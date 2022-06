Truy bắt 5 bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên

Khoảng 2h30 ngày 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gồm: Đinh Khánh Đạt (SN 1996, HKTT: Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Vũ Văn Dũng (SN 1995, HKTT: phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào Đình Kiên (SN 2001, HKTT: xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Vũ Thành Nghị (SN 1990, HKTT: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Long (SN 1991, HKTT: xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).



Các đối tượng bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cùng đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác giam giữ cải tạo phạm nhân đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tiến hành các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn; tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời, Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên; thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân nếu phát hiện thông tin về các đối tượng trên kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại Trực ban Công an tỉnh Hưng Yên: 02213.863456; số điện thoại Trực ban Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên: 069.2849.320; Công an thị xã Mỹ Hào: 02213.742.555.