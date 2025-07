Từ bản làng nghèo, hai nữ sinh Thái vươn lên thành Á khoa toàn quốc

Bật khóc khi trở thành Á khoa toàn quốc

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lang Thị Nguyệt Nhi (học sinh lớp 12A5, Trường Phổ thông DTNT Nghệ An) đã giành được 29,5 điểm khối C00 với 9,5 điểm Ngữ văn; Lịch sử và Địa lý đều đạt điểm 10. Với thành tích xuất sắc này, Lang Thị Nguyệt Nhi trở thành Á khoa toàn quốc khối C00.

“Em đã rất hồi hộp và thực sự vỡ òa khi biết điểm thi của mình. Khi đó em không dám tự check điểm của mình. Em đưa số báo danh nhờ bạn check, rồi bạn báo điểm. Em vẫn không tin mình đạt điểm cao như thế. Sau đó, em tự lấy số báo danh vào kiểm tra lại, rồi em bật khóc và gọi mẹ vào chia sẻ niềm vui. Và cảm xúc bùng nổ khi em biết mình trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc”, Nguyệt Nhi chia sẻ.

Nữ sinh Lang Thị Nguyệt Nhi

Hành trình đến trường của nữ sinh dân tộc Thái là một câu chuyện đầy nghị lực. Từ cấp II, em đã học nội trú, cách nhà hơn 25 km. Lên cấp ba, em tiếp tục thi tuyển vào trường nội trú cách nhà hơn 300 cây số. Nhi nói rằng, động lực để em vượt qua những khó khăn, đạt kết quả xuất sắc như bây giờ chính là từ gia đình. Em muốn học thật tốt để đỡ gánh nặng cho bố mẹ.

Nữ sinh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều thay đổi, khiến em có chút bỡ ngỡ, nhất là môn Ngữ văn. Với môn Lịch sử, dù có kinh nghiệm, em vẫn thấy phần trắc nghiệm khá khó, đặc biệt là 4 câu đầu, khiến em nghĩ mình sẽ khó đạt điểm tuyệt đối. Còn môn Địa lý lại dễ hơn nhiều so với những đề em từng làm.

“Em không học thêm ở ngoài mà chỉ học với các thầy cô giáo ở trường. Đối với môn Văn, em có nền tảng từ cấp hai và được cô giáo chủ nhiệm tận tình chỉ bảo. Môn Lịch sử, em có lợi thế từ kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng môn Địa lý, ban đầu em chưa chú trọng, em chỉ học tăng tốc khi lên lớp 12”, Nguyệt Nhi nói.

Lang Thị Nguyệt Nhi cùng mẹ

Sắp tới, Nguyệt Nhi dự định sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mong ước trở thành một giáo viên trong tương lai. Em cũng thành thật chia sẻ rằng, việc lựa chọn ngành sư phạm một phần cũng vì yếu tố học phí, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Học để thay đổi cuộc đời

Cũng xuất sắc trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc với 29,5 điểm, Lô Thị Na Ni (học sinh lớp 12A5, Trường Phổ thông DTNT Nghệ An) chia sẻ: “Em thật sự rất bất ngờ. Em đã nhìn rất lâu trên màn hình máy tính mới dám tin vào mắt mình. Khi được thầy cô, bạn bè báo tin em là Á khoa toàn quốc khối C00 , thành tích này vượt xa ngoài những gì em từng kỳ vọng”.

Nữ sinh Lô Thị Na Ni

Sinh ra, lớn lên giữa núi rừng bản Huồi Xá, xã Nhôn Mai - một xã vùng biên đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, con đường theo đuổi tri thức với Na Ni gặp nhiều chông gai. Do đó, em luôn trân trọng cơ hội được học tập và cố gắng học thật tốt với ước mơ có thể thay đổi cuộc sống.

Nữ sinh dân tộc Thái luôn đặt cho mình những mục tiêu học tập rõ ràng. Trước khi trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc, Na Ni đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật. Ba năm học THPT, em luôn là học sinh giỏi và xuất sắc, giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn. Ngoài ra, nữ sinh cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt được giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2025” do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức. Đặc biệt, kết thúc lớp 12, Na Ni còn vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Kết thúc lớp 12, Lô Thị Na Ni được kết nạp vào Đảng.

Xác định đề thi năm nay sẽ có nhiều thay đổi nên Na Ni đã xây dựng lộ trình và phương pháp học riêng. Theo đuổi các môn xã hội, Na Ni dành nhiều thời gian để đọc tài liệu, cập nhật kiến thức cuộc sống. Đó là những dữ liệu quý để em áp dụng vào quá trình làm bài thi.

Nữ sinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm chắc kiến thức nền, sau đó luyện đề thật nhiều, ghi chú các lỗi sai và hỏi thầy cô khi chưa hiểu. Đặc biệt, Na Ni luôn nhắc nhở bản thân phải học với tâm thế lạc quan, bình tĩnh khi làm bài và đọc kỹ đề để không bỏ sót yêu cầu. Với thành tích đạt được, Na Ni sẽ theo đuổi ước mơ theo học tại ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Lang Thị Nguyệt Nhi và Lô Thị Na Ni là hai học sinh chăm ngoan, học giỏi. Kết quả hôm nay đã không phụ sự nỗ lực, cố gắng, miệt mài học tập của các em. Các em là minh chứng cho niềm tin rằng, với ý chí và sự nỗ lực, bất kỳ ai cũng có thể chạm tới giấc mơ”.