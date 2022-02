U mê không lối thoát với chuyện tình idol và trợ lý trong Trợ Lý Thiên Vương

Trợ Lý Thiên Vương được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ nhiều ngọt ngào, lắm rắc rối giữa nam thần thế hệ mới Do Hi (Tôn Trạch Nguyên thủ vai) và cô gia sư bất đắc dĩ Uất Trì Diểu Diểu (Lư Dương Dương diễn xuất).

Nhờ gương mặt thanh tú, Do Hi nhanh chóng trở thành soái ca nhất hạng trong lòng hàng vạn thiếu nữ. Tuy nổi tiếng nhưng không ai biết một bí mật được giấu kín của thần tượng: Anh chàng có kiến thức rất nghèo nàn về văn chương và lịch sử. Điểm yếu này đã cản trở Do Hi rất nhiều khi casting trong các dự án phim cổ trang. Vì vậy, công ty quản lý buộc phải cấp tốc tìm một gia sư đến kèm cặp bí mật cho nam idol. Người đó chính là Diểu Diểu, cô sinh viên năm 3 tại đại học Hàng Châu.

Diểu Diểu là người am tường về lịch sử, điều mà Do Hi rất cần để đánh bại đối thủ Tống Thư Ca trong cuộc chiến giành vai chính anh đang tham gia. Do đó, anh chàng đã bất chấp mọi cách để Diểu Diểu đồng ý dạy kèm cho anh, kể cả việc chi tiền bao trọn các tiết học đồng thời dọa sẽ đánh giá 1 sao trên ứng dụng gia sư nếu cô không đồng ý. Từ đó, hai thái cực đối lập bất đắc dĩ phải ở bên nhau, tưởng chừng không thể hòa hợp. Nhưng thời gian đã khiến những chuyển biến cảm xúc không ngờ tới phát sinh.

Hướng đến những tình tiết tình cảm nhẹ nhàng, dễ xem dễ thấm, Trợ Lý Thiên Vương dường như không quá bận tâm đến việc mời mọc những cái tên "hot" của C-biz. Thay vào đó, đạo diễn Lý Văn Hạo dành sự ưu ái cho các gương mặt trẻ, có nhiều tiềm năng phát triển như Tôn Trạch Nguyên và Lư Dương Dương.

Tôn Trạch Nguyên được chú ý khi tham gia mùa 2 chương trình gameshow Minh Nhật Chi Tử. Nhờ gương mặt thanh tú và làn da trắng nổi bật, anh chàng dần bén duyên với dạng vai nam thần "tiểu thịt tươi" trong các bộ phim thanh xuân vườn trường gần đây như Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào, Không Thể Ôm Lấy Em.

So với Trạch Nguyên, sự nghiệp diễn xuất của Lư Dương Dương có phần nhỉnh hơn. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2015 và từng tham gia trong 8 bộ phim lớn nhỏ sauthời gian hoạt động ở Hàn Quốc. Trong đó, được biết đến nhiều hơn cả là phim Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới (2021) với vai người yêu cũ của trai đẹp Vương Nhất Bác.

Tuy đều là tân binh nhưng chỉ qua 10 tập Trợ Lý Thiên Vương đã lên sóng trên FPT Play, khả năng nhập vai của cả hai đều nhận được đón nhận tích cực, đặc biệt là Tôn Trạch Nguyên. Có thể vì bản thân nam chính cũng là một diễn viên thần tượng nên vai diễn Do Hi vừa mang màu sắc riêng, vừa chân thực đến nỗi được fan của tác giả Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ đánh giá như từ trong sách bước ra đời thật.

Bên cạnh cặp đôi chính Tôn Trạch Nguyên và Lư Dương Dương, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên triển vọng khác như Trần Bằng Vạn Lý hay Vương Lộ Tình…

Xem ngay Trợ Lý Thiên Vương (tựa quốc tế: Assistant Of Superstar) hiện đang được trình chiếu trên hệ thống FPT Play từ ngày 14/02 với phụ đề đầy đủ. Bộ phim gồm 24 tập, lên sóng song song với Trung Quốc vào mỗi tối thứ hai đến thứ tư hằng tuần.

Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để thưởng thức nhiều nội dung hấp dẫn mọi lúc mọi nơi. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.

https://afamily.vn/u-me-khong-loi-thoat-voi-chuyen-tinh-idol-va-tro-ly-trong-tro-ly-thien-vuong-20220218132452143.chn