Ưu đãi hấp dẫn mới cùng Marriott Bonvoy: Điểm thưởng hấp dẫn, tinh hoa ẩm thực và tận hưởng kỳ nghỉ

Niềm vui nhân đôi với những chuyến du lịch kết hợp ẩm thực, Marriott Bonvoy giới thiệu chương trình ưu đãi mới mang tên Điểm thưởng hấp dẫn, Tinh hoa ẩm thực & Tận hưởng kỳ nghỉ (Earn, Eat & Enjoy). Theo đó, mỗi lần đặt phòng nghỉ khách sạn từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và lưu trú trước ngày 31 tháng 3 năm 2022, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng đặc biệt bao gồm miễn phí bữa sáng hàng ngày và tặng điểm tín dụng lên tới 1,1 triệu đồng ở rất nhiều khách sạn tại những điểm đến mơ ước trên khắp đất nước.

10 khách sạn và khu nghỉ tuyệt vời của Marriott tham gia chương trình ưu đãi Điểm thưởng hấp dẫn, Tinh hoa ẩm thực & Tận hưởng kỳ nghỉ (Earn, Eat, Enjoy) bao gồm: Sheraton Hanoi Hotel; JW Marriott Hanoi; Renaissance Riverside Hotel Saigon; Le Méridien Saigon; Sheraton Saigon Hotel & Tower; Fairfield by Marriott South Binh Duong; Four Points by Sheraton, Danang; Sheraton Grand Danang Resort & Spa; Sheraton Nha Trang Hotel & Spa; JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Bạn mong chờ điều gì trong kỳ nghỉ của mình? Có nhiều khoảnh khắc kỳ diệu và đáng nhớ trong cuộc sống là khoảng thời gian với bạn bè và gia đình khi cùng nhau thưởng thức những bữa ăn thật ngon. Và mùa đông là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch ở Việt Nam, một kỳ nghỉ thú vị bên bờ biển tràn ngập ánh nắng, một kỳ nghỉ gia đình vui vẻ hay một kỳ nghỉ đầy phong cách trong thành phố, mọi du khách đều có cơ hội tham gia chương trình Điểm thưởng hấp dẫn, Tinh hoa ẩm thực & Tận hưởng kỳ nghỉ (Earn, Eat & Enjoy) cùng Marriott Bonvoy.

Các thành viên của Marriott Bonvoy cũng sẽ được truy cập Wi-Fi miễn phí và tích thêm điểm thưởng trong mỗi đợt lưu trú! Nếu bạn chưa là thành viên hãy bấm vào đây để đăng ký MIỄN PHÍ!

"Tại Việt Nam, hai trong số những điều được trân trọng nhất trong cuộc sống là gia đình và những bữa ăn. Cơ hội quây quần bên những người thân yêu và cùng nhau dùng bữa là điều quý giá bậc nhất. Với chương trình ưu đãi Điểm thưởng hấp dẫn, Tinh hoa ẩm thực & Tận hưởng kỳ nghỉ (Earn, Eat & Enjoy), chúng tôi muốn dành tặng khách hàng trong nước cơ hội kết nối lại với bạn bè và người thân của họ." ông Jakob Helgen, Phó Chủ tịch của Marriott International khu vực Thái Lan, Việt Nam, Campuchia & Myanmar chia sẻ.

Khởi đầu ngày mới với bữa sáng thịnh soạn, quý khách có thể dành một ngày khám phá địa phương hoặc tận hưởng các tiện nghi hạng nhất như hồ bơi và spa thư giãn tại khách sạn. Điểm tín dụng có thể quy đổi thành đồ uống giải khát quanh hồ bơi, đồ ăn nhẹ ban ngày, cocktail ngắm hoàng hôn, bữa tối và bữa trưa cuối tuần, hoặc các liệu pháp chăm sóc sức khỏe, nâng hạng phòng và hơn thế nữa!

Bên cạnh đó, khách hàng có thể yên tâm rằng kỳ nghỉ của mình hoàn toàn an toàn và đảm bảo. Marriott có hội đồng chịu trách nhiệm cho việc kiểm định các quy chuẩn vệ sinh trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, với các quy trình bảo đảm an toàn, sức khỏe tiên tiến và các quy trình làm sạch chuyên sâu.

Chương trình Điểm thưởng hấp dẫn, Tinh hoa ẩm thực & Tận hưởng kỳ nghỉ (Earn, Eat & Enjoy) được áp dụng từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, lưu trú trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Để tìm hiểu thêm và đặt chỗ nghỉ cho kỳ nghỉ nâng tầm trải nghiệm ẩm thực của bạn tại Việt Nam với Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập: https://hotel -deals.marriott.com/vietnam/

