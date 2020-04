Truy tìm người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể người ở Sài Gòn

Ngày 15/4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an quận Gò Vấp điều tra truy tìm những người liên quan trong vụ phát hiện thi thể ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình) trong bao tải bỏ lại bên đường ở quận Gò Vấp.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua trích xuất camera an ninh gần hiện trường, công an xác định có 1 người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể ông Cường tới đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp bỏ xuống. Hiện công an đang truy tìm người này để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, một nam nhân viên của Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, phát hiện một bao tải màu xanh trên vỉa hè nên đi lại gần.

Người này mở ra ra xem thì phát hiện bên trong chứa một thi thể người nên hô hoán cho người dân và trình báo công an.

Nơi phát hiện thi thể ông Cường trong bao tải.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nam giới, mặc quần short màu kem, thi thể chưa bị phân hủy. Trên mặt nạn nhân có vết máu đã khô.

Qua khám nghiệm, công an tìm thấy 1 tờ đơn xin việc kèm thông tin: "Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình". Bước đầu, công an xác định nạn nhân là Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).