Truy tìm bí kíp lựa chọn bột giặt sạch thơm mà tay vẫn xinh được các gia đình nổi tiếng truyền tai nhau

Áo quần sạch bẩn toàn diện

Đồ sạch bẩn là điều kiện tiên quyết khi giặt giũ nên Thanh Thư, chủ kênh Papa Tái Chế luôn phân loại quần trước khi giặt. Đối với những vết bẩn khó giặt sạch ở cổ áo, tay áo hay quần áo lấm lem vết bẩn đồ ăn, đất cát của Đậu, Thư luôn xếp riêng rồi vò tay với bột giặt. Để công đoạn giặt đồ bằng tay không chiếm nhiều thời gian, mẹ em Đậu ưu tiên chọn bột giặt giúp cô loại bỏ vết bẩn khó giặt và mùi hôi mà không tốn nhiều công sức giặt giũ.

Thử qua nhiều loại bột giặt, Thư quyết định chọn Bột giặt OMO 0% Chất tẩy mới bởi khả năng xoáy bay 100% vết bẩn cứng đầu và mùi hôi trong một lần giặt. Cô vui vẻ chia sẻ: "Hồi em Đậu tập ăn, sợ nhất là đồ con dính đầy vết đồ ăn trên quần áo. Vậy là xác định mất cả buổi trời hì hục ngâm, vò mấy nước. Từ khi chuyển qua xài Bột giặt OMO 0% Chất tẩy mới có Công nghệ Xoáy bẩn xanh, mấy vết bẩn dễ dàng bị xoáy bay nên việc giặt đồ cho Đậu và cả nhà trở nên đơn giản hơn nhiều."

Sử dụng bột giặt an toàn cho da tay

Người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn những bột giặt không chứa chất tẩy, có hoạt chất làm sạch chiết xuất từ thiên nhiên để tránh tình trạng da tay bị ảnh hưởng. Được chính ‘mẹ chồng quốc dân’ Mẹ Hương Hương chỉ cho mẹo giặt giũ bằng tay, nàng dâu cưng của mẹ Hương luôn thoải mái chia sẻ hình ảnh giặt giũ quần áo với đôi tay trần khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc. Đến khi Mẹ Hương Hương lên tiếng giải thích thì mọi người lại càng bất ngờ: "Hồi xưa mẹ Hương kỹ tính lắm, không bao giờ giặt đồ mà không đeo găng tay. Về sau mẹ xài thử Bột giặt OMO vì nghe nói bột giặt không chứa chất tẩy nên an toàn cho da tay. Ban đầu cũng nghi lắm, bột giặt không có chất tẩy giặt đồ sao mà sạch, đến khi xài rồi thì mê luôn vì tay không bị khô ráp hay nổi mẩn mà giặt đồ vết bẩn sạch trơn. Thì ra bột giặt có hệ enzyme tác động xoáy và hoạt chất làm sạch nguồn gốc thiên nhiên nên đảm bảo giặt sạch mà vẫn an toàn cho da tay, vậy mới yên tâm để chỉ cho con dâu của mẹ."

Quần áo lưu hương bền lâu

Không chỉ quan tâm về khả năng giặt sạch hay lành tay như Papa Tái Chế hay Mẹ Hương Hương, gia đình PTTC đặc biệt chú ý đến hương thơm của bột giặt. 2 cô con gái Phương Thảo và Mai Chi cho biết không gian phơi đồ ở nhà khá hẹp, thường xuyên phơi trong nhà nên quần áo dễ bị ám mùi ẩm mốc. Để hạn chế điều này, Mai Chi quyết định lựa chọn bột giặt có khả năng lưu hương bền lâu trên quần áo. Được mẹ Phương chỉ dạy kinh nghiệm giặt đồ bằng tay, Chi đặc biệt ưu ái Bột giặt OMO Hương Tinh Dầu Thơm Sang Trọng bởi 3 tầng hương ấn tượng của sản phẩm. Chi hào hứng kể: "Chi khá kỹ tính trong việc giặt đồ nên không chỉ phân loại quần áo, Chi còn ưu tiên lựa chọn bột giặt phù hợp để giặt tay. Thử hết loại này đến loại kia, mãi sau Chi mới tìm được bột giặt ưng ý, an toàn cho da tay mà vẫn lưu hương bền lâu trên áo quần. Bột giặt có hẳn 3 tầng hương như nước hoa, nên dù giặt đồ hay mặc lên người, áo quần vẫn cứ tỏa hương thơm ngát."

Ngoài những tiêu chí về sạch bẩn, thơm lâu và an toàn cho da tay, khi lựa chọn bột giặt chị em nên kiểm tra về độ tín nhiệm của nhà sản xuất. Bạn nên sử dụng những sản phẩm uy tín, từ nhãn hàng lớn, có mặt lâu đời trên thị trường vì những thương hiệu này đã được cấp phép, kiểm nghiệm an toàn từ các ban ngành và được đông đảo người dùng đón nhận. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc chăm sóc, giặt giũ áo quần là nhãn hiệu Bột giặt OMO. Được thử nghiệm và chứng nhận an toàn cho da tay, Bột giặt OMO 0% chất tẩy chính là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ cho da tay cũng như áo quần gia đình bạn.

Đáp ứng các tiêu chuẩn về làm sạch, Bột giặt OMO 0% Chất tẩy sở hữu Công nghệ Xoáy bẩn xanh với hệ enzyme tác động xoáy và hoạt chất làm sạch nguồn gốc thiên nhiên giúp phá vỡ các liên kết bám bẩn và phân tử mùi hôi, loại bỏ 100% vết bẩn cứng đầu và mùi hôi trong một lần giặt. Ngoài ra, nhờ Công nghệ Khóa hương 4 chiều, Bột giặt OMO 0% Chất tẩy cho hương thơm được quyện sâu vào từng sợi vải, lưu hương trong suốt 4 bước của quy trình giặt tay gồm: bột giặt tỏa hương khi hòa với nước; hương thơm tinh tế trong lúc giặt giũ; quần áo thơm ngát khi phơi và lưu hương bền lâu khi mặc suốt ngày dài.

Chị em có thể dễ dàng lựa chọn mùi hương phù hợp với sở thích của mình và gia đình qua 3 dòng hương thơm của Bột giặt OMO 0% Chất tẩy với Bột giặt OMO Hương Tinh Dầu Thơm Sang Trọng, Bột giặt OMO Hương Hoa Hồng Pháp Ngọt Ngào và Bột giặt OMO Hương Thơm Mát. Sản phẩm hiện đã có mặt tại chợ, tạp hóa và các chuỗi siêu thị trên toàn quốc để người tiêu dùng có thêm những trải nghiệm giặt giũ mới.

Khi mua 1 Túi Bột giặt OMO 5.1kg/5.5kg bất kì tại các chợ, tiệm tạp hóa và siêu thị Saigon Coop, Bách Hóa Xanh trên toàn quốc, chị em sẽ được nhận ngay 1 Túi Nước giặt OMO Matic 412G(*) Phiên bản giới hạn để luôn thoải mái chăm sóc quần áo cả nhà. (*) Số lượng quà tặng có giới hạn, chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc khi hết quà tặng. Sản phẩm của CTY TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Lô A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.