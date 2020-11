Twitter cắt quyền lợi, ngân hàng nhảy vào đòi nợ: Những đặc quyền ông Donald Trump sẽ mất ngay sau khi rời khỏi ghế Tổng thống

Dù đã rất tự tin trước khi bầu cử diễn ra, nhưng thực tế thì ông Donald Trump hiện tại đã thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ là ông Joe Biden. Nếu không có gì thay đổi (về mặt pháp lý) thì tới tháng 1/2021, ông Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ và trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Donald Trump đã thua, đồng nghĩa với việc ông sẽ phải rời khỏi chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ông sẽ mất đi những gì, hay thu được nhiều hơn?

1. Twitter cắt bỏ mọi đặc quyền

Theo thông báo từ Twitter thì ngay sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức trong tháng 1/2021, tài khoản của ông Donald Trump sẽ lập tức bị tước bỏ mọi quyền lợi vốn dành cho một nhà lãnh đạo thế giới.

Tài khoản Twitter của ông Trump sẽ bị cắt bỏ mọi đặc quyền sau khi rời ghế tổng thống

Khi ấy, ông Trump sẽ buộc phải tuân thủ mọi quy tắc như bất kỳ người dùng bình thường khác, thậm chí có thể bị khóa nếu vi phạm quy định về kích động bạo lực hoặc thông tin thiếu tin cậy.

Được biết, Twitter vốn có những chính sách đặc biệt dành cho tài khoản cá nhân của các nhà lãnh đạo trên thế giới, cho phép họ được bảo vệ trong trường hợp vi phạm quy tắc cộng đồng. Trong khi đó, ông Donald Trump vốn cũng hoạt động rất năng nổ trên nền tảng mạng xã hội này, nhưng đôi khi đăng tải những nội dung có phần quá khích hoặc sai sự thật, khiến Twitter buộc phải hạn chế một số bài đăng của ông.

2. Ngân hàng sẵn sàng nhảy vào đòi nợ

Ngân hàng Deutsche Bank là đối tác thân thiết của tập đoàn Trump Organization, và cũng là chủ của 3 khoản nợ trị giá khoảng 340 triệu đô được chính ông Donald Trump đứng ra bảo lãnh.

Tuy nhiên sau một vài cuộc họp thượng tầng thời gian gần đây, Deutsche Bank được cho là đang cảm thấy mệt mỏi vì những dư luận tiêu cực nhắm đến mối quan hệ này. Reuters đưa tin, họ dự tính sau khi có kết quả bầu cử sẽ đẩy mạnh quá trình chấm dứt mối quan hệ với ông Trump, bằng việc thu hồi 3 khoản nợ nói trên.

Với việc ông Trump thua trận, quá trình chấm dứt quan hệ cũng trở nên dễ dàng hơn. Dù không mấy lo ngại về khả năng trả nợ của ông Trump, nhưng việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn vì không cần phải đối mặt với dư luận tiêu cực khi chấm dứt quan hệ với một tổng thống đương nhiệm.

3. Tạm biệt các quyền lợi di chuyển chỉ Tổng thống mới có

Là một Tổng thống Mỹ, bạn sẽ có rất nhiều đặc quyền riêng. Khi đương nhiệm, các tổng thống sẽ được di chuyển bằng chuyên cơ riêng (Air Force One), trực thăng riêng (Marine One), và trên đường bộ là cỗ xe bọc thép The Beast. Ngoài ra, các tổng thống còn được hộ tống bằng đội vệ sĩ tinh nhuệ với chi phí hoạt động có thể lên tới 1,9 tỉ USD (số liệu năm 2017).

Vậy nên khi rời ghế, ông Trump chắc chắn sẽ mất đi các quyền lợi như trên (ngoại trừ chuyện được bảo vệ, vì các cựu tổng thống sẽ được hưởng chính sách bảo vệ trọn đời, trong khi con cái được an toàn tới năm 16 tuổi). Sẽ không còn trực thăng, chuyên cơ hay con "quái thú" The Beast nữa!

Các cựu tổng thống Mỹ được bảo vệ trọn đời còn con cái họ được bảo vệ tới năm 16 tuổi. Năm 2017, chi phí dành cho hoạt động bảo vệ tổng thống là 1,9 tỷ USD, theo Cơ quan An ninh Nội địa.



4. Đặc quyền y tế số 1 quốc gia

Các đời tổng thống Mỹ trong suốt nhiệm kỳ sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đặc biệt nhất, với phòng y tế riêng ngay trong Nhà Trắng với đầy đủ trang thiết bị, cùng đội ngũ y bác sĩ luôn sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào. Ngoài ra còn nhiều chính sách ưu tiên, như được quyền thử các loại thuốc chưa có mặt trên thị trường.

Đây cũng là một trong những lý do giúp ông Donald Trump phục hồi một cách thần tốc sau khi xác định dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng 10. Ông được sử dụng một loại thuốc trị virus đang thử nghiệm, cộng thêm các đặc quyền về di chuyển, ước tính tổng chi phí phải lên tới hơn 100.000 USD nếu là người bình thường.

Bảo hiểm này chỉ được áp dụng cho tổng thống đương nhiệm. Vậy nên sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump chắc chắn sẽ phải tự mình chi trả (trong trường hợp cần thiết). Mà dù sao cũng không quan trọng lắm, vì ông là một tỉ phú mà.

Nguồn: CNN, BBC, Economics