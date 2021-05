Trúng Jackpot hơn 70 tỷ, nam thanh niên dành tặng 2 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội: “Tôi trúng, tôi chia sẻ!”

Sáng 17/5, Công ty Xổ số Vietlott đã tiến hành trao giải Jackpot 1 của loại hình sổ xố Mega 6/45 trúng thưởng tại kỳ quay số vào ngày 12/5, với trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Theo đó, người trúng thưởng là anh H.B.A.Q., quê tại Hậu Giang và hiện tại đang làm việc tại Cần Thơ.

Trước đó, sau khi biết mình may mắn trúng thưởng, anh Q. đã đến đại lý nơi mua vé số để làm thủ tục nhận thưởng. Chi nhánh Vietllot Cần Thơ đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn loại hình Mega 6/45 từ anh H.B.A.Q. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 00740 ngày 12/5/2021 với trị giá 70.068.418.000 đồng (chưa khấu trừ thuế TNCN).

Chiếc vé trúng Jackpot trị giá hơn 70 tỷ đồng tại kì quay thưởng loại hình Mega 6/45 tối 12/5.

Vietlott đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục và thực hiện lễ trao thưởng cho người chơi sau khi tiếp nhận vé trúng thưởng. Điểm phát hành vé trúng thưởng là B1/2, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Nhận thưởng, anh Q. chia sẻ, anh thường xuyên mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott. Đặc biệt, anh chia sẻ "bí quyết" để tăng cơ hội trúng thưởng bằng cách theo dõi đầy đủ thông tin về các người chơi trúng thưởng và được biết vào ngày 29/4/2021 tại tỉnh Long An có khách hàng trúng thưởng giải Jackpot gần 50 tỷ đồng. Do đó vào chiều ngày 12/5/2021 anh Q đã ghé ngay điểm bán hàng trên đường Trần Văn Hoài và mua vé theo cách chơi này với hy vọng may mắn được trúng Jackpot.

Đến tối ngày 12/5/2021 sau khi biết mình trúng Jackpot 1 với giải thưởng hơn 70 tỷ đồng anh đã không thể ngủ được, cứ dò tới dò lui kết quả vé số Vietlott, và mong chờ trời sáng hôm sau để đến ngay chi nhánh Cần Thơ (thuộc Vietlott) để nhận thưởng.

Anh Q. không đeo mặt nạ mà chỉ đeo khẩu trang nhận thưởng trong buổi trao hôm nay.

Đặc biệt hơn, ngay sau khi nhận thưởng, anh Q. đã trích 2 tỷ đồng trao tặng đến các chương trình an sinh xã hội nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vẫn chưa dừng lại ở đó, anh Q. cũng gửi tặng điểm bán hàng phát hành vé trúng Jackpot 200 triệu đồng để cảm ơn vì đã mang lại may mắn cho mình.

Chia sẻ về việc ủng hộ cũng như gửi tặng một phần tiền thưởng trên, anh Q. cho biết nhiều cá nhân khác trước đó khi trúng thưởng cũng đã xây nhà, xây cầu, làm đường từ thiện, trao học bổng … nên anh luôn tự nhủ sẽ trích một số tiền để làm các công tác đó khi trúng thưởng. Với tinh thần "Tôi trúng, tôi chia sẻ", anh đã không ngần ngại ủng hộ một phần vào công tác an sinh xã hội.

Anh H.B.A.Q trao tặng 2 tỷ đồng đến các hoạt động an sinh xã hội và gửi tặng 200 triệu cho điểm bán hàng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng thực hiện nộp thuế tại địa phương phát hành vé trúng thưởng theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng).

Như vậy, với giải thưởng hơn 70 tỷ đồng, anh Q sẽ phả nộp hơn 7 tỷ đồng thuế TNCN cho ngân sách TP.Cần Thơ.