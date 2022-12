Trung Quốc: Tỉnh Chiết Giang báo cáo 1 triệu ca mắc COVID-19 mới/ngày

Số ca mắc mới COVID-19 ở tỉnh Chiết Giang dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong những ngày tới, chính quyền tỉnh cho biết hôm 25/12.



Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc thông tin, mặc dù số ca mắc tăng kỷ lục trên toàn quốc nhưng Trung Quốc đã không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 mới nào ở đại lục trong 5 ngày liên tiếp tính đến ngày 24/12.

Số ca nhiễm bệnh đã gia tăng sau khi Bắc Kinh thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với chính sách "Zero COVID", chính sách đã khiến hàng trăm triệu công dân ở nước này bị phong tỏa và tàn phá nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các số liệu trên toàn Trung Quốc đã trở nên không đầy đủ khi CDC Trung Quốc ngừng báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng, khiến việc theo dõi số trường hợp mắc mới trở nên khó khăn hơn. Vào ngày 25/12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã ngừng công bố số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày.

Tỉnh Chiết Giang là một trong số ít khu vực có số ca nhiễm tăng đột biến gần đây, bao gồm cả các trường hợp không có triệu chứng.

"Đỉnh lây nhiễm được ước tính sẽ đến sớm hơn ở tỉnh Chiết Giang và bước vào giai đoạn tăng cao vào khoảng ngày đầu năm mới 2023, trong đó số ca nhiễm mới hàng ngày sẽ lên tới hai triệu người", chính quyền tỉnh Chiết Giang cho biết trong một tuyên bố.

Tại tỉnh Chiết Giang, với dân số 65,4 triệu người, trong số 13.583 ca nhiễm đang được điều trị tại các bệnh viện của tỉnh, một bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng do COVID-19 gây ra, trong khi 242 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng và nguy kịch do mắc các bệnh nền.

Người dân tại khu chợ Giáng sinh tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 24/12. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc đã thu hẹp định nghĩa về các trường hợp tử vong do COVID-19, theo đó chỉ tính những người thiệt mạng vì viêm phổi hoặc suy hô hấp do COVID-19 gây ra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không nhận được dữ liệu nào từ Trung Quốc về số ca nhập viện mới do COVID-19 kể từ khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế. WHO cho biết lỗ, hổng dữ liệu có thể là do chính quyền Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc kiểm đếm các trường hợp ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

"Trung Quốc đang bước vào những tuần nguy hiểm nhất của đại dịch", một nghiên cứu từ Capital Economics cho biết.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đã bị áp lực rất nhiều, với các nhân viên được yêu cầu làm việc dù đang bị ốm. Thậm chí, các nhân viên y tế đã nghỉ hưu ở các cộng đồng nông thôn được thuê lại để giúp đỡ các nỗ lực cấp cơ sở.

vấn đề càng thêm cấp bách khi Tết Nguyên đán đang đến gần, lượng người đổ về các địa phương rất đông.

Một quan chức tỉnh Chiết Giang cho biết trong một cuộc họp báo rằng số người bệnh đến các phòng khám sốt ở tỉnh này đạt 408.400 lượt mỗi ngày, cao gấp 14 lần mức bình thường, trong tuần qua.

Tối 24/12, chính quyền thành phố Tô Châu, miền Đông Trung Quốc, thông tin, đường dây khẩn cấp của họ đã nhận được con số kỷ lục 7.233 cuộc gọi vào ngày 22/12.