Từ phần thi thể trồi lên mặt đất, phát hiện 4 bộ xương người ven bờ sông Sài Gòn

Vụ việc được phát hiện vào chiều 8/4.

Trước đó, vào sáng cùng ngày khi đến khu vực bờ sông Sài Gòn gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), một người dân hoảng hốt khi phát hiện một phần thi thể trồi lên mặt đất nên trình báo công an.

4 bộ xương được phát hiện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An đã đến phong toả hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Tổng cộng, 4 bộ xương người đã được khai quật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm ADN điều tra nhân thân của người mất.

Hiện xương đang được đưa đi xét nghiệm ADN.

Được biết, khu đất tìm thấy 4 bộ xương trước đây là nơi chôn cất nhiều người. Sau đó, đất được giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.