Mỗi ngày trong tuần mang một ngũ hành khác nhau, từ đó dẫn đến những thay đổi tinh tế trong phong thủy và vận khí. Việc lựa chọn trang phục có màu sắc hợp mệnh không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn mà còn thu hút thêm năng lượng tích cực, hỗ trợ tài vận, công việc và cả đời sống tình cảm. Dưới đây là bảng màu may mắn dành riêng cho 12 con giáp trong tuần từ 30/6 đến 6/7/2025.

Thứ Hai (30/6 - Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bàng Thổ)

Đầu tuần mở ra với năng lượng Thổ vững vàng và ổn định. Những gam màu hợp mệnh Thổ như vàng nhạt, be, nâu đất sẽ giúp tăng cảm giác an yên, hút vận may về tài chính và quan hệ xã hội. Bên cạnh đó, các màu thuộc hành Hỏa như đỏ, hồng, cam nhạt cũng được khuyến khích nhờ tính tương sinh (Hỏa sinh Thổ).

Tránh: Đen, xanh dương - hành Thủy khắc Thổ, dễ gây mệt mỏi, xui rủi trong công việc.

Thứ Ba (1/7 - Tân Mùi, nạp âm Lộ Bàng Thổ)

Lại thêm một ngày mang hành Thổ, tiếp tục khuyến khích những gam màu vàng - nâu - be hoặc trắng - xám ánh kim (thuộc hành Kim, được Thổ sinh). Sự kết hợp này phù hợp cho cả trang phục công sở lẫn phong cách nhẹ nhàng đi dạo.

Tuổi Ất Sửu, Đinh Sửu nên tránh màu đen, xanh dương vì dễ gặp chuyện không như ý. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi lại được "miễn khắc" - vẫn có thể sử dụng màu lạnh nếu cần.

Thứ Tư (2/7 - Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim)

Ngày hành Kim lên ngôi, những màu trắng, xám bạc, ghi sáng hoặc vàng nhạt, nâu đất là lựa chọn hợp lý. Gam màu này không chỉ thanh lịch mà còn mang năng lượng dứt khoát, giúp bạn giải quyết công việc nhanh gọn.

Hạn chế mặc màu nóng như đỏ, cam, hồng, nhất là với tuổi Bính Dần, Canh Dần - dễ kích hoạt xung khắc tiềm ẩn.

Thứ Năm (3/7 - Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim)

Với nạp âm giống thứ Tư, bảng màu may mắn không thay đổi: Trắng - xám - ghi - vàng - be - nâu đều được ưu tiên. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mão và Tân Mão cần đặc biệt cẩn trọng, hãy chọn màu tương sinh với bản mệnh (Mộc), có thể chọn xanh lá cây trung tính hoặc xanh rêu nhẹ thay vì theo màu của ngày.

Thứ Sáu (4/7 - Giáp Tuất, nạp âm Sơn Đầu Hỏa)

Một ngày tràn ngập năng lượng Hỏa. Những gam màu xanh lá, xanh rêu, xanh ô liu - thuộc hành Mộc - sẽ giúp bạn dung hòa Hỏa khí, tránh xung đột, căng thẳng và hỗ trợ vận trình trơn tru hơn.

Tránh màu trắng, xám bạc vì hành Kim khắc Hỏa. Đặc biệt, tuổi Mậu Thìn và Canh Thìn có thể gặp mâu thuẫn nội tâm hoặc xui xẻo bất ngờ nếu không chọn đúng màu phù hợp với mệnh.

Thứ Bảy (5/7 - Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa)

Hành Hỏa tiếp tục ảnh hưởng. Vẫn ưu tiên các sắc thái xanh lá để tạo sự cân bằng và hút thêm tài lộc. Đây cũng là ngày thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, giao tiếp xã hội nếu bạn biết chọn đúng màu "cộng hưởng".

Tuổi Kỷ Tỵ và Tân Tỵ có sự xung khắc nhẹ với ngày này, nên chú ý chọn sắc thái nhẹ nhàng, trung tính để "giảm nhiệt", ví dụ: Xanh rêu, xanh pastel.

Chủ Nhật (6/7 - Bính Tý, nạp âm Giản Hạ Thủy)

Ngày cuối tuần thuộc hành Thủy, rất phù hợp với những tông màu xanh dương, xanh da trời, xanh baby, hoặc đơn giản là đen, trắng, xám ghi. Những màu này mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng, rất hợp để nghỉ ngơi hoặc lên kế hoạch cho tuần tiếp theo.

Tránh mặc đỏ, hồng, cam, nhất là với tuổi Canh Ngọ, Mậu Ngọ có thể gặp tình huống bất lợi hoặc dễ nổi nóng, mất kiểm soát cảm xúc.

Mẹo nhỏ để mặc đúng màu, đón vận may

- Kết hợp màu sắc khéo léo: Nếu không thể mặc đúng gam màu chủ đạo, bạn có thể kết hợp phụ kiện, túi xách, giày hoặc khăn có màu hợp phong thủy.

- Chọn sắc độ phù hợp với ngữ cảnh: Màu xanh dương nhạt cho ngày Thủy, xanh lá pastel cho ngày Hỏa - vừa đúng phong thủy, vừa thời trang.

- Linh hoạt theo tuổi mệnh: Nếu ngày xung với tuổi, hãy ưu tiên màu hợp mệnh của bạn để cân bằng năng lượng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)