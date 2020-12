Tử vong do dùng thuốc hạ huyết áp quá liều

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ, sinh năm 1938 nhập viện trong tình trạng hôn mê.



Ban đầu bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc chưa rõ nguyên nhân, suy đa tạng, theo dõi ngộ độc thuốc chẹn kênh canxi, đái tháo đường kèm theo nhiều bệnh lý nền phức tạp như: Tăng huyết áp, suy hô hấp, ngất - trụy mạch, đợt cấp COPD, nhồi máu cơ tim cấp, Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin…

Theo tìm hiểu từ người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và nhiều bệnh lý nền phức tạp. bệnh nhân thường xuyên tự dùng thuốc không tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đỉnh điểm, bệnh nhân đã uống cùng lúc 47 viên Amlodipin 5mg (tổng liều lượng 235mg) - một loại thuốc hạ huyết áp thông dụng thường được bác sĩ kê đơn cho những người có bệnh lý tăng huyết áp. Việc sử dụng một hàm lượng lớn thuốc này đã khiến cơ thể bệnh nhân bị nhiễm độc và kéo theo nhiều biến chứng nặng nề.

Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu và điều trị hỗ trợ bằng các kỹ thuật hiện đại nhất như tim phổi nhân tạo vẫn nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi.

Trường hợp bệnh nhân ngộ độc thuốc hạ huyết áp còn lại đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1960, nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nặng. Bệnh nhân cũng là người có tiền sử tăng huyết áp và được bác sĩ kê đơn dùng thuốc hạ huyết áp thường xuyên.

Theo lời kể, bệnh nhân đã cùng thời điểm sử dụng 29 viên thuốc Amlodipin 5mg (tổng liều lượng là 145 mg) dẫn đến tụt huyết áp, choáng ngất và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua nguy kịch. Hiện sức khỏe và tinh thần dần ổn định.

Bà C. cho biết: "Do không ngủ được, nên tôi uống thuốc an thần cho dễ ngủ, nhưng chẳng may lại uống nhầm thuốc. Cũng may tôi được người cháu phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên các bác sĩ đã cứu sống tôi. Hiện tại, tôi cảm thấy sức khỏe đang dần ổn định trở lại. Qua lần này, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong vấn đề sử dụng thuốc để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc như vừa rồi".

Theo ThS.BS Trần Giáp, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Amlodipin là thuốc phổ thông, được kê đơn khá thường xuyên trong điều trị bệnh lý tăng huyết áp. Thông thường thuốc được chỉ định liều dùng từ 1 - 2 viên/ngày theo lời khuyên của bác sĩ. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận nhiều trường hợp cấp cứu do ngộ độc Amlonliphin trong cộng đồng. Nguyên nhân, người bệnh uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ, tự ý tăng liều với mong muốn hạ huyết áp nhanh. Điều này dẫn đến hạ huyết áp, ngất hoặc hạ huyết áp không phục hồi và nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nề nhất dẫn đến tử vong.

Trong trường hợp sử dụng quá liều thuốc hạ huyết áp, người bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đánh trống ngực, chuột rút, người lạnh, tê phù chân tay… thì cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được xử trí cấp cứu.

Qua đây, ThS.BS Trần Giáp khuyến cáo: Người dân đặc biệt là những người có nền bệnh lý tăng huyết áp nên kiểm tra huyết áp thường xuyên và đến cơ sở y tế khám định kỳ để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, lựa chọn thuốc và kê đơn sử dụng, điều chỉnh liều lượng phù hợp. Từ đó, giúp điều trị bệnh hiệu quả, giảm các nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ, suy tim, tránh tác dụng phụ không mong muốn và quá liều gây ngộ độc.