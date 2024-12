Từ cách Trấn Thành "đương đầu" với chiếc bụng mỡ: Một ngôi sao đã chạm đến đẳng cấp mới!

Sau từng ấy năm làm nghề, Trấn Thành có vị thế nhất định nhưng song song đó là hàng loạt “tai bay vạ gió” có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Trấn Thành là một siêu sao, nhất cử nhất động trong cuộc sống của anh còn bị để ý, soi xét gấp nhiều lần so với các nghệ sĩ khác. Có nhiều vấn đề rất vô tình, rất đơn giản nhưng bởi vì "đó là Trấn Thành" nên mới bùng lên tranh cãi.

Giá trị của một ngôi sao không chỉ chứng minh trong lúc họ tạo ra những sản phẩm được khán giả tung hô mà lại thể hiện rõ nhất vào khoảnh khắc họ xử lý, đối mặt với những thị phi. Nhìn vào cách Trấn Thành “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”, biến những thứ mà người ta đang mỉa mai, chê cười mình thành một content hài hước đã khiến người ta phải trầm trồ thừa nhận nam MC nay đã trở thành một phiên bản trưởng thành, chín muồi và đầy hoàn thiện nhất của chính mình.

Vì là một ngôi sao hàng đầu Vbiz, Trấn Thành sẽ có có áp lực riêng vì bất kì hành động hay phát ngôn đều bị mang ra soi xét

Trấn Thành cứ “có chuyện” là đính kèm 1 biệt danh mới

Sau 2 đêm concert tại Hà Nội, song song với sự quan tâm dành cho 30 anh trai của Anh Trai Say Hi thì Trấn Thành cũng trở thành tâm điểm. Hình ảnh Trấn Thành lộ chiếc bụng “bé mỡ” sau chiếc áo ngắn viral khắp mạng xã hội. Khoảnh khắc này khiến chính chủ cũng thừa nhận “chết lặng và thấy nhục” khi vừa xem được. Một tình huống ít người biết được chính là Trấn Thành đã được một bộ phận khán giả đứng gần khán đài hô to “Anh Thành ơi, hóp bụng vào” khi nam MC đang đọc tên các đơn vị, cơ quan ban ngành để gửi lời cảm ơn. Có thể thấy, thời điểm đó, Trấn Thành thừa sức nghe được lời nhắc nhở của khán giả, nhưng vì thái độ của một người chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm thì anh phải hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Sau đó, Trấn Thành có màn “nhảy số” dặn dò khán giả có quay thì chọn góc đẹp, anh còn đứng tạo dáng nghiêm túc để mọi người tha hồ zoom cận. Tuy nhiên, Trấn Thành yêu cầu khán giả che nọng giúp anh nhưng quên bảo đừng chú ý phần bụng “bé mỡ”. Và chuyện gì đến cũng đến, hình ảnh Trấn Thành lộ khuyết điểm khó đỡ viral khắp mạng xã hội.

Hình ảnh bụng "bé mỡ" của Trấn Thành lan truyền, hot hơn cả 30 anh trai

Một nước đi không ai ngờ là Trấn Thành tự đăng những ảnh trên lên trang cá nhân 18 triệu người theo dõi. Nam MC còn photoshop thêm bức ảnh “bóp eo” giả trân để tăng thêm tính hài hước, lầy lội. Khán giả nói Trấn Thành như giao diện của ông già Noel, Trấn Thành photoshop thêm hình ảnh túi quà, nón và tự thừa nhận mình đang hóa trang thành ông già Noel. Chỉ trong 2 ngày, nam MC lên đến 3-4 bài đăng, tổng cộng hơn 1 triệu lượt tương tác liên quan đến “chiếc bụng mỡ”. Không chỉ thế, Trấn Thành cũng vui vẻ đáp lại khi bị Hari Won, Lê Dương Bảo Lâm và dàn anh trai thi nhau trêu ghẹo, chính bản thân anh cũng quyết không để sự việc bị “chìm”.

Trấn Thành tự nhận mình đang hóa trang làm ông già Noel

Đây không phải lần đầu Trấn Thành “không tìm content, content tự tìm tới”. Khi nhận vai trò dẫn dắt ở các chương trình truyền hình như Rap Việt, Người Ấy Là Ai, Ca Sĩ Mặt Nạ… Trấn Thành thường xuyên khóc, gần như ở tập nào cũng khóc. Việc nam MC liên tục rơi nước mắt đã tạo nên một cuộc tranh luận dữ dội, thậm chí khán giả còn đề nghị thay thế. Khi cơn bão bàn tán lên cao trào, Trấn Thành không hề đáp trả căng mà chỉ cho biết mình là người dễ cảm xúc, khóc như một cách thể hiện tâm lý bình thường chứ không vì mục đích PR hay cố tình tạo sự chú ý.

Khi bị khán giả gọi là “thánh nước mắt”, Trấn Thành tự đặt cho mình biệt danh “Thành Cry”. Nam MC từng chia sẻ: “Trấn Thành khóc là một từ khóa mà nếu bạn tìm trên Google nó sẽ ra một menu kết quả dài hơn 1 series truyền hình. Biệt danh Thành Cry là cái tên được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về 1 đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc. Và thưa quý vị, tôi có thấy những điều đó. Tôi cũng biết điều đó luôn! Thế nhưng... tôi phải làm gì đây khi cơ thể tôi nó bắt tôi làm như thế?”.

Người ta nói anh khóc nhiều quá, Trấn Thành tự nhận mình là "Thành Cry"

Chưa dừng lại tại đó, hồi tháng 3/2023, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố Trấn Thành có thái độ trịch thượng. Người tố cho biết có ý muốn đi xem phim nên đã đến mua vé, thời điểm này hội bạn của Trấn Thành cũng xuất hiện tại đây. Vì đã hết vé các suất khác nên người này mong muốn được mua lại 2 vé suất của Trấn Thành để vào cùng tuy nhiên nam MC từ chối thẳng vì muốn có được không gian riêng tư. Lúc đó, rất nhiều người tranh cãi về thái độ của Trấn Thành, sau đó Hari Won và các thành viên trong nhóm phải lên tiếng, tung bằng chứng để minh oan. Do hội bạn thích vừa xem phim vừa bàn tán rất ồn nên thường sẽ chọn cách bao cả rạp để có không gian thoải mái. Cả nhóm đã đặt phòng chiếu trước nên đến nơi chỉ nhận rồi vào bên trong chứ không phải chen hàng như bị tố.

Mặc dù đã lên tiếng giải thích nhưng Trấn Thành vẫn bị một bộ phận cư dân mạng mỉa mai câu nói “Anh muốn riêng tư”. Sau đó, Trấn Thành cũng tự nhận thêm biệt danh mới này: “Tôi thích riêng tư, nên cứ gọi tôi là Mr Riêng Tư nha. Tên này cũng như cái tên Thành Cry đó. Chịu, nhận luôn, khỏi khịa, cho vừa lòng”.

Người ta tố anh chỉ muốn xem phim với người thân, ích kỷ không nhường vé, anh nhận mình là "Mr. Riêng Tư"

“Tôi vui, mọi người vui, cứ vui thôi” - sự chuyển biến thông minh của Trấn Thành

Sau nhiều lần gặp ồn ào bất thình lình, Trấn Thành từng nói: “Tôi là nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam. Một khi người ta ghét, tôi làm gì cũng bị ghét. Nhưng tôi không bận tâm nhiều. Tôi chỉ muốn mang hạnh phúc cho những người quan tâm, cần mình”. Và những điều Trấn Thành làm trong thời gian gần đây đã minh chứng cho việc anh đang vận hành cuộc sống và con đường sự nghiệp của mình theo tôn chỉ trên. Trấn Thành giỏi, đó là việc không ai phủ nhận, nhưng “tài năng giúp bạn vào cửa, nhưng tính nết mới giữ bạn trong phòng”. Sau những ồn ào không đáng có trong quá khứ khiến hình ảnh bị ảnh hưởng ít nhiều thì chính sự chuyển biến của nam MC trong giai đoạn gần đây khiến công chúng ghi nhận, dần có thiện cảm hơn.

Trấn Thành có một sự chuyển biến rõ, chỉ tập trung vào những điều tích cực và muốn san sẻ nó đến với mọi người xung quanh

Là nghệ sĩ, không ai muốn mình bị lộ khuyết điểm, hình ảnh không đẹp trong mắt công chúng. Đằng này, nơi Trấn Thành đang đứng lại là một sự kiện quy tụ dàn chục nghìn khán giả. Anh Trai Say Hi đang có sức hút nhất định, đồng nghĩa với bất kể hình ảnh, sự việc gì xảy ra trong concert cũng sẽ được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng, thay vì “bơ” cho qua, như bao lần bị soi tăng cân mất kiểm soát, bị gọi là “đuông dừa” ở Chạy đi chờ chi… Trấn Thành tận dụng cơ hội tự biến khuyết điểm của mình thành trend mới, theo hướng vui vẻ, thoải mái chứ không có bất kỳ sự căng thẳng, khó khăn, áp lực nào ở đây.

Chính những status viết không theo một quy tắc nào, câu ngắn, câu dài, chấm phẩy lung tung lại khiến công chúng hình dung rõ nhất sự thích thú và niềm vui của Trấn Thành khi bất ngờ trở thành “trò cười” cho mọi người. Sự không sắp đặt, chẳng mấy chỉn chu trong bài viết như thể hiện ngay thời điểm đó, Trấn Thành chỉ có mục đích lớn nhất là lan tỏa niềm vui. Anh thấy chiếc bụng mỡ của mình trông hài hài, ngộ ngộ, vừa buồn cười, vừa xấu hổ nên muốn chia sẻ năng lượng tích cực này đến mọi người. Biết đâu, sau một ngày căng thẳng mệt mỏi, ai đó sẽ lướt trúng bài đăng của Trấn Thành bật cười khoái chí, đôi khi điều công chúng muốn tiếp nhận từ những danh hài, nghệ sĩ cũng chỉ đơn giản là vậy.

Trấn Thành hưởng ứng "ê hề" content về chiếc bụng "bé mỡ", đơn giản vì anh thấy mình xấu nhưng bản thân vui, khán giả vui! Vậy là đủ! (Nguồn: AnBecks)

Không chỉ chấp nhận dùng hình ảnh nhìn vào đã muốn “chết lặng” của bản thân để tạo tiếng cười khán giả, Trấn Thành còn thể hiện sự khéo léo bằng cách mượn dịp này để đáp trả những lần mình bị chửi là “miệt thị ngoại hình” người khác trước đó. Đồng thời, nhắc nhở mọi người xem xét lại về việc luôn đặt những “tiêu chuẩn kép” lên những việc anh làm, nghĩa là người khác thì có thể được nhưng Trấn Thành thì không.

Cụ thể, Trấn Thành từng bị nói kém duyên khi nói Đức Phúc là hải ly, Phạm Anh Duy miệng rộng tuy nhiên đến hôm nay khi anh vào vai “nạn nhân” thì phản ứng của công chúng lại khác. Nam MC nói: “Hồi xưa tui ghẹo Đức Phúc là hải ly vì nó có răng cửa to cũng nói tui. Rồi thấy Phạm Anh Duy vẽ miệng rộng đóng joker nên ghẹo nó miệng em có thể ăn cùng 1 lúc 3 cái hamburger cũng nói tui. Trong khi 2 đứa nhỏ cũng thấy vui, trường quay cũng thấy vui, khán giả xem show cũng thấy vui. Mà cũng đổ cho tui là body shaming. Tôi cảm thấy giờ mình mới nạn nhân của body shaming nè. Tôi cần được che chở, ông già noel cần được bảo vệ. Sao không thấy ai nói mấy người bình luận về cái bụng của tui là 'kém duyên' đi hen? Hay do nghiệp ta”.

Có thể, nếu Trấn Thành lên tiếng về những sự việc này vào thời điểm ngay khi nó xảy ra, anh sẽ bị một bộ phận khán giả cho là biện minh, cãi cố… khiến tình thế trở nên căng thẳng hơn. Đẳng cấp của một ngôi sao trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm là biết rõ mình phải nói gì, nói theo cách nào và vào thời điểm nào, chủ động hướng câu chuyện và dư luận theo cách mình muốn. Màn đáp trả của Trấn Thành khiến công chúng phần nào hiểu hơn về tính cách của danh, có cái nhìn nhẹ nhàng hơn mỗi khi anh trêu ghẹo đồng nghiệp.

Cái khéo của Trấn Thành còn là mượn tình huống mình đang trải qua để đáp trả một việc tương tự trước đó. Như một lời nhắc nhở về tính công bằng, Trấn Thành cũng cần được yêu thương và bảo vệ như các nghệ sĩ khác

Về việc hay khóc Trấn Thành từng bộc bạch: “Khi bạn nghe một bài hát, nó chỉ là một bài hát. Còn khi tôi nghe một ca sĩ hát, trong đầu tôi có câu chuyện mà họ kể. Tôi hình dung được mối tình dang dở đó, ký ức đau buồn đó! Tôi xót xa cho nó! Không chỉ như thế, trước mắt tôi là một đồng nghiệp hay ho và tài năng, vì một lý do nào đó mà họ phải ngừng lại sự nghiệp, hay đánh mất cảm xúc trong một thời gian dài. Hôm nay họ tái sinh, thăng hoa trong âm nhạc. Tôi mừng cho hiện tại của họ, xót cho quá khứ của họ và hy vọng cho tương lai của họ nên nước mắt nó chảy ra”.

Nhớ lại những gì Trấn Thành từng chia sẻ trước đó, kết hợp với câu chuyện về “chiếc bụng bé mỡ”, có thể thấy dường như nam MC đang khéo léo tạo nên một cuộc thương lượng với công chúng. Nghĩa là, nếu tôi dùng những gì bên trong tôi để mang đến năng lượng tích cực cho bạn, thì bạn cũng phải tôn trọng các cảm xúc của tôi. Trấn Thành có thể tạo cười và cũng có quyền được rơi nước mắt vào những khoảnh khắc khiến anh chạm đến cảm xúc.

Nếu thấy vui khi Trấn Thành hài hước thì hãy cũng nên đồng cảm và thông cảm khi anh ấy là một người dễ xúc động

Thêm một sự chuyển biến đáng ghi nhận mới của Trấn Thành trong thời gian gần đây chính là việc anh thể hiện tầm vóc của một người nghệ sĩ đàn em dành cho thế hệ nghệ sĩ hậu bối. Trên trang cá nhân 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành không ngại chia sẻ link, dành những mỹ từ và sự đánh cao cho sản phẩm của các nghệ sĩ trẻ. Chính sự động viên, khích lệ từ một người như Trấn Thành chính là niềm tin, nguồn động lực quý giá cho những ngôi sao trẻ đang trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Người ta có câu “người mạnh không phải là người chạy trên lưng người khác để đạt được mục đích cá nhân. Người mạnh chính là người giúp đỡ người khác vươn lên trên đôi vai của mình”, và ở thời điểm này Trấn Thành đích thị là một “kẻ mạnh” như thế.

Không chỉ có sự thay đổi về nội tại, tính cách, Trấn Thành còn ra chứng minh tinh thần của một người tiền bối khi sẵn sàng hỗ trợ, khích lệ những nghệ sĩ trẻ