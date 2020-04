Từ Hàn về Cbiz "tái lập nghiệp", 6 idol gây ngỡ ngàng khi lột xác ngoạn mục: Thu nhập ngàn tỷ, leo cả lên BXH thế giới

Rất nhiều nghệ sĩ xứ Trung sau thời gian ngắn hoạt động tại Hàn đã có quyết định trở về Trung Quốc tạo dựng lại sự nghiệp. Không ít người hâm mộ trong thời điểm đó đã rất bất ngờ với quyết định của thần tượng. Nhiều người lo sợ rằng các nghệ sĩ khó đạt được thành công như khi ở Hàn Quốc, thậm chí cho rằng đây là sự lựa chọn mạo hiểm, đầy tính rủi ro. Thế nhưng, giờ đây các fan đã hoàn toàn yên tâm với những gì mà thần tượng của họ đạt được ở Cbiz khi lần lượt trở thành những ngôi sao tầm cỡ, được "săn đón" nhiệt tình.



Là thành viên nhóm nhạc EXO đầu tiên rời nhóm, Ngô Diệc Phàm (Kris) đã chứng minh được khả năng của bản thân, điều mà anh chưa làm được khi còn ở trong nhóm. Thời điểm rời đi, Ngô Diệc Phàm mang theo vô số lời chỉ trích, sự hoài nghi về năng lực rằng liệu rời nhóm thì nam ca sĩ sẽ làm được "trò trống" gì.

Ngô Diệc Phàm là ngôi sao được "săn đón" hàng đầu Cbiz

Dù sở hữu đủ các yếu tố để trở thành ngôi sao nhưng chỉ cho đến khi về quê nhà, anh mới có cơ hội được bộc lộ hết. Anh chàng đã bắt đầu sự nghiệp mới một cách chăm chỉ khi tích cực tham gia các mảng thời trang, điện ảnh, truyền hình và cả ca hát. Anh ghi được nhiều dấu ấn khi góp mặt trong các dự án điện ảnh như: "Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây" với Lưu Diệc Phi, hay "Lão Pháo Nhi", "Tước Tích",...

Cả phim ảnh lẫn âm nhạc, Ngô Diệc Phàm đều gây được tiếng vang

Ngô Diệc Phàm cũng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mà anh bị cho là yếu, đó là âm nhạc. Các ca khúc solo của anh rất được công chúng hưởng ứng, tiêu biểu là "Time Boils The Rain", "Like That", "Bát Mì Lớn",... Âm nhạc của Ngô Diệc Phàm thậm chí vươn xa tới thị trường Mỹ khi ca khúc "Like That" vượt qua nhiều tên tuổi lớn để giành vị trí No.1 trên BXH iTunes Mỹ và hạng 73 trên Billoard Hot 100, giúp Ngô Diệc Phàm trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên đạt được thành tích này.

Chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai đã cũng đã giúp anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang với phong cách cá tính

Thành công trên mọi lĩnh vực giúp Ngô Diệc Phàm liên tục lọt top thu nhập cao nhất Cbiz. Theo Forbes Trung Quốc, anh đứng thứ 10 trong danh sách khi kiếm được 150 triệu NDT (khoảng 532 tỷ đồng). Mức cát-sê cho mỗi sự kiện anh tham gia là 3,2 triệu NDT (10,6 tỷ đồng), cao gấp đôi so với thù lao 1,2 triệu NDT (4 tỷ đồng) mà Châu Kiệt Luân nhận được. Hiện nay, không chỉ tham gia Cbiz với vai trò như một nghệ sĩ, anh chàng còn đóng vai trò huấn luyện viên trong chương trình "The Rap Of China" và đang được ủng hộ là người thay thế La Chí Tường trong chương trình "Sáng Tạo Doanh 2020".

Cùng là cựu thành viên EXO với Ngô Diệc Phàm, sự nghiệp của Luhan ở Trung Quốc cũng "lên như diều gặp gió". Vốn sở hữu ngoại hình trẻ trung, tươi sáng, tính cách vui vẻ, hoà nhã, anh chàng được công chúng đón nhận ở mọi lĩnh vực. Về phương diện truyền thông, anh là nghệ sĩ 9X đầu tiên xuất hiện trên tạp chi Vogue Me, gương mặt trang bìa cho Tạp chí Marie Claire,... Những tạp chí mà nam nghệ sĩ trở thành gương mặt trang bìa đều đạt được lượng tiêu thụ kỷ lục.

Luhan nổi bật trên trang bìa tạp chí Madame Figaro số phát hành tháng 4/2020

Luhan cũng khẳng định tên tuổi mình khi đạt thành công cả về lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc. Góp mặt trong các bộ phim "Tôi Là Nhân Chứng", "Đạo Mộ Bút Ký", "Trở Về Tuổi 20", anh chàng đã thể hiện được khả năng diễn xuất của mình và được xem là nhân tố "hút" rating. Đặc biệt là thành công trong tác phẩm truyền hình "Trạch Thiên Ký" đóng cùng Cổ Lực Na Trát, bộ phim đạt kỷ lục với hơn 30 tỷ lượt xem, đứng thứ 4 trong top 10 bộ phim có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

Anh chàng chứng minh năng lực qua thành công của các bộ phim

Thành tích trong lĩnh vực âm nhạc của Luhan cũng rất đáng nể. Năm 2015, Album "Reloaded I" đã bán được 1 triệu bản, vinh dự trở thành nghệ sĩ đại lục đầu tiên nhận danh hiệu đĩa bạch kim, concert solo được tổ chức vào 26/3/2016 đã "tẩu tán" sạch vé trong vòng 32 giây, Reloaded China Tour DVD phiên bản đại lục cũng đã bán hết sạch trong 101 giây.

Anh chàng đa-zi-năng nhận được mức cát-xê khổng lồ sau những thành công

Thu nhập của Luhan có phần "trội" hơn so với Ngô Diệc Phàm khi nhận được 220 triệu NDT (khoảng 730 tỷ đồng). Mức cát-xê cho mỗi sự kiện của Luhan lên tới 2,8 triệu NDT (9,3 tỷ đồng). Việc tham gia các gameshow nổi tiếng như "Running Man Trung Quốc" cũng giúp đưa tên tuổi Luhan trở nên nổi tiếng hơn. Chàng "Nai Ngố" cũng được tin tưởng đảm nhận vai trò huấn luyện viên chủ lực trong các chương trình thực tế như "Vũ Đoàn Nhiệt Huyết", "Sáng Tạo Doanh 2020".

Là thành viên cuối cùng rời khỏi nhóm EXO, thành tích ở Trung Quốc của Hoàng Tử Thao có phần lép vế hơn so với hai Ngô Diệc Phàm và Luhan song cũng "có chỗ đứng" so với những "tiểu thịt tươi" khác đang phải cạnh tranh khốc liệt.

Rời khỏi EXO, sự nghiệp thành công nhưng có phần lép vế so với hai thành viên còn lại

Được hậu thuẫn từ gia đình, Hoàng Tử Thao lập studio riêng và hoạt động với tư cách ca sĩ solo, diễn viên. Với những sả‌n phẩm âm nhạc chất lượng, nam ca sĩ từng nhậ‌n nhiều gi‌ải thưởng danh giá như nam ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất tại Mobile Video Festival và nam ca sĩ nổi tiếng nhất tại Tencent Award.

Hoàng Tử Thao thành công ở lĩnh vực diễn xuất

Hoàng Tử Thao ghi được nhiều dấu ấn khi tham gia vào mảng diễn xuất và trở nên "quen mặt" với khán giả qua các tác phẩm nổi tiếng. Bắt đầu từ các vai phụ trong các dự án, giờ đây nam ca sĩ đang đảm nhận vai nam chính trong các bộ phim, tiêu biểu là "Người Đàm Phán" đóng cặp với Dương Mịch, "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" cùng Ngô Thiến. Hoàng Tử Thao cũng được lựa chọn làm nhà sản xuất quốc dân của chương trình "Sáng Tạo 101" và huấn luyện viên của "Sáng Tạo Doanh 2020".

Gia thế khủng cùng việc chăm chỉ hoạt động đã giúp Tao nhận được mức thu nhập hàng đầu Cbiz

Việc hoạt động tích cực đã giúp anh chàng nhận được mức thu nhập khủng là 340 triệu NDT (khoảng 1.130 tỷ đồng) trong khoảng thời gian năm 2017-2018, cát-sê cho mỗi sự kiện là 2,65 triệu tệ (8,8 tỷ đồng). Không chỉ thế, Hoàng Tử Thao còn được biết đến là cậu ấm chính hiệu khi là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình lên đến 20 tỷ Tệ (65 nghìn tỷ đồng).

Dù vẫn là thành viên của EXO, nhưng hiện tại Trương Nghệ Hưng chủ yếu hoạt động solo tại Trung Quốc. Sự nghiệp của Lay tại đây thành công ngoài mong đợi. Lay đảm nhận vai chính trong các bộ phim "Kiến Quân Đại Nghiệp", "Cầu Hôn Đại Tác Chiến",... và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trương Nghệ Hưng có sự nghiệp thành công với nhiều thành tích đáng nể

Đặc biệt, trong lĩnh vực âm nhạc, "chàng cừu quốc dân" trở thành một hiện tượng phổ biến và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Album "SHEEP" đã đạt được thành công vang dội khi trở thành album kỹ thuật số bán chạy thứ hai trong năm 2017 với 628.638 bản được bán, lọt top 9 Itunes toàn thế giới, là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên có bài hát lọt top trên chợ âm nhạc điện tử nổi tiếng nhất hành tinh này. Các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Trương Nghệ Hưng cũng đạt được những kỷ lục "đáng gờm" trên các bảng xếp hạng với hàng triệu lượt album được tiêu thụ.

Anh chàng trở thành hiện tượng âm nhạc của Cbiz

Bên cạnh đó, Lay còn là gương mặt tiêu biểu của các chương trình giải trí, trong đó là thành viên cố định của "Thử thách cực hạn", đại diện nhà sản xuất quốc dân của "Idol Produce" mùa 1 và mùa 2.

Được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất Cbiz, thu nhập của Trương Nghệ Hưng lên tới con số 410 triệu NDT(1.300 tỷ đồng). Trong đó, cát-sê sự kiện là 2,3 triệu NDT/lần (7,6 tỷ đồng) và mức thù lao mà mỗi bộ phim nam ca sĩ tham gia cũng cao thuộc hàng đầu, con số lên tới gần 100 triệu tệ (330 tỷ đồng).

Cựu trưởng nhóm f(x) cũng đang có những thành công nhất định sau khi quyết định trở lại quê hương gây dựng sự nghiệp. Sau nhiều năm miệt mài đóng phim nhưng không gây được nhiều dấu ấn thì gần đây, cô đã nhận được sự đánh giá cao sau thành công của bộ phim "Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc" đóng cùng "tiểu thịt tươi" Tống Uy Long. Phim nhận được 7.7 điểm Douban - số điểm cao nhất từ trước đến nay cô đạt được.

Nhan sắc và phong cách thời trang thời thượng của cựu trưởng nhóm f(x)

Thành công từ bộ phim là bước đệm cho cô nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn với nhiều dự án phim và mới nhất là vị trí host trong chương trình thực tế nổi tiếng "Sáng tạo doanh 2020". Ngoài ra, cô nàng cũng nhận được sự công nhận trong vai trò dancer khi trở thành huấn luyện viên vũ đạo trong chương trình "Vũ Đoàn Bước Nhảy" đồng hành cùng Trần Vỹ Đình.

Thu nhập của Victoria là 50 triệu tệ (khoảng 167 tỷ đồng), ngang hàng với Trần Kiều Ân, Trần Nghiên Hy và Đồng Lệ Á và được dự đoán là sẽ cao hơn sau những dự án mà cô đang tham gia.

Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc. Thành viên nhóm UNIQ tích cực tham gia diễn xuất và có gia tài phim đồ sộ: "Đại Thoại Tây Du 3", "Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian", "Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang",... Đặc biệt, sau thành công của phim "Trần Tình Lệnh", tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhau thống lĩnh BXH sao Hoa ngữ có độ hot truyền thông cao nhất trong nhiều tuần. Hiện tại dự án "Hữu Phỉ" đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng đang được kỳ vọng làm nên thành tích tốt.

Anh chàng là một trong "Tứ tiểu thiên vương sinh sau năm 1995"

Vương Nhất Bác cũng bộc lộ được khả năng vũ đạo xuất sắc và được yêu thích khi đảm nhiệm huấn luyện viên vũ đạo chương trình thực tế "Sáng tạo 101". Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn gia nhập đội xe Vạn Lí Đạt Yamaha trở thành tay đua motor chuyên nghiệp mang áo đua số 85. Nam ca sĩ là một trong số ít những nghệ sĩ trẻ đa tài đa nghệ được săn đón nhất trong Cbiz.

Vương Nhất Bác được dự đoán là thu nhập "khủng" trong thời gian tới sau khi ký hợp đồng đại diện nhiều nhãn hàng

Ở tuổi 22, Vương Nhất Bác trở thành một trong top những nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều người nghĩ rằng cát-sê của Vương Nhất Bác cao, thế nhưng tiết lộ của truyền thông khiến mọi người bất ngờ. Theo đó, mặc dù khi đã nổi tiếng, lượng hợp đồng đại diện nhãn hàng tìm đến Vương Nhất Bác liên tục không ngừng nhưng cát-sê của nam ca sĩ là là 6 triệu tệ/2 năm (khoảng 20 tỷ đồng), tính ra là 3 triệu NDT/năm (10 tỷ đồng). Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vừa mới được chú ý trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây nên thù lao của anh chàng chắc chắn sẽ cao hơn nữa trong tương lai.