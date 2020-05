Trường song ngữ quốc tế Hoàng gia miễn toàn bộ học phí tất cả chương trình dạy học trực tuyến mùa Covid-19

Cụ thể, chương trình dạy - học trực tuyến dành cho tất cả học sinh Royal School từ lớp 1 trở lên được sẽ được Nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập và không thu bất kỳ khoản phí nào. Bên cạnh đó, trường cũng bảo lưu 100% học phí cho học sinh Mầm non trong thời gian từ ngày 3/2/2020 (thời điểm bắt đầu nghỉ học do ảnh hưởng của Covid-19) đến khi học sinh đi học trở lại. Học phí, phí bán trú và các khoản phí dịch vụ khác trong thời gian học sinh tạm nghỉ dịch, nếu phụ huynh đã hoàn tất, sẽ được bảo lưu để sử dụng vào giai đoạn học tập tiếp theo..

Hướng đến chất lượng đào tạo tốt nhất cho các em học sinh, chương trình dạy - học trực tuyến của Royal School được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và thời lượng giảng dạy. Trong đó, chương trình Tiếng Việt được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng chương trình Tiếng Anh của trường đảm bảo 100% thời lượng theo kế hoạch được đưa ra từ đầu năm học.

Thầy Jonathan William Barret - Giám đốc Chương trình Đào tạo quốc tế Royal School chia sẻ: "Các lớp học trực tuyến chính thức cho cả hai chương trình học song ngữ Anh - Việt. Trong đó, tổng thời lượng các môn học bằng tiếng Anh với giáo viên bản xứ được bố trí đảm bảo bằng với lịch học trên lớp (4 tiết/ngày). Giáo viên khi dạy luôn phải chú trọng tăng cường sự tương tác, liên tục sáng tạo những câu chuyện để kích thích tính hiếu kỳ, tạo ra sự tranh luận duy trì niềm hứng thú cho học sinh".

Hình thức dạy - học trực tuyến của Royal School được triển khai cho cả hai chương trình song ngữ Anh - Việt

Để làm được điều này với đối tượng học sinh còn nhỏ tuổi, mỗi tiết học đều được đầu tư thiết kế để tính tương tác cao, kích thích sự tò mò, hiếu kỳ để học sinh tập trung xuyên suốt bài học, cùng với hệ thống máy tính và thiết bị học tập được đầu tư trang bị hiện đại. Đến thời điểm hiện tại, hình thức dạy - học trực tuyến tại Royal School cho thấy hiệu quả khi tất cả các lớp đều đạt tỉ lệ 95 - 100% học sinh tham gia học tập.

Trong suốt thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của Covid-19, Royal School duy trì làm việc thông qua hình thức gửi Phiếu ôn tập Toán - Tiếng Việt và bài tập tiếng Anh trực tuyến để học sinh tự ôn tập, không quên kiến thức trong thời gian tạm nghỉ. Trong khi đó, với học sinh Mầm non, giáo viên của Royal School liên tục triển khai các video hướng dẫn phụ huynh tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động thể chất, hoạt động khám phá, tạo hình, kể chuyện nhằm giúp các em có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị ngay tại nhà. Vào mỗi buổi sáng thứ Bảy hàng tuần, cô trò khối Mầm non còn có những cuộc trò chuyện trực tuyến, giúp các bé thường xuyên được gặp cô và bạn bè, kể cho nhau nghe những hoạt động của mình trong thời gian không đến trường lớp. Với tinh thần "Học mà chơi - Chơi mà học" như vậy, sự kết nối giữa cô trò, bạn bè với nhau vẫn luôn gần gũi, thân thương giữa những ngày nghỉ dịch. Tất cả đều xuất phát từ việc xác định, sự phát triển của các em học sinh chính là niềm tự hào của Royal School, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung của toàn xã hội.

Giáo viên Royal School thực hiện nhiều video hướng dẫn hoạt động khám phá và phát triển thể chất thú vị gửi đến học sinhVào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, Cô trò khối Mầm non Royal School hào hứng với những cuộc trò chuyện trực tuyến

Ngoài ra, nhằm chung tay cộng đồng trong giai đoạn tất cả các ngành nghề đều chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Royal School chủ trương không cắt giảm nhân sự, đảm bảo công việc và duy trì mức lương hỗ trợ cho toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường. Nhà trường hẳng định hướng đến mục tiêu chung: cùng bước qua đại dịch một cách an toàn, đảm bảo môi trường học tập, làm việc thân thiện, tốt đẹp và nhân văn nhất cho mọi thành viên của Royal School.

