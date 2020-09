Từ trào lưu "vén áo khoe ngực" cho đến hàng loạt thử thách kinh dị: TikTok đang trở nên nguy hại đến giới trẻ cả thể xác lẫn tinh thần

TikTok hiện đang là mạng xã hội được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Chỉ trong vòng 3 năm ra mắt, TikTok đang được đánh giá là nền tảng video ngắn phổ biến nhất thế giới với hơn 2 tỉ lượt tải tính đến tháng 4/2020.

TikTok tưởng chừng là ứng dụng có vẻ vô hại, tạo ra một sân chơi thú vị cho người dùng mạng nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ độc hại khác, dung dưỡng cho những trào lưu tiêu cực, có thể ảnh hưởng cả về tinh thần lẫn thể xác người dùng mạng.

Trào lưu "đầu độc" giới trẻ

Trong thời gian vừa qua, một số người dùng TikTok hoang mang khi xuất hiện hàng loạt các clip nhảy sexy và kéo áo khoe ngực trần vô cùng phản cảm của các cô gái trẻ. Trong clip, các cô gái tự tin nhảy theo nhạc với những động tác khêu gợi, đỉnh điểm cho trào lưu này là màn vén áo khoe vòng một "đốt mắt" người nhìn.

Nhiều người xem đã vô cùng sửng sốt khi cho rằng những clip khoe ngực phản cảm này chẳng khác gì là bộ phim cấp 3 của "gái ngành". Điều đáng nói là chủ của những tài khoản TikTok này lại là những cô gái ở tuổi đời còn khá trẻ, thậm chí họ chỉ là các cô bé đang ở lứa tuổi đi học. Người xem cũng liên tục thắc mắc liệu đây có phải là một trào lưu đơn thuần hay là hình thức mại dâm trá hình hoặc chiêu trò của những kẻ ấu dâm?

Trào lưu cởi áo khoe ngực đầy phản cảm trên TikTok.

Việc chia sẻ những clip mang hình ảnh nhạy cảm thì người chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là các cô gái trong clip. Họ vô tình trở thành cần câu béo bở cho những trang giải trí người lớn, bị người khác sử dụng clip của các cô gái để câu view. Tác hại từ những clip nóng này có lẽ chưa thực sự dừng lại ở đó.

Việc lan truyền các clip khoe ngực nhanh đến chóng mặt khiến người ta nghi ngại nếu con em mình xem phải thì hậu quả sẽ ra sao? Trẻ con hay tò mò, thích khám phá rồi bắt chước. Chúng chưa thể phân biệt được hành vi nào đúng hay sai, đẹp hay xấu, nếu các em vô tình xem và làm theo thì hậu quả thật khó lường.

Hiểm họa chết chóc

Không chỉ đầu độc tâm hồn giới trẻ mà nhiều trào lưu trên TikTok còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của người dùng.

Vào tháng 7 vừa qua, tờ Yahoo Life đưa tin, 3 học sinh trung học tại Fort Worth, bang Texas (Mỹ) nhập viện vì ngộ độc thuốc dị ứng. Và tất cả đều bắt nguồn từ việc các em học theo một trào lưu đang nổi trên TikTok. Cụ thể, trào lưu khiến 3 học sinh trung học này nhập viện là #Benadryl Challenge - thử thách uống thuốc dị ứng để tạo nên ảo giác.

"Những người trong video nói rằng, mọi người sẽ cảm thấy hưng phấn và gặp ảo giác nếu uống khoảng 12 viên thuốc dị ứng trở lên. Và phần lớn học sinh thực hiện điều này đã sử dụng thuốc quá liều dẫn đến ngộ độc", cơ quan y tế ở Fort Worth thông tin.

Trào lưu #Benadryl Challenge đã gây ra nhiều nguy hiểm cho người dùng.

Đau lòng hơn, vào giữa tháng 8 vừa qua, một thiếu nữ 15 tuổi ở thành phố Oklahoma (Mỹ) đã tử vong do dùng quá liều thuốc dị ứng Benadryl. Cô bé này cũng chính là nạn nhân của trào lưu #Benadryl Challenge.

Cuối tháng 3, Ke'Avion, thiếu niên ở Arkansas (Mỹ), phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não vì Skull Breaker Challenge (tạm dịch: thử thách kẻ phá huỷ hộp sọ). Xuất hiện đầu tiên trên TikTok, thử thách gồm 3 người tham gia, trong đó cá nhân ở giữa nhảy lên không trung rồi 2 thành viên còn lại hất chân của người đó khiến họ ngã ngửa ra phía sau.

Hồi tháng 2, một nữ sinh 16 tuổi ở Brazil qua đời sau khi tham gia Skull Breaker Challenge. Hàng loạt trường hợp thanh thiếu niên nhập viện trong tình trạng gãy xương, tổn thương vùng đầu… cũng được ghi nhận khi tham gia thực hiện thử thách này.

Thử thách Skull Breaker Challenge đã khiến nhiều người nhập viện.

Trước hàng loạt sự việc đáng tiếc xảy ra do The Benadryl Challenge hay Skull Breaker Challenge, nhà chức trách tại nhiều quốc gia đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh nên giám sát con cái khi sử dụng mạng xã hội TikTok để chúng không tham gia loạt thử thách nguy hiểm.

Hàng trăm trào lưu độc hại khác

Theo Distractify, hàng loạt thử thách nguy hiểm khác cũng đang lan truyền trên TikTok, đặc biệt thu hút phần lớn giới trẻ tham gia. Penny Challenge (tạm dịch: thử thách đồng xu) khuyến khích người dùng cắm hờ sạc điện thoại vào ổ điện, sau đó thả đồng xu vào khe hở để tạo ra tia lửa. Trào lưu này nhận về nhiều chỉ trích vì có thể dẫn đến hỏa hoạn hay gây nguy hiểm cho tính mạng cho người khác.

Thử thách đồng xu tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

Thử thách chết người mang tên gọi The Salt Challenge (tạm dịch: thử thách muối) cũng từng lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên TikTok và được rất nhiều người trẻ tham gia. Trào lưu nguy hiểm này bắt nguồn từ một người dùng TikTok có tên Landon. Người này đã đổ cả một lọ muối vào miệng của mình và chỉ đến khi cổ họng không thể chịu đựng được nữa thì mới nhổ muối trong miệng mình ra.

Trong chia sẻ với tờ Mirror, bác sĩ có tên là Simran Deo cho biết, việc tiêu thụ một lượng muối quá lớn có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí tử vong. "Nó làm tăng nồng độ Natri trong cơ thể, gây khát nước dữ dội, buồn nôn và co giật. Nghiêm trọng hơn, có thể gây ra tình trạng hôn mê và thậm chí là tử vong. Nồng độ Natri quá cao sẽ khiến não bộ bị sưng lên", bác sĩ Simran Deo cho biết.

Thử thách muối được các chuyên gia khuyên cáo không sử dụng.

Cereal Challenge (tạm dịch: thử thách ngũ cốc) được thực hiện như sau: Một người sẽ đổ sữa và ngũ cốc vào miệng kẻ còn lại đang nằm, và sau đó dùng muỗng để ăn. Trò chơi này tạo cảm giác khó chịu và có thể gây tình trạng nghẹt thở, đặc biệt khi họ bắt đầu cười.

Dù được cảnh báo là hết sức nguy hiểm, hàng triệu người dùng TikTok vẫn tham gia Bright Eye Challenge (tạm dịch: thử thách sáng mắt). Theo đó, người dùng mạng cần trộn thuốc tẩy, nước rửa tay, sữa ong chúa và kem cạo râu vào một chiếc túi. Sau đó, hỗn hợp chết người này được áp vào nhãn cầu của họ trong suốt một phút. Thử thách được rêu rao có thể giúp mọi người sáng mắt hơn, nhưng thực tế nó không hề đem lại hiệu quả và kém an toàn.

TikTok đang ngày trở nên nguy hiểm hơn với người dùng.

Tự bảo vệ chính mình

Trước thực trạng đáng báo động với hàng loạt vụ việc gây nguy hiểm tính mạng xảy ra, TikTok đang cam kết thúc đẩy xây dựng một môi trường vì sự an toàn của người dùng bằng việc giới thiệu tính năng Gia đình thông minh (Family Pairing). Tính năng này cho phép cha mẹ và người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên tùy chỉnh cài đặt an toàn dựa trên nhu cầu cá nhân. Với hỗ trợ này, cha mẹ có thể đồng hành cùng con cái trong việc bảo vệ sự an toàn cho các con khi sử dụng TikTok.

Chỉ cần truy cập vào tính năng Gia đình thông minh, bảng hiển thị sẽ hiện ra hai mục Cha mẹ và Trẻ vị thành niên. Gia đình thông minh sẽ giúp cha mẹ đồng hành cùng con cái thông qua các tính năng như Giới hạn thời gian xem của các con, loại bỏ nội dung không phù hợp, giới hạn người gửi tin nhắn…

TikTok đang tìm cách tạo ra môi trường an toàn hơn, bảo vệ người dùng.

Tính năng Family Pairing mới được đưa vào sử dụng.

Người dùng cũng nên tự bảo vệ chính mình bằng việc hãy hành động ngay lập tức nếu bản thân phát hiện ra nội dung các clip bạn đang xem vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng của TikTok. "Báo cáo" và "Chặn" là hai công cụ cơ bản nhất cho việc này.

Rick Floyd, chuyên viên bảo mật thông tin chia sẻ rằng: "Những video có nội dung xấu như khiêu dâm, độc hại, nguy hiểm cần được báo cáo để xử lý kịp thời. Đặc biệt, các bậc phụ huynh có con nhỏ sử dụng TikTok nên biết rõ về ứng dụng này. Các vấn đề về bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân cũng cần được xem xét, cân nhắc trước khi sử dụng".

Sau cái chết thương tâm của thiếu nữ 15 tuổi vì tham gia thử thách The Benadyl Challenge, Scott Schaeffer - Giám đốc Trung tâm Thông tin về Thuốc và Chất độc Oklahoma (Mỹ) - khuyên các bậc phụ huynh nên dành thời gian để cảnh báo con cái về sự nguy hiểm của những thử thách tương tự trên mạng xã hội.

"Các bậc phụ huynh cần biết con em họ đang làm gì trên các nền tảng như TikTok. Trẻ em nên được hướng dẫn để biết hoài nghi về những gì chúng nhìn thấy trên mạng và tuyệt đối không nên thử bất cứ thử thách nguy hiểm nào", ông nói.

Nguồn: Yahoo News, NY Post, Daily Mail