dụng mức học phí phù hợp với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nhà trường đã giúp nhiều phụ huynh có thêm cơ hội để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về một trường học chất lượng chuẩn quốc tế cho con.

Royal School Phú Lâm ghi điểm với mức học phí hợp lí cùng chất lượng giáo dục cao

Không gian sinh hoạt đa sắc màu

Là trường song ngữ quốc tế hàng đầu tại khu vực Quận Bình Tân (TP. HCM), Royal School Phú Lâm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với khuôn viên rộng lớn lên đến 10.000m2, gồm hệ thống phòng học và phòng chức năng đa sắc màu như phòng Mỹ thuật, phòng thể chất, phòng âm nhạc,… Các màu sắc sặc sở như đỏ, vàng, cam được sử dụng tại khu vực sân chơi khiến khu vực học trở nên tươi sáng và năng động.

Nằm trong khuôn viên rộng lớn là không gian hoạt động ngoài trời lí tưởng hỗ trợ tốt cho các bé trong các giờ học trải nghiệm thực tế. Đối với chương trình học dành cho trẻ mầm non tại Royal School Phú Lâm, Nhà trường luôn chủ động thay đổi các phương pháp giảng dạy và chủ đề hàng tuần. Vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy, vừa giúp các bé hứng thú khi đến trường trong những năm tháng đầu đời.

Đội ngũ giáo viên luôn chăm sóc và hỗ trợ tận tình cho các bé trong giờ học

"Royal School Phú Lâm luôn xây dựng chương trình đào tạo cân bằng giữa việc học và việc vui chơi. Nhằm giúp các em có tâm lý thoải mái, hăng say, hứng thú khi được học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện" – cô Huỳnh Nguyễn Ngọc Tuyền (Giáo viên mầm non tại trường) chia sẻ.

Chương trình vui học lý thú

Song song với chương trình tiếng Việt, các bé mầm non tại Royal School sẽ có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện cùng với giáo viên nước ngoài hàng ngày. Việc làm quen và học tập theo hướng học tập thông qua hoạt động vui chơi không gò bó giúp trẻ tự tin hơn.

Thầy cô xây dựng chương trình học theo hướng "vừa học vừa chơi" song hành

Các thầy cô Royal School Phú Lâm lồng ghép đa dạng các kỹ năng vào mỗi hoạt động. Thầy cô đã biến việc vui chơi của trẻ trở nên thật bổ ích và ý nghĩa. Không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp trẻ khám phá thật nhiều điều mới lạ thông qua từng hoạt động. Điều này giúp kích thích tư duy ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, khả năng sáng tạo của con trẻ, để con phát triển không ngừng.

Mỗi ngày đến trường, các bé được tham gia đa dạng hoạt động vui học

Với nhiều ưu điểm nổi bật về chương trình học và chất lượng đầu ra, Royal School Phú Lâm còn tạo ấn tượng tốt với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đối với bậc học mầm non, các em sẽ được hưởng mức ưu đãi học phí lên đến 30% trong suốt thời gian theo học tại trường nếu đăng ký nhập học trước 31/06.

Nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn được Royal School Phú Lâm áp dụng

Bên cạnh đó, trường đang triển khai chương trình học thử miễn phí trong 1 tuần - cơ hội để con được thoả sức trải nghiệm môi trường mầm non quốc tế và giúp cho các bậc phụ huynh có thời gian tìm hiểu, quan sát trước khi quyết định chọn trường. Royal School luôn thấu hiểu tâm tư và nỗ lực để tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh cùng các con trên con đường chinh phục "giấc mơ tri thức".

Để biết thêm chi tiết, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ:

Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia:

Cơ sở Phú Mỹ Hưng: 08 Đặng Đại Độ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 71.007.878

Cơ sở Phú Lâm: 02 đường 2D, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM

- Hotline: (028) 71.016.669

- Email: royal@royal.edu.vn

- Website: www.royal.edu.vn

