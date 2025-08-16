Trường tư bị tố tuyển sinh chui: Phường xin chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội

Liên quan đến sự việc nhiều phụ huynh Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống Bilgates Scholl) có đơn cầu cứu các cơ quan quản lý về việc con học lớp 1 tại trường năm học 2024-2025 đến nay không có thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành, trường này đã có thư ngỏ xin lỗi phụ huynh.

Trường xin lỗi

Thư ngỏ do bà Nguyễn Thị Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường ký gửi phụ huynh ngày 11/8 có nội dung: “Chúng tôi thành thật xin lỗi về việc chưa cập nhật thông tin kịp thời để phụ huynh phải lo lắng công tác tuyển sinh và quản lý hồ sơ học sinh lớp 1 năm học 2024-2025”.

Lý giải về việc không được giao chỉ tiêu nhưng vẫn tuyển sinh, trường này cho rằng, năm học 2024-2025, nhà trường đã trình kế hoạch về việc tuyển sinh vào lớp 1 lên các cơ quan quản lý và vẫn "tuyển sinh bình thường". Tuy nhiên, thời gian sau đó nhà trường chưa thấy danh sách được giao chỉ tiêu tuyển sinh trong kế hoạch tuyển sinh của cơ quan quản lý.

“Công tác tuyển sinh vẫn diễn ra bình thường, công khai, minh bạch xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn của phụ huynh. Chúng tôi vẫn tổ chức dạy học cho các con, đồng thời báo cáo định kỳ lên các cơ quan quản lý và gấp rút phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định”, thư ngỏ gửi phụ huynh của trường này nêu.

Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống Bilgates Scholl) có địa chỉ tại Lô 1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội).

Về giải pháp, trường này nói rằng, sẽ cam kết: hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn tồn tại để đảm bảo quyền lợi của học sinh và đồng hành cùng phụ huynh để giải quyết mọi vấn đề liên quan.

Lập đoàn kiểm tra hoạt động của trường

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, phụ huynh có con học lớp 1 tại trường này năm học 2024-2025 bức xúc với cách tuyển sinh, hoạt động thiếu trách nhiệm của trường ảnh hưởng quyền lợi học sinh nên đầu năm học mới này đã xin chuyển sang trường tư thục khác cho con học tiếp lớp 2.

Ông Mạnh nói rằng, cách lý giải của nhà trường một cách chung chung, mập mờ, chưa giải quyết được vấn đề phụ huynh lo lắng hiện nay là liệu có cập nhật được thông tin điểm số, kết quả học tập của các con học sinh lớp 1 năm ngoái lên cơ sở dữ liệu ngành của Sở GD&ĐT Hà Nội hay không?

"Tin tưởng gửi con vào trường học, đến giờ năm học mới cận kề, chúng tôi mất ăn mất ngủ đi tìm trường mới, "gõ cửa" nhiều cơ quan quản lý để đòi quyền lợi là điều rất vô lý", ông nói.

Được biết, hôm qua (15/8), nhóm 13 phụ huynh đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Văn hoá – Xã hội Phường Định Công (Hà Nội).

Tại buổi làm việc, nhiều phụ huynh đã nêu thực tế hiện nay là, mặc dù năm ngoái con học lớp 1 tại Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin, kết quả học tập trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành.

Phụ huynh đã nhiều lần gặp đại diện nhà trường để trao đổi nhưng nhà trường chưa thể có câu trả lời chính xác về giải pháp tháo gỡ.

Điều khiến phụ huynh lo đến "mất ăn mất ngủ" là khi xin chuyển trường, các trường lân cận cũng “từ chối” vì lo không được công nhận kết quả học tập của học sinh ở lớp 1. Duy chỉ có 1 trường đồng ý tiếp nhận học sinh nhưng sẽ chỉ chịu trách nhiệm từ năm học 2025-2026.

Do đó, phụ huynh đề nghị Phường Định Công , cơ quan quản lý hoạt động trường học trên địa bàn có giải pháp hỗ trợ quyền lợi cho các cháu học sinh.

Tại buổi làm việc, Phòng Văn hoá – Xã hội Phường Định Công khẳng định, đơn vị đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội để báo cáo sự việc và xin ý kiến chỉ đạo và ổn định tình hình giáo dục trên địa bàn.

Phòng này cũng đã tham mưu kế hoạch kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn phường. Ngày 14/8, đoàn kiểm tra đã làm việc với Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long.

Lãnh đạo Phường Định Công cho biết, hiện Phường đang phối hợp với các ngành chức năng có thẩm quyền kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Từ năm học 2024-2025, việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS thuộc trách nhiệm của Phòng GD&ĐT. Cụ thể ở đây là Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai. Từ 1/7/2025, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chấm dứt chức năng, nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT thì UBND cấp phường, xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trường học trên địa bàn.