Ngày 24-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh (là nữ giới, khoảng 5-7 ngày tuổi) tại bãi rác Đông Nam thuộc địa phận xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo của Công an Thanh Hóa truy tìm tung tích trẻ sơ sinh được phát hiện tại bãi rác

Theo thông báo, khoảng 9 giờ ngày 21-12, tại bãi rác Đông Nam, quần chúng nhân dân phát hiện một thi thể là trẻ sơ sinh, có đặc điểm là nữ giới, khoảng 5-7 ngày tuổi (được xác định sinh khoảng thời gian từ ngày 8-12-2024 đến 20-12-2024), cân nặng 3,5 kg, dài 54 cm, thể trạng bình thường (không bị dị tật), không mặc quần áo.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để phối hợp, phát hiện thông tin liên quan đến thi thể trẻ sơ sinh có đặc điểm nêu trên.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân khi phát hiện thông tin có liên quan đến vụ việc nêu trên, chủ động cung cấp, trình báo ngay đến cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc trao đổi qua các số điện thoại 02373.725.725 - Đường dây nóng Công an tỉnh và 0913.148.836 (liên hệ đồng chí Đào Hữu Tuấn, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21-12, ông N.T.V. (SN 1972, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đang lái máy xúc, san gạt rác tại bãi tập kết số 3, bãi rác Đông Nam thì phát hiện một thi thể bé gái sơ sinh trong tình trạng không mặc quần áo. Ông V. đã báo cáo với lực lượng chức năng.

Công an huyện Đông Sơn phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giải phẫu pháp y tử thi.

Theo trích xuất hệ thống camera cho thấy trong khoảng thời gian 4-9 giờ ngày 21-12, có 23 lượt xe chở rác vào đổ. Trong đó có 12 lượt xe đổ rác vào ô số 1, còn 11 xe đã đổ rác lên khoang số 3,4. Các xe này có thể liên quan đến việc chở thi thể bé sơ sinh.