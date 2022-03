Trung Quốc phủ nhận thông tin đã thấy hộp đen thứ 2 của máy bay gặp nạn

Thông tin về việc tìm thấy chiếc hộp đen thứ 2 đã được mạng Hàng không dân dụng Trung Quốc đăng tải và dẫn nguồn từ phóng viên Báo Hàng không dân dụng nước này đưa về từ hiện trường vào khoảng 10h20 sáng 25/3 giờ địa phương. Tuy nhiên, chỉ hơn nửa tiếng sau, Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã dẫn tin từ Ban chỉ huy xử lý khẩn cấp quốc gia vụ tai nạn ngày 21/3 phủ nhận thông tin này.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tại địa điểm máy bay rơi ở huyện Đằng, Ngô Châu, Quảng Tây ngày 24/3. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, hộp đen thứ nhất là máy ghi âm buồng lái (CVR) đã được tìm thấy vào ngày 23/3 và gửi đến Bắc Kinh để giải mã. Tuy nhiên, ông Chu Đào, Chủ nhiệm Văn phòng an toàn hàng không của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), cho biết “không loại trừ khả năng” bộ phận lưu trữ dữ liệu của hộp đen này bị hư hỏng.

Trong ngày 24/3, lực lượng cứu hộ Trung Quốc tiếp tục tìm thấy thêm nhiều mảnh vỡ máy bay và thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo cuộc họp báo thứ 4 tổ chức gần địa điểm máy bay rơi ở Ngô Châu, Quảng Tây, tính đến 15h30 cùng ngày, tổng cộng 21 đồ đạc của các nạn nhân, 183 mảnh vỡ máy bay và một số bộ phận thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Các mảnh vỡ chính được tìm thấy tại hiện trường bao gồm cánh động cơ, mảnh vỡ tuabin, mảnh vỡ đuôi máy bay...

Các quan chức Trung Quốc cho biết phần lớn các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn tập trung ở vùng lõi của vụ tai nạn, với bán kính khoảng 30m xung quanh điểm va chạm chính. Khu vực tìm kiếm ngày 24/3 lớn hơn gấp 1,5 lần so với ngày trước đó.

Bên cạnh đó, có một mảnh vỡ đáng nghi dài 1,3m, rộng nhất 10cm cũng được tìm thấy trên khu đất cách điểm va chạm khoảng 10km. Một số nhận định cho rằng, nếu các nhà điều tra xác nhận mảnh vỡ này thuộc về chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn, điều đó cho thấy máy bay có thể đã bị vỡ giữa không trung và có thể cung cấp manh mối về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn hoặc ít nhất làm sáng tỏ những gì đã diễn ra trong những giây cuối cùng của chuyến bay.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) chở 132 người dự kiến bay từ thành phố Côn Minh tới Quảng Châu, nhưng sau đó đã bị rơi và bốc cháy dữ dội chiều 21/3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, Quảng Tây.

Trang The Paper của Trung Quốc đã đăng một đoạn video cho thấy, một người dân sống cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 1km cho biết đã nghe âm thanh giống như một vụ nổ và nhìn thấy máy bay lao thẳng xuống đất trong vòng 10 giây. Sau đó lửa và khói đen dày đặc bốc lên.

Vụ tại nạn máy bay thảm khốc này đã buộc giới chức Trung Quốc phải ra thông báo, yêu cầu các địa phương “rà soát ngay” các nguy cơ an toàn tiềm ẩn trong ngành hàng không dân dụng và cả những ngành truyền thống có rủi ro cao, như khai khoáng, hóa chất, xây dựng, giao thông vận tải...

Thông báo thậm chí nhấn mạnh, cần rà soát toàn diện và chấn chỉnh các nguy cơ lớn về an toàn, đi sâu nghiên cứu và phán đoán các rủi ro an toàn do giá hàng hóa tăng cao, việc tập trung khởi công các dự án lớn, thu nhập từ vận tải và du lịch giảm mạnh và chi phí sản xuất tăng cao gây ra./.