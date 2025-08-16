Từng kiếm 200 triệu/tháng, mua nhà 7 tỷ không cần nợ nhưng giờ phải đi vay từng bữa ăn

Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, Lâm Dĩnh - Cô gái 33 tuổi đang sống tại Quảng Châu (Trung Quốc), từng là hình mẫu khiến nhiều người đặt mục tiêu “làm sao được như Lâm Dĩnh mới ổn”.

Khi hầu hết bạn bè đồng trang lứa vẫn đang vật vã ở thuê, hoặc gồng mình trả góp căn hộ, Lâm Dĩnh đã tự mua được một căn chung cư 90m2 ở trung tâm thành phố Quảng Châu mà chẳng cần vay ngân hàng hay người thân.

4 năm nỗ lực để có thành tựu

Trước đây, Lâm Dĩnh làm quản lý kinh doanh tại một tập đoàn thương mại quốc tế lớn ở Quảng Châu. Mức lương cơ bản của cô đã là 25.000 NDT (khoảng 90 triệu đồng), chưa kể hoa hồng từ những hợp đồng xuất nhập khẩu thành công, có tháng tiền lương từ công việc full-time lên tới 45.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Mặc dù thu nhập từ lương là con số đáng mơ ước, nhưng Lâm Dĩnh vẫn chưa hài lòng. Cô còn mở một cửa hàng bán quần áo online và kiếm thêm khoảng 12.000 NDT (khoảng 43 triệu đồng) mỗi tháng.

Vẫn chưa hết, Lâm Dĩnh còn có một khoản thu nhập thụ động từ việc cho thuê căn nhà cũ ở quê do cha mẹ để lại, mỗi tháng khoảng 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng).

Như vậy, tổng thu nhập hàng tháng của Lâm Dĩnh rơi vào khoảng 56.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng). Cuộc sống của cô lúc đó quả thực là không thiếu thứ gì.

Nhưng điều khiến nhiều người nể phục nhất ở Lâm Dĩnh lại là khả năng chi tiêu tiết kiệm. Dù thu nhập cao nhưng Lâm Dĩnh không chạy theo hàng hiệu, không tiêu pha vô tội vạ. Thỉnh thoảng mới tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, nhưng cũng luôn lên kế hoạch săn vé máy bay giá rẻ, và chọn khách sạn hoặc homestay vừa túi tiền chứ không ở trong resort xa hoa.

Trung bình hàng tháng, Lâm Dĩnh chỉ chi tiêu khoảng 30-35% số tiền kiếm được. Phần còn lại, cô gửi tiết kiệm, mua vàng và đầu tư vào các thị trường khác. Nhờ vậy sau 4 năm, Lâm Dĩnh có trong tay hơn 200.000 NDT (khoảng 7,1 tỷ đồng) để mua một căn hộ ở trung tâm thành phố Quảng Châu mà không cần vay nợ.

Ngày ký hợp đồng mua nhà, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ và tin rằng tương lai của cô đã được đảm bảo.

Trượt ngã từ đỉnh cao

Năm ngoái, Lâm Dĩnh quyết định nghỉ việc toàn thời gian ở công ty để tập trung cho cửa hàng online và bắt đầu thử sức đầu tư chứng khoán, tiền điện tử. Ban đầu, lợi nhuận tăng nhanh khiến cô tin rằng mình đã chọn đúng hướng. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu lao dốc chỉ sau vài tháng.

Ảnh minh họa

Những khoản đầu tư chưa kịp rút lời nhanh chóng lỗ nặng. Cửa hàng thời trang cũng gặp khó vì chi phí vận hành tăng, khách hàng giảm do tình hình khó khăn chung. Thời điểm ấy, vì đã tập trung toàn bộ thời gian cho kinh doanh và đầu tư, nên Lâm Dĩnh không còn nguồn thu nhập cố định nào khác. Chỉ trong vòng nửa năm, cô mất gần hết số tiền tiết kiệm, cửa hàng online đóng cửa, thu nhập tròn trĩnh bằng không.

Lúc đó, Lâm Dĩnh vẫn khá lạc quan, cho rằng thất bại thì làm lại từ đầu. Và việc đầu tiên cô làm là rải CV xin việc. Tuy nhiên mọi thứ không còn dễ dàng như những gì Lâm Dĩnh mường tượng. Không ít công ty sẵn sàng tuyển cô, nhưng mức lương chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với trước. Thêm vào đó, khoảng thời gian nghỉ việc kéo dài khiến cô bị đánh giá là “mất phong độ” và cần thời gian đào tạo lại. Cảm thấy khó chấp nhận khi năng lực của bản thân bị đánh giá chưa đúng mà lương còn chẳng cao, Lâm Dĩnh lắc đầu từ chối.

Cứ như vậy, cô thất nghiệp suốt gần 1 năm trời… Khoản tiền dự phòng cuối cùng cạn sạch, cô phải vay tiền bạn bè để mua đồ ăn, trả tiền điện nước.

“Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh phải vay tiền để ăn” - Lâm Dĩnh viết trên Xiaohongshu.

Hiện tại, căn nhà ở trung tâm Quảng Châu - tài sản lớn nhất của Lâm Dĩnh, đang trở thành phương án cuối cùng để cô xoay xở. Việc bán nhà có thể giúp cô có một khoản tiền đủ sống vài năm và tái đầu tư công việc, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ thành quả lớn nhất của bản thân.

“Tôi đã quá chủ quan, nghĩ rằng chỉ cần tiền làm ra nhanh thì sẽ không bao giờ lo thiếu. Nhưng khi thu nhập biến mất, không một khoản đầu tư nào còn nguyên vẹn, tôi mới hiểu ra thứ giữ cho mình an toàn không phải là thu nhập cao, mà là sự ổn định và khả năng ứng phó với rủi ro” - Lâm Dĩnh viết.