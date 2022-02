Trực tiếp Việt Nam 2-0 Trung Quốc (H1): VÀOOOOOO!!!!! Phối hợp như đá tập, tuyển Việt Nam liên tiếp ghi bàn

*19h00 ngày 1/2, sân Mỹ Đình: Việt Nam vs Trung Quốc (Vòng loại 3 World Cup 2022) - Tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội giành vé tới World Cup 2022 sau thất bại 0-4 trên sân Australia cách đây gần 1 tuần. Dù thua đậm, Quang Hải cùng các đồng đội cũng đã gây ấn tượng mạnh ở quãng nửa đầu hiệp 2 bằng thế trận ép sân đội chủ nhà. - Ở phía đối diện, tuyển Trung Quốc cũng gần như "buông súng" trong cuộc đua vào top 3 tại bảng B. Mới chỉ có được 5 điểm sau 7 lượt trận cùng những lùm xùm liên quan đến vấn đề nhân sự thời gian qua, đoàn quân của HLV Li Xiaopeng hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình. - Trận lượt đi tại UAE, dù để Trung Quốc dẫn trước tới 2-0, tuyển Việt Nam vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2 ở phút 90. Nhưng khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ ở phút bù giờ thứ 5, đội tuyển chúng ta lại để tiền đạo Wu Lei chọc thủng lưới đáng tiếc. - Tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của Tiến Linh và Văn Toàn sau khi cặp tiền đạo trên vắng mặt ở trận đấu với Australia. Dẫu vậy, trung vệ Quế Ngọc Hải chưa kịp góp mặt. *Đội hình xuất phát: - Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Tiến Dũng, Hồng Duy, Tấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Tiến Linh, Quang Hải. - Trung Quốc: Yan Junling, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Zhu Chenjie, Jiang Guangtai, Dai Weijin, Wu Xi, Xu Xin, Wu Lei, Lou Goufu, Alan.

16': VÀOOOOOOOOO!!! TUYỆT VỜI!! Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Hải phối hợp xuống nách cực hay trước khi Dũng "Chíp" nỗ lực căng ngang tuyệt vời để Tiến Linh dễ dàng lập công. Pha phối hợp như đá tập.

14': KHÔNG VÀO!!! Tình huống câu bóng vào vùng cấm để cầu thủ nhập tịch Lou Goufu che chắn và tung cú sút. Rất may, Thành Chung đã kịp ngăn chặn kịp thời.

9': VÀOOOOOOOOOOOO!!! 1-0 cho tuyển Việt Nam! Hùng Dũng tạt như đặt để Tấn Tài cắt mặt đánh đầu đẳng cấp không cho thủ thành Yan Junling cơ hội cản phá. Ảnh: Sơn Tùng.





7': Đến lượt cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc, Alan, tỏ ra rất đau đớn, lăn lộn trên sân sau tình huống va chạm với Hồng Duy. Nhưng đó là pha bóng hậu vệ tuyển Việt Nam không chơi thô bạo.

5': Đội trưởng tuyển Trung Quốc, Wu Xi nhận thẻ vàng sau tình huống vào bóng khá thô bạo với Hùng Dũng.

19h00: Hiệp 1 bắt đầu!





Trọng tài Tây Á bắt trận Việt Nam vs Trung Quốc

Điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài người Bahrain, ông Nawaf Shukralla.

Tuyển Trung Quốc khởi động

Wu Lei cùng các đồng đội khởi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Hiếu Lương.

CĐV chuẩn bị xôi gà, bánh chưng cầu may mắn cho tuyển Việt Nam

Giống như trận đấu trước đó trên sân Mỹ Đình, một số người hâm mộ Việt Nam mang cả xôi gà, bánh chưng để cầu may mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Sơn Tùng.

Phe vé ế ẩm trước sân Mỹ Đình

Do một phần trận đấu diễn ra vào Mùng 1 Tết và thời tiết khá lạnh, nhiều người hâm mộ Việt Nam có lẽ lựa chọn cách cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo qua màn ảnh nhỏ truyền hình. Bởi vậy, bầu không khí mua bán vé diễn ra trước sân Mỹ Đình có phần ảm đạm hơn so với các trận đấu trước. Thậm chí, vé mệnh giá 1,2 triệu được rao bán với giá chỉ 1 triệu đồng. Ảnh: Tùng Lê.

Quang Hải và đồng đội cảm ơn người hâm mộ đến sân

Các thành viên tuyển Việt Nam vỗ tay cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình vào ngày Mùng 1 Tết, giữa thời tiết giá lạnh. Ảnh: Hiếu Lương.

Dàn cầu thủ dự bị của tuyển Việt Nam sẵn sàng xung trận

Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Đức Chiến... sẽ được tung vào sân trong trường hợp HLV Park Hang-seo cần tạo ra điểm nhấn mới. Ảnh: Hiếu Lương.

Người hâm mộ Việt Nam xếp hàng chờ test Covid-19 để vào sân

Hàng dài người hâm mộ Việt Nam đang chờ xếp hàng để vào sân Mỹ Đình.

Người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng "tiếp lửa"

Dù trận đấu diễn ra vào Mùng 1 Tết Nguyên đán, người hâm mộ Việt Nam vẫn đến sân để sẵn sàng "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận đánh quan trọng. Ảnh: Sơn Tùng.

Nhóm cổ động viên Trung Quốc có mặt trên sân Mỹ Đình

Công Phượng dự bị, "cánh chim lạ" Tuấn Hải tiếp tục được tin dùng

Không có quá nhiều bất ngờ được HLV Park Hang-seo tạo ra nơi đội hình xuất phát như ở trận đấu với Australia. Tiến Linh trở lại và lĩnh xướng vị trí cao nhất trên hàng công. Tuấn Hải tiếp tục được tin dùng, chơi lệch cánh. Quang Hải cũng được đẩy lên cao hơn, tăng tính sát thương cho hàng công, khi cặp tiền vệ Hùng Dũng - Hoàng Đức có lẽ là bộ đôi tối ưu nhất ở giữa sân. Đồ họa: Giang Nguyễn.

Tuyển Việt Nam rời khách sạn, tiến ra sân

Trước giờ bóng lăn chừng 2 tiếng, các thành viên tuyển Việt Nam rời khách sạn, tiến ra sân chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Trung Quốc. Ảnh: Thành Đạt.

Tuyển Việt Nam mặc trang phục áo đỏ - quần đỏ

Do là đội chủ nhà, tuyển Việt Nam được chọn trang phục truyền thống áo đỏ - quần đỏ thay vì trang phục màu trắng trong trận lượt đi.

HLV Trung Quốc đặt niềm tin vào Wu Lei

Do hầu hết sao nhập tịch không góp mặt, HLV Li Xiaopeng kỳ vọng vào duyên ghi bàn của tiền đạo Wu Lei. "Từ các buổi tập, Wu Lei đã tiến bộ qua từng ngày. Ngày mai, cậu ấy sẽ có màn trình diễn tốt và có thể ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam".

Thầy trò Park Hang-seo quyết thắng Trung Quốc

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo mở đầu bằng lời xin lỗi vì chuỗi thành tích không tốt của tuyển Việt Nam thời gian qua. "Chúng tôi trải qua mạch trận thua liên tiếp. Trận vừa rồi thua khá đậm trước đội tuyển Australia. Với tư cách HLV trưởng, tôi đã làm mọi người thất vọng. Tôi xin lỗi người dân Việt Nam".

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết cùng học trò tạo nên lịch sử. "Ngày mai là mùng 1 Tết âm lịch. Người dân Việt Nam tập trung vào ngày lễ truyền thống. Ở Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan từng vào vòng này rồi nhưng chưa từng giành chiến thắng nào cả. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận gặp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam tham dự và chúng tôi muốn làm thế nào để trận ngày mai có thể giành thắng lợi".

Quyết liệt cuộc chiến "trụ hạng"

Đội tuyển Việt Nam đã rơi khỏi top 100 thế giới theo tạm tính của trang Football Ranking sau trận thua Australia. Hiện điểm số của tuyển Việt Nam chỉ còn 1203,08 điểm, đứng hạng 102. Tuy nhiên, may mắn là bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2022 của FIFA vẫn chưa được công bố (dự kiến sẽ công bố vào trung tuần tháng 2). Vì thế, tuyển Việt Nam vẫn chưa chính thức rơi ra khỏi top 100 theo FIFA.

Nếu giành chiến thắng trước Trung Quốc - đối thủ hiện hơn chúng ta 28 bậc - thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được cộng 15,46 điểm và quay trở lại top 100 trước ngày công bố BXH chính thức của FIFA.

Món quà Tết lịch sử dành tặng người hâm mộ?

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn đối thủ (52% so với 48%), sút chính xác nhiều lần hơn (5 so với 4), có nhiều đường chuyền hơn (468 so với 443). Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo lại để thủng lưới vào thời điểm cuối trận để rồi thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3. Đó cũng là trận đấu hiếm hoi tại vòng loại thứ 3 tuyển Việt Nam chơi nhỉnh hơn đối phương. Nhìn lại những con số đó, cơ hội để Việt Nam kiếm điểm trước Trung Quốc, thậm chí là chiến thắng không phải là nhỏ.

Cục diện bảng B trước cuộc so tài Việt Nam vs Trung Quốc

