Trung Quốc: Vụ xe bus lao xuống hồ là do tài xế “trả thù xã hội”

Ngày 12/7, Cơ quan công an điều tra thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã công bố nguyên nhân vụ xe bus lao xuống hồ khiến 21 người chết và 15 người bị thương. Theo đó, tài xế họ Trương, 52 tuổi, người lái xe bus số hiệu G02086D chính là thủ phạm gây ra vụ xe bus lao xuống hồ khiến 21 người thiệt mạng (bao gồm cả tài xế) và 15 người bị thương hôm 7/7 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn QQ.

Nguyên nhân là do cuộc sống gia đình không như ý và bất mãn về vấn đề nhà cửa nên tài xế này đã lên kế hoạch gây ra vụ tai nạn nhằm khiến 36 hành khách vô tội cùng chết với mình. Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 7/7, một chiếc xe bus đang đi trên đường đã đâm vào lan can phòng hộ, lao xuống hồ ở quận Tây Tú, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu khiến 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Tài xế họ Trương – thủ phạm gây ra vụ việc có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, đã ly dị. Năm 2016 được nhà máy phân cho một căn hộ 40m2, tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, căn hộ của Trương bị đưa vào diện di dời và được bồi thường 72.542 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng), song hiện chưa nhận được. Tài xế họ Trương cũng làm đơn xin thuê một căn hộ công vụ khác, tuy nhiên, chưa được duyệt.

Ngày 7/7, Trương gọi điện đến đường dây nóng phản ánh những bức xúc về việc chưa được thuê nhà mới, trong khi căn hộ cũ đã bị phá dỡ. Sau đó, Trương đã uống rượu và thực hiện vụ “trả thù xã hội” gây thiệt hại nghiêm trọng vào trưa cùng ngày.

Cơ quan điều tra cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành điều tra liệu có dấu hiệu vi phạm trong việc di dời cũng như xin thuê căn hộ mới của tài xế họ Trương hay không, nếu có sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật./.