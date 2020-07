Trường Việt Úc 'đuổi học' hơn 40 học sinh là quyết định phản giáo dục?

Quyết định của VAS phản giáo dục?

Đánh giá về quyết định “không tiếp nhận học sinh do bất đồng quan điểm với phụ huynh”, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, đây là quyết định rất phản giáo dục.

Theo ông Ngai, nhà trường chỉ từ chối học sinh khi phụ huynh vi phạm nghiêm trọng hợp đồng giữa hai bên hoặc học sinh vi phạm nội quy, điều lệ trường một cách nghiêm trọng, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu không, trường không nên từ chối dạy học sinh.

“Trường làm vậy giống như trả đũa phụ huynh, 'giận cá chém thớt' hơn là hành động văn minh trong môi trường giáo dục. Không ai lại 'mang con bỏ chợ' như vậy. Trường nên kiên nhẫn hơn khi giải quyết vấn đề bất đồng với phụ huynh, thay vì từ chối học sinh, phủi sạch trách nhiệm”, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nói.

Một quyết định "không tiếp nhận học sinh" của VAS gửi phụ huynh

Cũng theo ông Ngai, Sở GD&ĐT TPHCM, với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, cần hướng dẫn hai bên giải quyết vấn đề này để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Luật sư Phạm Thị Bạch Tuyết, Đoàn luật sư TPHCM (người được các phụ huynh ủy quyền) cho biết, có hơn 10 phụ huynh đã gửi đơn kiến nghị đến Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM sau hơn 1 tuần nhận thư thông báo “không tiếp nhận học sinh” của VAS.

Theo luật sư Tuyết, văn bản này có 3 nội dung chính gồm yêu cầu cơ quan quản lý làm rõ động thái từ chối nhận học sinh có hay không đúng với pháp luật hiện hành; nhiều học sinh bậc THPT theo chương trình với lộ trình riêng của VAS, không thể chuyển sang trường công lẫn các trường quốc tế khác, sẽ được giải quyết như thế nào?

“Đặc biệt, chúng tôi đặt câu hỏi, liệu một trường vi phạm quyền bình đẳng về cơ hội học tập được quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục lẫn quyền trẻ em thì phải xử lý ra sao?", bà Tuyết nói.

Trong khi đó, ở góc độ quản lý, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở vẫn giữ nguyên quan điểm như họp báo trước đó, không can thiệp. Phụ huynh có quyền sử dụng dịch vụ của trường hoặc không, trường có quyền cung cấp dịch vụ cho phụ huynh hoặc không.

VAS quyết định dựa trên hướng dẫn của chính quyền

Trong khi đó, ngày 4/7, VAS đã có phản hồi với Tiền Phong xung quanh việc “không thể tiếp tục tiếp nhận một số học sinh trong năm học 2020- 2021”. Theo VAS, có khoảng 40 gia đình nhận được thông báo này.

Theo VAS, trong thời gian qua, sau khi lắng nghe phản hồi của phụ huynh trên tinh thần chân thành, cầu thị từ các kênh thông tin khác nhau, VAS đã điều chỉnh chính sách học phí dành cho giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, VAS chỉ thu học phí ở mức 30% đối với cấp tiểu học và trung học. Đây là mức học phí đã được VAS điều chỉnh trên cơ sở xem xét các ý kiến đóng góp của phụ huynh và tuân thủ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, một số ít phụ huynh vẫn tiếp tục yêu cầu VAS điều chỉnh hơn nữa và chúng tôi không thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu của nhóm phụ huynh này.

Do chưa đạt được những thỏa thuận như mong muốn, nhóm phụ huynh này đã liên tục tổ chức các hoạt động biểu tình trước cổng trường, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến môi trường học tập của các em học sinh. Đồng thời, họ liên tục truyển tải những thông tin không chính xác trên mạng xã hội nhằm hạ thấp uy tín và hình ảnh của Nhà trường.

Với tinh thần mong muốn được lắng nghe và chia sẻ với phụ huynh, VAS đã tiếp tục gửi thư mời gặp mặt trao đổi trực tiếp với từng phụ huynh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, chỉ một số rất ít phụ huynh chấp nhận gặp gỡ và trao đổi với đại diện Nhà trường, Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và đại diện nhà đầu tư. Đối với những phụ huynh còn lại, họ từ chối việc đối thoại với VAS và tiếp tục thực hiện các hoạt động chống đối Nhà trường.

Việc không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và một nhóm nhỏ phụ huynh trong một thời gian dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường dạy và học tại VAS. Hành vi và ứng xử của nhóm phụ huynh này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nỗ lực của VAS trong việc mang đến một môi trường học tập và giảng dạy trong lành, văn minh dành cho hàng chục nghìn học sinh và giáo viên trong suốt 16 năm qua.

Vì vậy, nhằm duy trì trật tự và tiếp tục phát triển một môi trường học tập đáng mơ ước cho hơn 9.000 học sinh VAS như trước đây, sau khi đã lắng nghe và nhận được hướng dẫn của chính quyền cũng như cân nhắc xem xét đối với từng trường hợp, VAS buộc phải gửi thư thông báo tới khoảng 40 gia đình - mà vẫn tiếp tục mang những ảnh hưởng không tốt đến giáo viên, nhân viên, và phụ huynh khác, về việc không thể tiếp tục tiếp nhận con em của họ trong năm học 2020 – 2021.

Nhà Trường sẽ tiếp tục đảm bảo việc học tập của các em học sinh này không bị ảnh hưởng và có thể kết thúc năm 2019 – 2020 một cách tốt đẹp. Đồng thời, Nhà trường sẽ tạo điều kiện để phụ huynh hoàn thành việc rút hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước và học sinh có thể tiếp tục năm học mới tại một ngôi trường khác vào năm học sau.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, nhiều phụ huynh có con đang học ở VAS nhận được thông báo của trường. Nội dung chính của thông báo là “Ngưng tiếp nhận học sinh từ năm học 2020- 2021 với lý do nhà trường và phụ huynh bất đồng quan điểm…”. Thông báo trên ngay lặp tức nhận được nhiều phản ứng của phụ huynh lẫn dư luận. Nhiều người cho rằng cách làm này của VAS là phản giáo dục và thiếu nhân văn của một ngôi trường mang tên quốc tế. Họ cho rằng không nên lôi con trẻ vào việc này, mâu thuẫn giữa người lớn nhưng bắt con trẻ phải gánh chịu…

Được biết, mâu thuẫn học phí mùa dịch COVID- 19 giữa phụ huynh và VAS diễn khoảng đầu tháng 4/2020 và kéo dài đến nay. Nhiều lần phụ huynh kéo nhau lên trường để phản đối chính sách học phí, cao điểm có lần lên đến gần 300 phụ huynh khiến lực lượng chức năng địa phương, công an phải có mặt để đảm bảo an ninh, an toàn.