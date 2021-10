Trương Quân Ninh làm em gái “giang hồ”, Từ Nhược Tuyên hiền ngoan đáng ngờ trong Who’s By Your Side

Câu chuyện gia đình lấy yếu tố kinh dị làm điểm nhấn

Ai Ở Bên Em xoay quanh câu chuyện hôn nhân cùng những nỗi khổ riêng tư trong cuộc sống gia đình của hai chị em cùng cha khác mẹ Tăng Vịnh Khuyết (Từ Nhược Tuyên) và Tăng Vịnh Kỳ (Trương Quân Ninh). Vịnh Khuyết là hình tượng phụ nữ mẫu mực. Cô vốn từng có một gia đình 3 người vui vẻ, hạnh phúc. Mọi chuyện thay đổi sau khi chồng cô - Giản Chí Thắng - nhặt được quyển nhật ký chứa đựng linh hồn uất hận của đứa trẻ Hitomi. Những sự kiện kinh hoàng liên tiếp diễn ra sau đó khiến gi đình của cả hai chị em gánh chịu hậu quả đau đớn.

Từ khi cầm quyển nhật ký trong tay, Giản Chí Thắng từ một người đàn ông chăm chỉ bỗng trở thành con bạc sau khi thất bại liên tiếp trong sự nghiệp và khiến con gái buồn chán bỏ nhà đi. Vịnh Khuyết cũng trở nên thần trí bất ổn, bị đồng nghiệp dè bỉu là kẻ tâm thần.

Cô em gái Vịnh Kỳ cũng không thoát khỏi sóng gió. Từ một gia đình được người người mơ ước, những ghen tuông và rạn nứt dần xuất hiện trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khi người yêu cũ của Lý Hạo Nguyên, chồng cô, xuất hiện. Cả hai dần khám phá ra mối liên hệ giữa quyển nhật ký vô danh với những sự kiện kỳ bí mà mình gặp phải, cùng "sợi chỉ đỏ" không ngờ tới giữa hồn ma Hitomi và chị em Vịnh Kỳ - Vịnh Khuyết.

Cú bắt tay giữa Hà Nhuận Đông, Trương Quân Ninh và Từ Nhược Tuyên

Ai Ở Bên Em là tác phẩm được thực hiện dưới bàn tay chỉ đạo của Hà Nhuận Đông. Là ngôi sao màn ảnh nổi tiếng từ vai Lương Sơn Bá năm nào, anh giờ đây tập trung cho sự nghiệp đạo diễn và đã giành được những thành tựu nhất định. Năm 2018, bộ phim đầu tay - Tuổi Nổi Loạn (Age of Rebellion) đã giúp Hà Nhuận Đông được xướng tên trong giải thưởng danh giá Golden Bell Awards - được ví như Emmy của Đài Loan. Tiếp tục thử thách mình với một thể loại khó, Ai Ở Bên Em được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ tiếp theo của "La Tiểu Hổ".

Anh thể hiện rõ quyết tâm của mình khi thuyết phục bằng được "Du phi" Trương Quân Ninh và "nữ hoàng cảnh nóng" Từ Nhược Tuyên tham gia dự án của mình. Mặc dù là những người bạn thân thiết, đã không ít lần cộng tác trong nhiều dự án quảng cáo nhưng đây là lần đầu tiên mà Trương Quân Ninh và Từ Nhược Tuyên trở thành diễn viên chính trong tác phẩm của Hà Nhuận Đông.

Tên tuổi của nữ diễn viên họ Trương vốn đã được biết đến rất nhiều qua vai diễn "Du phi" tâm cơ trong Như Ý Truyện. Trương Quân Ninh cũng sở hữu "gia tài" phim đáng kể như Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, Huyền Của Ôn Noãn, Võ Mị Nương hay Quân Sư Liên Minh… Vào vai Tăng Vịnh Khuyết lần này, cô gây u mê với không ít khán giả bằng kiểu tóc tém mạnh mẽ, phù hợp với hình tượng nữ cường trong phim mới.

Trong những tập phim Ai Ở Bên Em vừa ra mắt, Trương Quân Ninh, sở hữu tính cách nhân vật khác hoàn toàn những vai diễn trước kia, thẳng tay tát liên hoàn 6 cái trời giáng vào mặt anh rể Giản Chí Thắng vì tội không chăm sóc tốt cho chị gái của mình. Những cú ra tay dứt khoát, gương mặt đanh thép cùng ánh mắt tóe lửa thể hiện rõ sự tức giận đến đỉnh điểm của cô đã làm cho fan vô cùng phấn khích.

Không chỉ Trương Quân Ninh "thay da đổi thịt", vai diễn người chị gái của Từ Nhược Tuyên – "nữ hoàng phim nóng" xứ Đài - cũng là một sự chuyển mình đáng ngạc nhiên. Nhược Tuyên vốn đã ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn nóng bỏng cùng những cảnh quay gợi cảm, nay lại vào vai một người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Bên cạnh Trương Quân Ninh và Từ Nhược Tuyên, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên tài năng như Trang Khải Huân, Trần Ân Phong, Vương Khả Nguyên và Ngô Tử Phi…

Đăng ký ngay gói VIP của FPT Play để thưởng thức trọn vẹn 10 tập của bộ phim Ai Ở Bên Em (tựa quốc tế: Who’s By Your Side) tại chuyên mục HBO Go vào tối thứ hai hằng tuần với phụ đề đầy đủ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.