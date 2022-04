Từng bị chê vì nói "tha thu", Sơn Tùng giờ đây được giáo viên IELTS chấm mấy điểm tiếng Anh?

Tối ngày 25/4, Sơn Tùng khiến công chúng bất ngờ khi tung đoạn clip giao lưu trước thềm ra mắt MV comeback There's No One At All. Đáng nói, Sơn Tùng còn giao lưu với fan bằng tiếng Anh.

Đây là bước tiến rất lớn của Sơn Tùng, cho thấy anh chàng cũng rất tự tin vào ngoại ngữ của mình! Nhưng liệu tiếng Anh của nam ca sĩ có thực sự tốt như thế không?

Mới đây, một thầy giáo tiếng Anh đã reaction lại màn bắn ngoại ngữ của Sơn Tùng. Nhận xét về màn nói tiếng Anh của Tùng, người này cho biết Sơn Tùng phát âm khá tốt, rõ từng chữ và có thể dễ dàng nghe được.

"Cái quan trọng nhất là thần thái của Sơn Tùng khi nói tiếng Anh. Từ trọng âm, nhấn âm cuối... mọi thứ đều rất chuẩn. Sơn Tùng nói tốt lắm!", TikToker này cho biết thêm.

Có thể thấy được sau quãng thời gian dài chăm chỉ học tiếng Anh, Sơn Tùng đã thay đổi rõ rệt. Đây cũng là điều giúp cho anh chàng tự tin có thể hát hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh trong MV mới.

Tạo hình của Sơn Tùng trong MV mới.

Nhiều người cũng bày tỏ đồng tình với sự chăm chỉ của Sơn Tùng và rất trông mong vào màn comeback lần này:

- "Thế mà vẫn có người chê Sơn Tùng nói tiếng Anh dở? Đến chịu luôn".

- "Người ta vận hành cả chuỗi công ty lớn nhưng vẫn có thời gian học thêm ngoại ngữ. Còn mình chỉ ăn với học mà một năm rồi vẫn chưa nên hồn".

- "Phải học rất nhiều đấy, không dễ gì nói tiếng Anh tốt như Tùng bây giờ đâu. Từ một người đến viết còn lủng củng ngữ pháp, Sơn Tùng bây giờ đáng nể thật".

- "Nhớ năm đó Sơn Tùng nói "tha thu" còn bị cười nhạo, bây giờ người ta ra MV bằng Tiếng Anh luôn rồi".

Nguồn: Lee Việt tiếng Anh thực tế