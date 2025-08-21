Tối 21/8, Trung Quân chính thức phát hành MV Hạt Ngọc Trắng, sáng tác của nhạc sĩ Keyri Phan. Từ hình tượng “hạt ngọc” – vừa gợi nhắc đến hạt lúa vàng thân thuộc, vừa ẩn dụ cho sự thuần khiết và bền vững – ca khúc đã mở ra hành trình cảm xúc từ những giai điệu êm đềm đến cao trào hùng tráng.

Giọng hát giàu cảm xúc của Trung Quân dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc: sự ấm áp, chân chất ở đoạn mở đầu, và niềm kiêu hãnh vang dội trong phần điệp khúc. Ca từ gắn bó với làng quê, đất nước kết hợp cùng khí chất Việt Nam được thể hiện rõ ràng trong từng câu hát, biến Hạt Ngọc Trắng thành một bản nhạc vừa gần gũi vừa thiêng liêng.

MV Hạt Ngọc Trắng sử dụng ngôn ngữ hình ảnh tối giản, xoay quanh những biểu tượng quen thuộc của dân tộc: cánh đồng lúa vàng rực, đàn chim bay giữa trời xanh, và lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Trung Quân xuất hiện trong hai sắc thái: giản dị, chân thành giữa ruộng lúa, và mạnh mẽ, rực rỡ dưới nền Quốc kỳ. Sự đối lập ấy tạo nên một hành trình liền mạch – từ vẻ đẹp bình dị của quê hương đến niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc.

Chia sẻ về dự án, Trung Quân bày tỏ: “Quân bị chinh phục ngay từ những giai điệu đầu tiên. Trong ca khúc có một nguồn năng lượng trong trẻo, vừa gợi nhớ quá khứ, vừa mở ra niềm tin mới. ‘Hạt ngọc’ gắn với hạt lúa, với sự no đủ và văn hóa Việt Nam. Đây là bài hát mà Quân muốn gửi gắm tất cả sự chân thành và niềm tự hào – không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà còn là một người con của đất nước”.

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ lựa chọn đề tài quê hương – đất nước, Trung Quân cho rằng mỗi người đều có thể kể câu chuyện của riêng mình: “Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là cảm xúc và trải nghiệm thật sự của mỗi nghệ sĩ”.

Năm 2025 cũng đánh dấu một chặng đường bận rộn của nam ca sĩ. Trước đó, anh cùng Bùi Anh Tuấn phát hành EP B.U.I gồm 5 bản ballad được khán giả yêu thích. Chính sự đa dạng này khiến công chúng kỳ vọng Trung Quân sẽ xuất hiện tại các gameshow âm nhạc đình đám. Tuy nhiên, anh khẳng định hiện tại muốn dồn trọn tâm huyết cho những dự án riêng: “Quan niệm của Quân là đã làm gì thì phải all-in. Khi thật sự sẵn sàng, chắc chắn Quân sẽ thử sức ở gameshow. Nhưng lúc này, âm nhạc cá nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

MV Hạt Ngọc Trắng chính thức phát hành trên YouTube và các nền tảng nhạc số từ ngày 20/8/2025, như một món quà Trung Quân dành tặng khán giả nhân dịp trọng đại của dân tộc.