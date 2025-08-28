Ứng dụng AI Việt "lội ngược dòng" leo thẳng lên top: Vượt mặt cả Gemini, Deepseek, hóa ra cũng có lý do cả!

Thị trường AI Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng thú vị: giữa lúc các nền tảng quốc tế như ChatGPT, Gemini hay Deepseek chiếm ưu thế về công nghệ và danh tiếng, thì một cái tên nội địa "AI Hay" lại âm thầm vươn lên, giành vị trí số 2 về mức độ hài lòng của người dùng, chỉ sau ChatGPT.

Theo báo cáo từ Decision Lab công bố vào tháng 8/2025, dù mới chỉ chiếm 9% lượng người dùng AI tại Việt Nam trong 3 tháng qua, nhưng AI Hay lại dẫn đầu về mức độ "vừa lòng người dùng nội địa", vượt qua cả những tên tuổi tầm cỡ toàn cầu như Google Gemini, Microsoft Copilot hay Deepseek AI. Đây là một tín hiệu cho thấy: người dùng Việt không chỉ quan tâm tới sức mạnh công nghệ, mà còn đặt nặng yếu tố bản địa hóa, sự phù hợp và khả năng đồng cảm với văn hóa Việt.

Vì sao AI Hay tạo được "cú nổ" trong lòng người dùng Việt?

Sản phẩm "thuần Việt" cả về đội ngũ lẫn dữ liệu

Không như nhiều nền tảng quốc tế sử dụng mô hình dịch máy hoặc huấn luyện sơ sài trên dữ liệu tiếng Việt, AI Hay được thiết kế, phát triển và tinh chỉnh bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, với định hướng rõ ràng là phục vụ người Việt. Hệ thống học sâu của AI Hay không chỉ hiểu ngữ nghĩa, mà còn "bắt trend" tốt, xử lý tiếng lóng, câu cửa miệng, meme và thậm chí cả những biến thể vùng miền, điều mà ngay cả các AI hàng đầu thế giới đôi khi còn tỏ ra "khó hiểu".

Giám đốc điều hành AI Hay - Nguyễn Hoàng Hiệp

Ứng dụng còn tích hợp cả khả năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và tóm tắt thông tin theo ngữ cảnh người Việt. Nói cách khác, AI Hay không đơn thuần là một chatbot trả lời câu hỏi, mà là một nền tảng hỏi đáp tri thức đa tầng, linh hoạt như một "trợ lý học tập - công việc - giải trí" toàn năng.

AI Hay lọt top 2 ứng dụng AI mà người dùng Việt hài lòng nhất, chỉ sau ChatGPT

Hiệu quả đo được, trải nghiệm dễ dùng và chiến lược mở rộng bài bản

Không dừng ở khả năng "hiểu người Việt", AI Hay còn đang phát triển như một mạng xã hội hỏi đáp, nơi người dùng không chỉ đặt câu hỏi mà còn có thể theo dõi chủ đề, tương tác với cộng đồng, và khám phá tri thức theo cách phù hợp với từng nhóm độ tuổi, ngành nghề.

Startup này cũng cho thấy tầm nhìn mở rộng quy mô rõ ràng: với hơn 10 triệu lượt tải, 100 triệu lượt hỏi đáp mỗi tháng và đánh giá 4.8/5 trên App Store và Google Play, AI Hay đã kêu gọi thành công 18 triệu USD vốn đầu tư từ các quỹ như Argor Capital, AppWorks và Square Peg. Họ cũng đã có mặt trong danh sách đối tác AI chiến lược của Amazon Web Services tại Đông Nam Á, được mời tham dự sự kiện AI lớn của NVIDIA.

Tất cả các con số và cột mốc trên đều khẳng định AI Hay không chỉ là "hiện tượng" mà đang dần định hình một tương lai lâu dài trong hệ sinh thái AI dành riêng cho người Việt.

Từ hiện tượng nội địa đến đề cử xứng đáng tại Better Choice Awards 2025

Với tất cả những yếu tố trên: từ AI lõi, bản địa hóa sâu sắc, trải nghiệm người dùng xuất sắc và cho tới chiến lược mở rộng bền vững, AI Hay chính thức được đề cử tại hạng mục "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt" thuộc hệ thống Innovative Choice Awards của Better Choice Awards 2025.

Đây là hạng mục đặc biệt dành để vinh danh những thương hiệu Việt Nam hoặc quốc tế đã ứng dụng AI như công nghệ cốt lõi nhằm cải thiện cuộc sống thường nhật của người Việt. Những thương hiệu được xét chọn phải chứng minh rõ ràng rằng AI không chỉ là tính năng phụ mà là trung tâm điều phối hoạt động, có thương mại hóa thực tế tại Việt Nam và tạo ra tác động đo lường được về trải nghiệm người dùng, hiệu quả vận hành hoặc khả năng tiếp cận công nghệ.