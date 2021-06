Trường True North và Tập đoàn Sun Group hợp tác đầu tư hệ thống giáo dục phổ thông liên cấp tại Việt Nam

Tháng 9 năm 2021, với sự hợp tác cùng Tập đoàn Sun Group, một trong những Tập đoàn bất động sản lớn nhất tại Việt Nam, Trường Mầm non True North nằm trong Tổ hợp Căn hộ chung cư cao cấp Grand City Ancora Residences - Lương Yên - Hai Bà Trưng chính thức đi vào hoạt động. Bằng cách áp dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia, Trường Mầm non True North khơi gợi tư duy sáng tạo cũng như trí tò mò, đồng thời nuôi dưỡng sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần cho các bạn nhỏ từ 18 tháng đến 5 tuổi, Trường Mầm non True North hướng đến phát triển đức tính chính trực và kiên cường cho trẻ, từ đó trẻ em trở nên tự tin và chủ động với cuộc sống trong một thế giới không ngừng thay đổi.



Thiết kế Trường Mầm non True North

Trường Mầm non True North nằm trong Tổ hợp Căn hộ chung cư cao cấp Grand City Ancora Residences - Lương Yên - Hai Bà Trưng

TNS dẫn đầu trong việc phát triển xây dựng nền tảng chương trình học tập phổ thông theo tiêu chuẩn quốc tê. Mỗi trẻ em sẽ là một học sinh được hoàn toàn chủ động đối với quá trình trưởng thành và phát triển của chính mình. Thông qua bộ môn Nghệ thuật Biểu diễn và phương pháp giảng dạy STEAM tiên tiến, thiết kế của mỗi lớp học đóng vai trò là một nguồn cảm hứng để khuyến khích học sinh bộc lộ rõ nét nhất năng khiếu của bản thân và học tập một cách độc lập dựa trên sự hiểu biết và nhận thức của riêng mình.

Với mục tiêu mang lại một nền giáo dục đổi mới, TNS quy tụ một đội ngũ các nhà giáo dục giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết đến từ trong và ngoài nước. Đội ngũ quản lý của chúng tôi có bề dày 60 năm kinh nghiệm điều hành tại các trường phổ thông liên cấp và các tổ chức giáo dục ở Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu và phát triển không ngừng, TNS tiên phong trong việc cải tiến các phương pháp giáo dục như tổ chức các lớp học ngoại ngữ chuyên sâu, xây dựng các chương trình giảng dạy tiên tiến và kiến tạo không gian học tập sáng tạo.

TNS truyền cảm hứng giúp học sinh "Khám phá phương Chính Bắc" của bản thân (Discover Your True North) thông qua việc khích lệ và trang bị cho các em hành trang của sự thành đạt trong cuộc sống.