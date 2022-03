"Trò cưng" của Hương Giang bất ngờ cầu hôn trước mặt nữ ca sĩ

Chiều 20/3, Hương Giang đã tổ chức một buổi fan meeting cho các thí sinh trong team The Next Gentleman, dù trời mưa khá to nhưng khá đông khán giả vẫn có mặt để ủng hộ cho nàng Hậu cùng các trò cưng.

Tại sự kiện, Hương Giang và các thí sinh đã chia sẻ rất nhiều về quá trình tham giam chương trình. Trong một khoảnh khắc các trò cưng còn cùng nhau trao vương miện cho nàng Hậu. Hương Giang trổ tài thị phạm catwalk và cách để "thả thính" người đối diện. "Mỹ nam chuyển giới" Hoàng Anh còn khiến mọi người trong khán phòng bất ngờ với màn "tỏ tình" với nam quản lý của nàng Hậu.

Vì lý do thời tiết nên Hương Giang suýt trễ giờ vừa đáp chuyến bay cô đã lập tức đến sự kiện.

Dàn "mỹ nam" trong team của Hương Giang.

Nàng Hậu xuất hiện trong sự hò reo của khán giả.

Các trò cưng trao vương miện cho Hương Giang.

Nàng Hậu cho biết cô rất vui vì đã cố gắng tạo nên một cuộc thi cho các "quý ông".

Khán giả thích thú khi tham gia các trò chơi cùng các chiến binh nam trong team Hương Giang.

Hương Giang trổ tài thị phạm catwalk cho các học trò.

Một khán giả nam phấn khích khi được Cao Phát "thả thính".

Dù đã bị loại khỏi chương trình nhưng anh chàng lại sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu.

"Mỹ nam chuyển giới" Hoàng Anh khiến Hương Giang bất ngờ khi "tỏ tình" với chính quản lý của mình.

Hương Giang cùng các trò cưng hát tặng mọi người.

Trước khi khép lại sự kiện, Hương Ging hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ và yêu mến chương trình.

Sự kiện còn có sự tham gia của Hoa hậu chuyển giới Trân Đài.

Lương Mỹ Kỳ.

