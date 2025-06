Phụ nữ ai cũng muốn có mái tóc dày, đen, óng mượt và tự tin như Trương Bá Chi. Ở tuổi 45, Trương Bá Chi từng tiết lộ công thức bí mật giúp kích thích tóc mọc của mình, vừa đơn giản, dễ làm, vừa có thể chống lão hóa và giúp ngăn ngừa ung thư!

Mặc dù Trương Bá Chi đã là mẹ của ba cậu con trai và đã ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng tuyệt vời. Mái tóc dài dày của cô thậm chí còn đáng ghen tị hơn, điều này có thể liên quan đến bí quyết mọc tóc của cô. Trương Bá Chi đã từng tiết lộ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của mình trên trang cá nhân, đó chính là một cốc sữa đậu nành mè đen mỗi ngày.

Cô cho biết, cô đã quen với việc uống một cốc sữa đậu nành mè đen khi thức dậy mỗi ngày. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần trộn bột mè đen vào sữa đậu nành ấm và uống. Vì mè đen tốt cho tóc nên được cho là có thể làm giảm tóc bạc, dưỡng ẩm cho da và có tác dụng chống lão hóa và chống ung thư.

Nhiều cư dân mạng thấy vậy liền nói muốn noi theo. Có cư dân mạng kiên trì ăn mè đen hơn nửa năm, tóc cũng đẹp hơn trước nhiều! Tuy nhiên, vì mè đen có hàm lượng chất béo cao nên cô cũng tăng cân, phải cẩn thận.

Ngoài sữa đậu nành mè đen, Trương Bá Chi còn khuyên dùng bột mè đen hữu cơ. Nếu bột mè đen làm bằng phương pháp nghiền đá nhiệt độ thấp theo phương pháp truyền thống, giữ nguyên được toàn bộ dinh dưỡng thì càng tốt. Cô gợi ý rằng bột mè cũng có thể ăn vào bữa sáng. Ngoài việc thêm vào sữa đậu nành hữu cơ, nếu bạn vội, bạn có thể chỉ cần múc một thìa và ăn trực tiếp. Nó cũng có thể phết lên bánh mì nóng, sẽ ngon hơn. Đối với những người thích bánh mì nướng, cô có một bí quyết khác, đó là cho bánh mì vào tủ lạnh trước, như vậy bánh mì sẽ đặc biệt thơm và giòn.

Lợi ích sức khỏe của mè đen

Thực tế, mè đen không phải là thứ xa lạ với mái tóc đen và sự phát triển của tóc. Mè chứa các khoáng chất vi lượng và chất chống oxy hóa giúp các tế bào hắc tố đang trên bờ vực kiệt sức sản sinh ra melanin trở lại. Ngoài ra, nó rất giàu protein. Cứ 30 gam mè (khoảng 3 thìa canh) chứa 5 gam protein thực vật, gấp 6 lần so với rau bina; hàm lượng sắt khoảng 3 gam, cao hơn đậu đỏ và đậu đen. Nếu thiếu máu do thiếu sắt cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho nang tóc, khiến tóc rụng do thiếu oxy và dinh dưỡng. Cụ thể:

- Bổ gan, thận, hỗ trợ làm chậm lão hóa: Theo Đông y, mè đen có tính bình, vị ngọt, giúp bổ can thận, dưỡng huyết, và nhuận tràng. Gan và thận được nuôi dưỡng tốt sẽ giúp cơ thể làm chậm quá trình lão hóa, giảm tóc bạc sớm, sáng mắt, da dẻ hồng hào.

- Cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch: Mè đen chứa nhiều lignans (như sesamin, sesamolin), vitamin E, và phytosterol, các hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch khỏe mạnh.

- Hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón: Với hàm lượng chất xơ cao, mè đen có tác dụng kích thích nhu động ruột, giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm táo bón, nhất là ở người già, phụ nữ mang thai hoặc người ít vận động.

- Cung cấp canxi giúp xương chắc khỏe: Mè đen rất giàu canxi, phốt pho, magie và kẽm, tất cả đều rất quan trọng trong việc tăng mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

- Tốt cho người bị tiểu đường: Mè đen có chỉ số đường huyết thấp và chứa chất béo lành mạnh, giúp cải thiện độ nhạy insulin, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.

- Làm đẹp da, mượt tóc: Chất chống oxy hóa và các loại vitamin B, kẽm, sắt trong mè đen giúp nuôi dưỡng tóc đen mượt, hạn chế rụng tóc, dưỡng da sáng khỏe, giảm nám sạm, ngăn ngừa lão hóa da sớm.

- Hỗ trợ chức năng não bộ: Nhờ chứa nhiều vitamin B1, B6, magie và choline, mè đen giúp tăng cường trí nhớ, giảm stress, hỗ trợ giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Cách dùng mè đen tốt cho sức khỏe

- Rang chín, nghiền nhỏ để dễ tiêu hóa hơn.

- Có thể nấu cháo mè đen, sữa mè đen, chè mè đen.

- Không nên dùng quá nhiều mỗi ngày (khoảng 1-2 thìa cà phê là đủ) để tránh gây tiêu chảy do tính nhuận tràng cao.

Nguồn và ảnh: HK01