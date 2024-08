Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2024 tại hệ thống siêu thị lớn Go!, Big C và Tops Market

Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP) - Bộ Thương mại Thái Lan, Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Công ty Central Retail Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm nhập khẩu Thái Lan có tại chuỗi các siêu thị Go!, Big C và Tops Market.



Tiếp nối thành công của Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2023 mà thu hút sự quan tâm rất lớn từ người tiêu dùng đối với các sản phẩm Thái Lan, Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2024 cũng sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian 15 ngày từ ngày 08 đến ngày 21 tháng 8 năm 2024, tại chuỗi các siêu thị Go!, Big C và Tops Market trên toàn quốc.

Người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm các sản phẩm của Thái Lan vô cùng đa dạng, bao gồm các mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá khuyến mãi đặc biệt vô cùng hấp dẫn. Các thương hiệu nổi tiếng đã được biết tới như đồ thủy tinh Ocean; đồ dùng nhà bếp Srithai, Zebra, Eagle; các sản phẩm giặt và tẩy rửa gia dụng Elegance, Carefor, DaiWa, Pinto, Hygiene và Essence; sữa tắm tẩy tế bào chết Bonne; hóa mỹ phẩm thiên nhiên cho trẻ em Babi Mild; nước cốt dừa Aroy-D, Suree, và EU; nước sốt và đồ gia vị Chua Hah Seng, Suree, và Maepranom; nước giải khát Jele, Malee, Thai Coco, C Vitt và Tipco ; nước tăng lực Carabao, Red Bull; sữa chua Yogood, Betagen; đồ ngọt và bánh kẹo Mikko, Deedo, Imperial, Kingdom Jelly và Nanaco; thực phẩm đóng hộp Select, Bady Cooks, Nautilus, Sea Crown; me ngọt Natcha; miến Rain, Double Dragon; đồ ăn nhẹ Mix, Tao Ke Noi, Bento, Full Fish; thức ăn cho thú cưng ME-O, cùng với bia Chang nổi tiếng của Thái và đa dạng sản phẩm nhập khẩu chất lượng khác từ Thái Lan. Quý vị cũng có thể theo dõi buổi phát hình trực tiếp (livestream) của sự kiện trên Facebook để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến mại.



Hãy nhanh chóng tới Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2024 để khám phá những sản phẩm nhập khẩu Thái Lan hoàn hảo cho gia đình bạn với mức giá cạnh tranh nhất, cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Sự kiện độc quyền này sẽ được tổ chức tại các địa điểm tại các siêu thị Go!, Big C và Tops Market trên toàn quốc từ ngày 08 đến ngày 21 tháng 8 năm 2024.



Để biết thêm thông tin, mời quý vị theo dõi trang thông tin của Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội Think.Thailand.20 hoặc AEC Business Support Center : Thai Trade Center - Hanoi - Vietnam hoặc truy cập trang web chính thức của Go!, Big C và Tops Market tại go-vietnam.vn, bigc.vn, và topsmarket.vn