Truy bắt kẻ cầm vật giống súng hoa cải cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Vụ việc xảy ra lúc 15h08 ngày 11/5, tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Theo camera giám sát ghi lại, thời điểm trên, đối tượng nam cao khoảng 1,7m, mặc áo chống nắng tối màu vào văn phòng giao dịch Ngân hàng Viettinbank trên phố Lạch Tray.

Người này trùm kín đầu và mặt, mang theo ba-lô vào thẳng quầy giao dịch. Đối tượng bất ngờ rút vật giống súng (loại súng hoa cải) uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Vài phút sau, đối tượng rời đi vào ngõ 72 Lạch Tray hướng ra ngõ Văn Minh (quận Lê Chân) và được một nam thanh niên khác đón bằng xe máy.

Cảnh sát điều tra vụ cướp ngân hàng trên phố Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Đại diện Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã huy động tổ công tác phối hợp cùng Công an quận Lê Chân và quận Ngô Quyền tới hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng. Số tiền liên quan vụ cướp đang được cơ quan công an phối hợp với ngân hàng làm rõ.