Tung tin kết hôn muộn bị phạt tiền, hai người bị công an triệu tập

Ngày 3/6, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh Công an huyện phát hiện một số tài khoản facebook chia sẻ nội dung “Thủ tướng: chính thức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với nam, nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi”.

Do tung tin thất thiệt trên facebook, Đ.T và N.Đ bị công an triệu tập và phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng.

Đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang cho nhiều người. Thực tế, Chính phủ chỉ ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”, trong đó, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Hoàn toàn không có chuyện nam nữ kết hôn sau 30 tuổi sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng như thông tin được chia sẻ.

Tiến hành xác minh, Đội An ninh Công an huyện Mỹ Đức đã xác định và làm rõ chủ sở hữu các tài khoản facebook trên là Đ.T (sinh năm 1996) và N.Đ (sinh năm 1995) hiện đang sinh sống tại địa phương.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình. Do hiếu kỳ, thấy thông tin có nội dung thu hút nên đã chia sẻ để tăng lượt like, tương tác với tài khoản facebook cá nhân của mình.

Hai đối tượng đều đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và tự giác xóa bỏ các thông tin sai sự thật đã chia sẻ. Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng với mỗi cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ.