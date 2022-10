Từng kiếm "bộn tiền" từ phim Home Alone, nam chính có cuộc sống ra sao sau 32 năm?

Ánh hào quang nổi tiếng và tiền bạc đến quá nhanh thuở nhỏ đã đẩy Macaulay Culkin vào số phận sóng gió. Sau 32 năm chìm nổi, nam diễn viên mới một lần nữa tìm lại cuộc đời.

Là nam chính phim Home Alone - Ở nhà một mình, Macaulay Culkin từng là diễn viên nhí nổi tiếng hàng đầu, được truyền thông săn đón nhiệt tình. Tuy nhiên, những gì anh đã trải qua là vô số điều gập ghềnh và tổn thương, từ gia đình tan vỡ, tranh chấp tài sản đến sa chân vào loạt scandal đầy tệ nạn.

Một số khán giả của Screen Rant thậm chí đã bình luận rằng: "Cuộc đời Macaulay không khác gì một bộ phim".

Trước khi Home Alone trở nên nổi tiếng, Macaulay Culkin vốn chỉ là một cậu bé vô danh đến từ một gia đình 10 người, sống trong cảnh nghèo khó chật vật giữa New York hoa lệ. Bố của anh từng là một diễn viên tại sân khấu kịch Broadway, sau đó làm ở nhà thờ. Bố mẹ của Macaulay Culking không kết hôn nhưng họ đã có với nhau tổng cộng 8 người con.

Gia đình đông đúc nhưng thiếu thốn kinh tế khiến họ chen chúc với nhau trong một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ. Culkin thậm chí đã từng chui xuống khán đài ở nhà hát mỗi ngày chỉ để nhặt những đồng tiền lẻ bị người ta đánh rơi.

Không ai ngờ rằng, tới năm 1990, vai cậu bé Kevin hóm hỉnh trong Home Alone (1990) đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Macaulay Culkin. Cậu bé nghèo khó bỗng chốc trở thành triệu phú sau khi loạt phim trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Macaulay nhận 76.000 bảng sau phim đầu. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.

Với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước cùng với nụ cười nửa miệng đặc trưng, Culkin đã nhận được đề cử Quả cầu Vàng danh giá khi chỉ mới 8 tuổi. Và với phần phim tiếp theo Home Alone 2: Lost in New York, Macaulay trở thành diễn viên nhí đầu tiên trong lịch sử nhận được cát-xê hơn 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng)/tập phim.

Đó cũng là lúc mà ông Kit Culkin - cha Macaulay - bỏ việc ở nhà thờ để quản lý con trai. Con trai càng chăm chỉ đóng phim, càng mang về khối tài sản khổng lồ cho gia đình thì ông lại càng thể hiện mình là một người cục cằn và có thói quen bạo lực.

Theo chính lời nam diễn viên, dường như "ông ta cảm thấy ghen tị vì những gì ông ta cố gắng cả đời cũng không có được, nhưng tôi lại dễ dàng đạt được trước tuổi lên 10".

Tiền tài và danh vọng ngày càng lớn của Macaulay đã che mờ mắt gia đình anh. Theo Yahoo tiết lộ, toàn bộ thu nhập của anh đều bị cha mẹ lợi dụng và kiểm soát.

Điều tồi tệ nhất còn chưa dừng lại ở đó. Năm 1995, họ ra tòa ly hôn để tranh đoạt khối tài sản béo bở ước tính 11-15 triệu bảng của Macaulay cho riêng mình. Số phận của Macaulay, khi đó mới chỉ 15 tuổi, lại không được một ai đoái hoài.

Những ngày tháng thiếu vắng tình thương, cú sốc đến từ chính gia đình cùng với gia sản quá lớn trong khi tuổi đời còn nhỏ đã đẩy Macaulay Culkin vào sa ngã. Ngôi sao nhí trở thành nhân vật quen mặt trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, với đủ loại chất cấm. Thậm chí, Macaulay còn bị bắt giữ nhiều lần với ngoại hình xuống sắc đến ngỡ ngàng.

Kể từ đó, hình ảnh cậu bé Kevin lém lỉnh cũng dần bị lãng quên trong lòng khán giả.

Có những thời điểm, Macaulay bị rất nhiều báo lá cải “đồn đoán” đã qua đời trong đau khổ. Tưởng chừng, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt khán giả truyền hình nữa.

Bẵng đi nhiều năm, Macaulay quay lại với đời sống thầm lặng. Sau vài mối tình đổ vỡ với nữ diễn viên Rachel Miner và "thiên nga đen" Mila Kunis thuở trẻ trung, nam diễn viên tìm được bến đỗ cuộc đời ở tuổi gần 40, với ngôi sao tuổi teen một thời của Disney là Brenda Song.

Tuy không dành cho nhau tuổi thanh xuân, không gắn bó trong thời điểm khó khăn nhất, nhưng hơn ai hết, Brenda Song hiểu rất rõ Macaulay bởi cả hai cùng xuất phát điểm là ngôi sao nhí. Họ đồng cảm về áp lực, sự kỳ vọng của khán giả trong quá trình trưởng thành.

Có lẽ nhờ được thấu hiểu, kể từ khi hẹn hò Brenda Song, nam diễn viên Macaulay Culkin trông cũng hạnh phúc và có cuộc sống lành mạnh hơn rất nhiều so với trước. Vì Brenda, anh từ bỏ tiệc tùng, nghiêm túc làm việc, học nấu ăn và chăm sóc mẹ bạn gái bị ung thư.

Sau 5 năm âm thầm quen nhau, cả hai đã quyết định đây chính là nửa còn lại mà mình vẫn kiếm tìm bấy lâu. Họ chào đón cậu con trai nhỏ tên Dakota Song Culkin vào tháng 4/2021. Tháng 1 năm nay, người đại diện của Macaulay xác nhận trên People thông tin cặp diễn viên đã đính hôn sau khi xuất hiện ảnh Brenda ra phố với nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Mối tình bền chặt này đã ít nhiều giúp Macaulay Culkin "định hướng lại" cuộc đời của mình. Nam diễn viên không còn đâm đầu vào tệ nạn và đặc biệt nhất, trong năm 2021, anh quay trở lại với một vai diễn trong series kinh dị nổi tiếng American Horror Story mùa thứ 10.

Mặc dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong 5 tập phim, Macaulay Culkin vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ một thời. Anh vào vai Mickey - một người nghiện nghèo khổ, cùng quẫn nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn và nuôi tham vọng trở thành một biên kịch thành công. Ngay từ những tập đầu tiên, khán giả đã tìm lại hình ảnh của một diễn viên xuất chúng nhiều năm về trước.

Dù nhân vật của anh không xuất hiện nhiều nhưng được đầu tư thế giới nội tâm phong phú. Điều này giúp Macaulay không hề bị lu mờ cho dù có đứng chung khung hình với hàng loạt các diễn viên xuất sắc khác.

Cũng trong năm 2021, Macaulay Culkin làm người mẫu trong show diễn Gucci Love Parade tháng 11. Trong không gian choáng ngợp giữa Đại lộ Hollywood ở Los Angeles, Macaulay diện áo sơ mi Hawaii kết hợp bomber ánh kim và quần chinos. Anh đút tay vào túi quần, bước đi với ngạo nghễ như một kẻ dạo chơi trên sàn catwalk, khiến dàn khách mời đi từ ngạc nhiên đến vỡ òa.

Người ta không còn thấy dáng vẻ xuề xòa, luộm thuộm hay những bê bối xung quanh anh. Nam diễn viên dần lấy lại phong độ với gương mặt sáng và tươi tắn, ăn mặc tươm tất và dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Đồng thời, sao nhí một thời cũng tích cực tham gia các show giải trí, xây dựng lại hình tượng. Dù không thể đạt được hào quang như trước nhưng Macaulay ở thời điểm hiện tại đã khiến người hâm mộ yên lòng vì từng bước trở lại sự nghiệp diễn xuất.