Từng bỏ qua chân tình để chọn nhầm "hoa đã có chủ", Hương Giang sẽ sửa sai ở "Người ấy là ai" mùa 3?

Hương Giang chính là cô gái đặc biệt nhất sở hữu chiếc ghế nóng của "Người ấy là ai" mùa 3. Xinh đẹp, giàu có nhưng lại luôn miệng than ế, Hoa hậu Chuyển giới đã được ban tổ chức chương trình trao cơ hội lần 2 để tìm được chàng trai phù hợp với mình nhất.

Hương Giang từng làm nữ chính ở mùa 1

Còn nhớ ở mùa đầu tiên, Hương Giang đã phải quyết định chọn con tim hay là nghe lý trí trước 5 cực phẩm mà chương trình giới thiệu cho cô. Nổi bật nhất phải đến Khánh Ngô - người quen cũ của Hương Giang khi anh từng sang nhà nấu ăn cho cô. Tuy nhiên, Hoa hậu cũng cho biết cô và Khánh Ngô cũng đã không liên lạc nên thời điểm đó không rõ chàng trai này đã có chủ hay chưa.

Khánh Ngô là người thả thính nhiệt tình nhất tập đó

Dù Khánh Ngô liên tục bắn tín hiệu để Hương Giang chọn mình nhưng cuối cùng, Hoa hậu Chuyển giới lại trao hoa cho chàng Việt kiều Huy Trần. Kết thúc dang dở khiến tất cả mọi người đều tiếc nuối, đặc biệt Trấn Thành và Anh Đức đã phải rơi nước mắt.

Tuy nhiên, Huy Trần lại lộ diện là "hoa đã có chủ" khi thời điểm đó, anh đang quen bạn gái Thảo Nhi Lê được 2 năm. Chia sẻ lý do vì sao không chọn Khánh Ngô, Hương Giang cho biết: "Xin lỗi Khánh Ngô, quá bất ngờ với Giang khi Khánh xuất hiện ở đây, chúng ta đang là bạn và đã luôn là bạn. Điều Khánh nói ngày hôm nay thực sự là quá sức tưởng tượng của Giang, sẽ rất khó cho Giang để tiếp nhận ngay chuyện đó và càng khó hơn nữa nếu như Giang nhận lời. Nếu bản thân Giang còn chưa kịp điều khiển cảm xúc của mình, Giang không thể cho Khánh cơ hội vì như thế là gieo cho Khánh hi vọng, một hi vọng mà Giang không chắc chắn có tốt cho Khánh hay không.

Nhưng Hương Giang lại trao hoa cho Huy Trần

Thời điểm đó Huy Trần đang có bạn gái là Thảo Nhi Lê

Xin lỗi Khánh rất nhiều nhưng Giang tin sau chương trình này, Khánh sẽ được bù đắp bởi tình yêu thương của mọi người thay cho Giang, Khánh nhé. Khi Khánh Ngô xuất hiện có nghĩa là người độc thân thứ 3 đã xuất hiện, đồng nghĩa Huy Trần là người đã có chủ. Không phải Giang không nhận ra mà chỉ là không thể say yes (tạm dịch: nói đồng ý) với Khánh, nên Giang vẫn phải giữ lại lựa chọn của mình. Đến một ngày Khánh sẽ hiểu".