Từ nay đến cuối năm: 3 con giáp có thể “nhặt tiền từ cơ hội nhỏ”, tích lũy thành tài sản lớn

1. Tuổi Tý – Lợi nhuận nhỏ nhưng đều, tích tiểu thành đại

Cơ hội: Từ tháng 9 trở đi, tuổi Tý dễ gặp may mắn trong các khoản đầu tư nhỏ, làm thêm, hoặc buôn bán online. Không phải dự án lớn, nhưng mỗi giao dịch đều sinh lời.

Cách tận dụng:

- Đặt mục tiêu gom lãi nhỏ vào một quỹ riêng.

- Hạn chế rút ra chi tiêu ngay, tránh "tiền về rồi tiền đi" quá nhanh.

2. Tuổi Mão – Tiền về từ công việc phụ hoặc nghề tay trái

Cơ hội: Công việc chính ổn định, nhưng thu nhập bất ngờ lại đến từ những mối quan hệ cũ, khách hàng cũ quay lại, hoặc dự án từng dang dở.

Cách tận dụng:

- Chủ động nhận thêm việc trong khả năng, nhất là các dự án đã quen thuộc.

- Không bỏ qua những lời mời hợp tác nhỏ lẻ, vì đây là nguồn "lộc gộp" quan trọng.

3. Tuổi Thân – Lộc từ những khoản bất ngờ

Cơ hội: Dễ gặp khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” như thưởng đột xuất, hoàn tiền thẻ tín dụng, hoặc người thân trả nợ.

Cách tận dụng:

- Ngay khi nhận, gửi vào tài khoản tiết kiệm kỳ hạn ngắn để không tiêu ngay.

- Nếu muốn tăng giá trị, có thể đầu tư vào vàng hoặc chứng chỉ quỹ.

Bảng gợi ý cách gom "tiền nhỏ" thành "tiền lớn" trước Tết

Tháng Nguồn thu nhỏ (VNĐ) Tổng tích lũy (VNĐ) Ghi chú 9 5.000.000 5.000.000 Bán đồ không dùng 10 7.000.000 12.000.000 Việc làm thêm 11 10.000.000 22.000.000 Hoàn tiền, thưởng nhỏ 12 15.000.000 37.000.000 Dự án cuối năm

Lời khuyên chung: Cơ hội tài chính không phải lúc nào cũng đến từ một “món hời” lớn. Biết trân trọng và gom góp từng khoản nhỏ, cộng với kỷ luật chi tiêu, sẽ giúp bạn bước sang năm mới với một khoản tài sản đủ để thực hiện kế hoạch lớn hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo