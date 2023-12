Tuổi 20 của Phương Mỹ Chi: Làm chủ tịch công ty, yêu đương năm 17 tuổi nhưng chưa có nụ hôn đầu

Nữ ca sĩ thành công bước ra từ Giọng hát Việt nhí

Sinh năm 2003, năm nay Phương Mỹ Chi tròn 20 tuổi. Thế nhưng, ở tuổi 20, Phương Mỹ Chi đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và ghen tị vì cuộc sống cực kỳ rực rỡ của mình.



Phương Mỹ Chi bắt đầu debut vào năm 2013 khi tham gia và đạt giải Á quân của mùa đầu tiên trong chương trình Giọng hát Việt nhí.

Phương Mỹ Chi hồi bé

Thời điểm đó, Phương Mỹ Chi trở thành 1 hiện tượng trong làng nhạc Việt. MC Trấn Thành từng hết lời khen ngợi Phương Mỹ Chi.

"Tại sao kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà có một giọng hát chín muồi như vậy? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà hát hầu như là không phô một bài thi nào nếu không muốn nói là chuẩn từng nốt từ đầu chương trình đến giờ? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà tiếng hát đủ tình cảm để đi vào lòng người như vậy bằng một loại âm nhạc không hầm hố, không chiêu trò, không khoe khoang giọng hát? Chỉ có ở Phương Mỹ Chi! Em nó hát chuẩn như thế, đang duy trì phong độ hát chuẩn thì các cô, các chú bảo em nó không tiến bộ và giậm chân tại chỗ là sao?", nam MC chia sẻ.

Sau thành công tại Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã đầu quân cho công ty của ca sĩ Quang Lê và gặt hái hàng loạt thành công. Đến khoảng năm 2020, Phương Mỹ Chi kết thúc hợp đồng và chuyển sang hoạt động độc lập.

Sau 10 năm bước chân vào showbiz. Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại được đánh giá là ngôi sao đầy tiềm năng. Người đẹp cũng gây chú ý khi tuyên bố có công ty riêng và cô đảm nhận vị trí chủ tịch. Phương Mỹ Chi cho biết công việc điều hành của công ty có giám đốc điều hành (CEO) phụ trách vì cô không có chuyên môn ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, với vai trò là chủ tịch, Phương Mỹ Chi tham gia các cuộc họp và có quyết định trong nhiều việc.

Từng tuyên bố có mối tình đầu năm 17 tuổi?

Đến thời điểm này, những thông tin liên quan tới chuyện tình cảm của Phương Mỹ Chi vẫn khá mơ hồ. Năm 2022, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong tập đặc biệt mùa Giáng Sinh - The Girls' Christmas Night: Holiday Special của series thực tế Not Just A... với "chủ xị" là Ngọc Thanh Tâm. Trong tập này, Phương Mỹ Chi lần đầu chia sẻ chuyện yêu đương.

Cô cho biết đã từng trải qua 1 mối tình rất trong sáng ở tuổi 17, nhưng do không hợp nhau nên mối tình đầu đến nay đã không còn, và hiện tại nữ ca sĩ còn độc thân.

Phương Mỹ Chi tuyên bố có mối tình đầu năm 17 tuổi tại series thực tế Not Just A...

Tuy nhiên, đến năm 2023 khi tham gia show Brunch Date, khi trò chuyện cùng host Lý Thành Cơ thì Phương Mỹ Chi lại cho biết cô chưa có mối tình nào: "Tôi cũng là người thích trải nghiệm, tôi nghĩ nếu mình yêu nhiều người thì sẽ biết được tệp người như thế nào sẽ phù hợp với mình nhất! Nhưng tôi cũng chưa có mối tình nào".

Khi chia sẻ về gu bạn trai của mình, Phương Mỹ Chi cho biết: "Tôi nghĩ thường những người khác nhau sẽ hút nhau. Tôi là người tình cảm nên sẽ thích người lý trí. Tôi khá vô tư nên sẽ thích một người biết sắp xếp, logic để trở thành mảnh ghép phù hợp". Ngoài ra, người đẹp khẳng định: "Không thích người khoa trương, nói quá nhiều và ỷ lại. Còn thích người lịch sự, ưa nhìn, tài năng".

Trong 1 bài phỏng vấn vào 5/2023, Phương Mỹ Chi khẳng định mình chưa có nụ hôn đầu đời. Người đẹp cho biết cô nghĩ rằng chuyện yêu đương là tuỳ duyên nên chưa dám nói trước điều gì.