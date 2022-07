Trương Thị May xinh đẹp trên thảm đỏ ra mắt phim "Kẻ đào mồ"

“Kẻ đào mồ” vừa có buổi ra mắt chính thức khán giả điện ảnh tại TP.HCM. Dự án đầu tay của đạo diễn Công Hậu với sự góp mặt của Trương Thị May đã tạo được nhiều sự chú ý. Bởi sau thời gian ở ẩn, đã rất lâu rồi, Trương Thị May mới tái xuất điện ảnh. Bên cạnh đó, đề tài được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, kết hợp với yếu tố tâm linh huyền bí càng giúp “Kẻ đào mồ” đáng được trông chờ.

Trương Thị May tái xuất điện ảnh.

Đến chúc mừng đạo diễn Công Hậu và “Kẻ đào mồ” có rất nhiều gương mặt quen thuộc, bên cạnh dàn diễn viên chính gồm: Trương Thị May, Nhất Duy, Đức Hải, Ngọc Trai, Bảo Anh, Ôn Bích Hằng…

Tại buổi ra mắt, trong lần tái xuất thảm đỏ này, Trương Thị May là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý và tò mò. Với trang phục lộng lẫy, bắt mắt, Trương Thị May khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Thần thái cuốn hút, vẻ ngoài đậm chất Á Đông kết hợp cùng nét điềm tĩnh vốn có, Trương Thị May được đánh giá là giữ vững phong độ và nhan sắc.

Chia sẻ về vai diễn này trong “Kẻ đào mồ”, Trương Thị May cho biết Bạch Liên là một cô gái hiếu thảo, mạnh mẽ và thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống - đó là hướng về gia đình. “Với May, phim “Kẻ đào mồ" là kịch bản hay. Nên khi tham gia dự án này, May cảm thấy rất hào hứng và chờ đợi tác phẩm hoàn thành và ra mắt. Với vai diễn đòi hỏi sự khổ luyện, có chút gan dạ và có nhiều cung bậc cảm xúc như vai diễn trong phim "Kẻ đào mồ" đã khiến May thích thú” - cô nói thêm.

Bên cạnh Trương Thị May, một nhân vật gây tò mò không kém trên thảo đỏ “Kẻ đào mồ” chính là Nhất Duy - nam chính của bộ phim đồng thời cũng chính là con trai của đạo diễn Công Hậu. Sở hữu vẻ ngoài nam tính, nụ cười ấm áp và ánh mắt ẩn chứa nhiều ưu tư, cùng khả năng diễn xuất đang được rèn luyện nghiêm túc, Nhất Duy hoàn toàn là nhân tố đáng mong chờ cho hình mẫu nam chính của điện ảnh Việt.

Trương Thị May và Nhất Duy.

Dù là một trong những tên tuổi quen thuộc với khán giả, nhưng “Kẻ đào mồ” lại là dự án đầu tay mà Công Hậu giới thiệu mình ở vai trò đạo diễn. Trong buổi ra mắt, đạo diễn Công Hậu không khỏi xúc động khi “đứa con” chăm chút, thai nghén bao lâu cũng đã được ra mắt với khán giả. Đó là một hành trình đầy khó khăn nhưng nhiều thú vị đối với một nghệ sĩ gạo cội lần đầu lấn sân ở lĩnh vực đạo diễn như Công Hậu. “Tôi hy vọng, khán giả sẽ đón nhận phim như một sự động viên tinh thần cho ê-kíp. Chúng tôi đã làm những gì có thể, phần còn lại phải nhờ đến đánh giá của khán giả. Đây là lần đầu, tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến của khán giả để học hỏi và cải thiện”.

“Kẻ đào mồ” là bộ phim Việt Nam có nội dung xoay quanh về cuộc đời và thân phận của những người phu nghèo sống dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Trong đó, Bạch Liên (Trương Thị May) vì muốn cứu mẹ khỏi căn bệnh cùi quái ác mà quyết định trở thành Kẻ đào mồ, lấy vàng và mang về cho mẹ uống. Tuy nhiên, chuyện mất cấp liên tục và những lời đồn thổi về các hiện tượng tâm linh khiến dân tình hoang mang, nhanh chóng đến tai Trọng Minh (Nhất Duy) - một sĩ quan đang công tác tại Sở Cẩm. Để mang lại bình an cho dân làng, anh đã quyết định mở cuộc điều tra.

Phim được xây dựng dựa trên các truyền thuyết đô thị kết hợp với chất liệu ma mị nhằm nổi bật thông điệp về tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa. Bên cạnh đó, bối cảnh miền Tây Nam bộ đầu thế kỷ 19, màu sắc hoài cổ và đậm chất Á Đông, ắt hẳn sẽ tạo nên những là chất liệu hấp dẫn, lựa chọn đáng xem tại phòng vé tháng 7 này, giúp người xem được “khai vị” trước khi những bộ phim bom tấn chính thức đổ bộ.