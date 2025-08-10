Tử vi tuần mới (11/8 - 17/8): 3 chòm sao may mắn phủ sóng, tài lộc – tình cảm đều thăng hoa

Bước sang tuần mới 11/8 - 17/8, bầu trời chiêm tinh mở ra một giai đoạn rực rỡ cho ba chòm sao được đánh giá cao nhất về chỉ số may mắn. Họ không chỉ gặt hái cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, thu về nguồn tài chính dồi dào, mà còn đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Dưới sự trợ lực của các hành tinh chủ quản và sự đồng hành của quý nhân, mỗi bước tiến trong tuần này đều vững vàng và đầy triển vọng. Nếu biết tận dụng thời cơ và giữ thái độ cầu thị, đây sẽ là tuần đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho cả hiện tại lẫn tương lai.

1. Sư Tử – Sự nghiệp chạm đỉnh, cơ hội vàng liên tiếp

Tuần mới mở ra hành trình bứt phá mạnh mẽ cho Sư Tử, khi năng lượng Mặt Trời – hành tinh chủ quản đang chiếu rọi ở vị trí thuận lợi nhất. Công việc diễn ra trơn tru, các dự án quan trọng được triển khai nhanh chóng và nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp, cấp trên. Bạn dễ dàng thể hiện được năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, từ đó củng cố vị thế trong tập thể.

Về tài chính, đây là giai đoạn bội thu với những khoản lợi nhuận từ hợp đồng, dự án cũ hoặc nguồn thu phụ bất ngờ. Tình cảm cũng ấm áp và hài hòa: Người độc thân có nhiều cơ hội làm quen, còn người đang yêu cảm nhận được sự tin tưởng và thấu hiểu sâu sắc. Lời khuyên: Dù thuận lợi đến mấy cũng đừng chủ quan. Hãy giữ sự chuyên nghiệp trong mọi tình huống và đừng ngần ngại đón nhận thử thách mới.





2. Nhân Mã – Quý nhân nâng bước, tài lộc sinh sôi

Sự chuyển động của sao Mộc – hành tinh may mắn đang tiếp thêm sức mạnh cho Nhân Mã trong tuần này. Công việc nhận được sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, giúp bạn nhanh chóng tháo gỡ nút thắt và mở rộng cơ hội phát triển. Các ý tưởng sáng tạo dễ dàng được hiện thực hóa nhờ sự hợp tác ăn ý giữa các bên. Tài lộc khởi sắc rõ rệt, đặc biệt với những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng quy mô hoặc thử nghiệm hướng đi mới.

Chuyện tình cảm đón nhiều tín hiệu tích cực: Người độc thân dễ gặp được người phù hợp qua các hoạt động xã hội, còn các cặp đôi tìm thấy tiếng nói chung sau những bất đồng nhỏ. Lời khuyên: Khi quý nhân xuất hiện, đừng chỉ nhận sự giúp đỡ, hãy học hỏi từ họ để tự tạo ra may mắn cho chính mình trong tương lai.





3. Song Ngư – Trực giác dẫn đường, tình cảm thăng hoa

Song Ngư bước vào tuần mới với năng lượng từ sao Hải Vương và Mặt Trăng mang lại khả năng trực giác mạnh mẽ. Công việc tiến triển thuận lợi nhờ bạn biết lắng nghe cả lý trí lẫn cảm xúc, đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Sự sáng tạo cũng đạt đỉnh, giúp bạn ghi điểm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, truyền thông, thiết kế hay dịch vụ.

Về tài chính, Song Ngư không chỉ giữ được sự ổn định mà còn có cơ hội gia tăng thu nhập từ những ý tưởng mới hoặc sự hợp tác bất ngờ. Tình cảm là điểm sáng rực rỡ: Người độc thân dễ bị cuốn hút vào một mối quan hệ mới đầy cảm xúc, còn người đã có đôi tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn. Lời khuyên: Hãy tin vào cảm giác mách bảo, nhưng cũng cần có kế hoạch cụ thể để biến những ý tưởng bay bổng thành kết quả thực tế.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)