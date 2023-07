Truy tìm người đàn ông xông vào trụ sở tấn công công an phường

Chiều 15/7, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra, truy tìm người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở Công an phường 15 tấn công một cán bộ công an trực ban.

Người đàn ông cầm hung khí tấn công cán bộ công an trực ban (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h15 cùng ngày, một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tiếp công dân thì một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc ngang bất ngờ đi vào.

Người này cầm sẵn hung khí trên tay, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc và tấn công liên tục về hướng cán bộ công an.

Lúc này, cán bộ công an né tránh, lấy xấp giấy tờ ném về phía người đàn ông để phòng vệ và ép người vào sát bức tường nên không bị đâm trúng.

Công an phường 15 (quận Gò Vấp) - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ngay sau đó, người đàn ông này chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy tẩu thoát. Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 người dân đến liên hệ công tác và họ hoảng loạn tháo chạy.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường 15 cho biết, vụ việc không gây thương tích về người và phía Công an phường đã báo cáo lên Công an quận Gò Vấp để truy bắt người đàn ông, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.