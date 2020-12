Tường Linh không còn tôn trọng Võ Hoàng Yến sau cú va chạm trên show thực tế

Tập 3 của chương trình "Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not" với tên gọi Báu vật Việt Nam đã đưa các đội chơi trải qua những thử thách vô cùng khốc liệt cả về thể lực lẫn trí tuệ. 3 đội chơi của chương trình gồm: Đội Quai Thao (Ngọc Diễm, Ngọc Châu, Tường Linh) - Đội Nón Lá (Khánh Vân, Mâu Thuỷ, Hương Ly) - Đội Khăn Rằn (Võ Hoàng Yến, Kim Duyên, Hoàng My).

Các cô gái của 3 đội chơi.

Trong chương trình, 3 đội chơi có dịp tham quan công viên động vật bán hoang dã. Đội chơi sau khi tham quan sẽ trả lời 9 câu hỏi liên quan thế giới động vật. Trên sân có 3 khu vực đáp án A, B, C. Mỗi khu vực có 4 vạch màu dưới đất, mỗi vạch màu chỉ đủ cho một người đứng.

Sau khi nghe câu hỏi, sẽ có một đoạn nhạc 15-30 giây để mọi người lắc lư theo nhạc nhưng không được vào khu đáp án. Khi nhạc dừng, người chơi được quyền di chuyển về phía đáp án mà mình cho là đúng và phải đứng vào vạch màu. Chỉ những người chơi đứng ở khu vạch màu của đáp án đúng mới được công nhận trả lời đúng và nhận 1 sticker cây xanh dán trên áo. Sau khi kết thúc tất cả câu hỏi, đội chơi có tổng số sticker cây xanh của ba người chơi trong đội nhiều nhất – nhì – ba sẽ lần lượt ghi được 10 – 9 – 8 điểm.

Các cô gái tích cực tham gia trò chơi.

Quai Thao bước vào thử thách với tâm lý không thoải mái, sau khi liên tục thua trận và không ghi được điểm nào. Ở câu đố đầu tiên, Võ Hoàng Yến và Hương Ly bí mật "hiệp lực", dùng chiến thuật giữ chân một thành viên của Quai Thao, Võ Hoàng Yến giữ Tường Linh còn Hương Ly giữ Ngọc Châu. Tuy nhiên hành động kéo tay của Võ Hoàng Yến gặp phản ứng mạnh từ Tường Linh. Tường Linh khá khó chịu, quạu quọ trách móc Võ Hoàng Yến: "Bởi vì chị Yến lớn hơn Linh cả về tuổi đời, tuổi nghề nhưng cái hành động đó của chị Yến làm mình thấy không còn chút tôn trọng nào".

Võ Hoàng Yến.

Chưa dừng lại ở đó, đến lượt thứ 2, Tường Linh đang chạy lên trả lời câu hỏi thì gặp sự cố. Tường Linh trách móc: "Một cái cùi chỏ đập vào ngực của Linh, lúc đó Linh quá đau rồi, lần thứ 2 Linh khóc trong chương trình".

Điều này làm Tường Linh bức xúc, lần nữa có ý định rời khỏi chương trình. "Dù là truyền hình thực tế hay bất cứ chương trình nào, Linh cũng muốn là không có chơi dơ như vậy" – Tường Linh cho biết. Ngọc Diễm bênh vực đồng đội: "Rõ ràng chúng ta cần khoẻ và đẹp lâu dài nên bạn ấy lo là đúng, nếu bạn chọn bạo lực, chọn thí sinh khác".

Tường Linh.

Võ Hoàng Yến là người vô tình đập tay vào ngực Tường Linh, cô chủ động xin lỗi để kết thúc câu chuyện đang căng thẳng, nhờ vậy mà Tường Linh dịu bớt cơn giận: "Mọi người chơi đàng hoàng thì em sẽ chơi".

Chẳng biết là sau màn va chạm nảy lửa này, mối quan hệ của Võ Hoàng Yến với Tường Linh sẽ ra sao. Câu trả lời sẽ có trong những tập phát sóng tiếp theo của Đi Việt Nam Đi - Vietnam Why Not.