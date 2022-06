Uống nước đậu đen rang gạo lứt, sau 7 ngày cơ thể nhận được 5 thay đổi không ngờ

Không chỉ mùa hè, nước đậu đen dù uống vào bất kỳ thời điểm nào trong năm đều đem lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Trong các gian bếp của mọi gia đình Việt, đậu đen luôn sẵn có, dễ dàng chế biến để thanh lọc cơ thể, giảm cân, giải nhiệt rất tốt.

Trong Đông y, hạt đậu đen có vị ngọt, tính mát. Đậu đen đem lại nhiều tác dụng như bổ thận, bổ máu, điều trị thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc bệnh lở loét… Phụ nữ dùng lâu ngày da sẽ hồng hào, sáng mịn.

Uống nước đậu đen đã lâu, đảm bảo bạn chưa biết đến một cách giảm cân bất bại từ đậu đen đó là: Đậu đen kết hợp với gạo lứt.

2 nguyên liệu này kết hợp sẽ tạo thành thức uống thơm lừng, thanh mát, cực kỳ tốt cho làn da và sức khỏe, là một lựa chọn thay thế tốt cho cà phê hoặc các thức uống nhiều đường vào bữa sáng. Chỉ sau 1 tuần sử dụng, cơ thể có rất nhiều sự thay đổi bất ngờ.

Uống nước đậu đen rang gạo lứt, sau 7 ngày cơ thể sẽ có 5 sự thay đổi lớn

1. Cân nặng giảm rõ rệt

Gạo lứt được mệnh danh như "ông hoàng của thế giới gạo" và là một loại ngũ cốc cao cấp có thành phần dinh dưỡng không thua kém bất kỳ thực phẩm nào.

Nếu đang trong quá trình giảm cân, bạn sử dụng trà gạo lứt đậu đen thì hiệu quả sẽ được cải thiện rõ rệt. Lý do là vì cả 2 nguyên liệu này đều giàu chất xơ, làm tăng cảm giác no sau khi ăn, giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và cuối cùng là làm giảm lượng calo tổng thể.

2. Đường huyết ổn định hơn

Người mắc bệnh tiểu đường nếu ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. Trong khi đó, một cốc nước đậu đen rang gừng chứa tới 15g chất xơ – tương đương khoảng 60% nhu cầu chất xơ của một người trong một ngày. Gạo lứt cũng là loại thực phẩm cực kỳ giàu chất xơ, có thể giúp glucose (đường) từ ngũ cốc được cơ thể hấp thụ trong thời gian dài hơn, do đó duy trì lượng đường ổn định.

3. Bổ nội tạng: Tim, gan, ruột

Trà đậu đen rang gạo lứt được cho rằng rất tốt cho các cơ quan nội tạng của cơ thể. Đặc biệt là tim, gan và ruột. Thức uống này có tác dụng thanh nhiệt giải độc đường ruột, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, hạn chế sự di chuyển của các gốc tự do có thể gây ra nhiều loại bệnh như tiểu đường và thậm chí là ung thư. Đồng thời, có tác dụng thải cholesterol tốt cho sức khỏe của gan.

Bên cạnh đó, theo Trường Y tế Công cộng Harvard, chất xơ trong gạo lứt giúp giảm cholesterol, di chuyển chất thải qua đường tiêu hóa, thúc đẩy cảm giác no và có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông.

4. Ngừa ung thư tốt hơn

Theo Livescience, một số chất phytochemical và khoáng chất được tìm thấy trong gạo lứt có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể, gạo lứt có thể giúp cải thiện mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh tiểu đường loại 2.

5. Xương khớp khỏe mạnh

Chất sắt, canxi, mangan, đồng và kẽm có trong đậu đen và gạo lứt đều góp phần duy trì cấu trúc và sức khỏe của xương.

Canxi và phốt pho có vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương. Trong khi đó, sắt và kẽm có thể hỗ trợ độ chắc khỏe và đàn hồi của xương.

Do đó, thức uống gạo lứt đậu đen thực sự lành mạnh với cơ thể, là một lựa chọn tuyệt vời cho người tiểu đường, tim mạch muốn cải thiện tình trạng xương khớp.

Lưu ý khi uống trà đậu đen gạo lứt

- Giống như các loại thực phẩm khác, việc dùng gạo lứt chỉ tốt khi gạo sạch, tức là không chứa tồn dư chất hóa học.

- Vì đậu đen có tác dụng giải độc nên những người đang trong quá trình sử dụng thuốc thì nên tránh uống.

- Người tiểu đường nên uống trà đậu đen gạo lứt nguyên vị, không thêm đường hay mật ong để không ảnh hưởng đến đường huyết.

- Mỗi ngày có thể sử dụng 1-2 cốc trà đậu đen gạo lứt. Tuy nhiên không nên uống thay nước lọc.

https://afamily.vn/uong-nuoc-dau-den-rang-gao-lut-sau-7-ngay-co-the-nhan-duoc-5-thay-doi-khong-ngo-20220630123612354.chn